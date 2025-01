KH Academy เปิดคอร์ส Prep for Financial Advisor รุ่นที่ 3

KH Academy ร่วมมือองค์กรที่ปรึกษาทางการเงินชั้นนำ เปิดคอร์ส Prep for Financial Advisor รุ่นที่ 3 สร้างโอกาสให้นิสิตนักศึกษาที่สนใจด้านการเงินการลงทุนได้เรียนรู้ เสริมสร้างทักษะ และสัมผัสประสบการณ์เส้นทางสายอาชีพจากผู้คร่ำหวอดในวงการตลาดทุน มุ่งสร้างเยาวชนไทยก้าวสู่บุคลากรคุณภาพแห่งอุตสาหกรรมการเงินการลงทุนในอนาคต

นายบูรพา สงวนวงศ์ ผู้บริหารสถาบันการเรียนรู้ KH Academy เปิดเผยว่า KH Academy ยังคงเดินหน้าสานต่อพันธกิจสำคัญในการยกระดับการศึกษาและสังคมไทยให้มีคุณภาพ โดยการทำงานร่วมกับองค์กรพันธมิตรภาคเอกชน หน่วยงานภาครัฐ และสถาบันการศึกษา ในการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านวิชาชีพการเงินการลงทุนผ่านโครงการ KH Preparatory Programs หลักสูตรเตรียมความพร้อมด้านวิชาชีพในอุตสาหกรรมการเงิน-การลงทุนสำหรับนิสิตนักศึกษา ประกอบด้วย 3 หลักสูตร 1) Prep for Financial Advisor เตรียมความพร้อมด้านวิชาชีพที่ปรึกษาทางการเงิน 2) Prep for Investment Analyst เตรียมความพร้อมด้านวิชาชีพนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และ 3) Prep for Fund Manager เตรียมความพร้อมด้านวิชาชีพผู้จัดการกองทุน ซึ่งทั้ง 3 หลักสูตร ดำเนินการเปิดอบรมมาแล้ว 2 รุ่น ไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น มีนิสิตนักศึกษาที่เข้าอบรมและจบหลักสูตร รวมเกือบ 300 คน จาก 11 รั้วมหาวิทยาลัยและในปี 2568 ทั้ง 3 หลักสูตรในโครงการ KH Preparatory Programs ของ KH Academy ยังคงมุ่งเน้นการเสริมสร้างพัฒนาบุคลากรคุณภาพสู่สายวิชาชีพในแวดวงตลาดทุนไทย โดยได้รับการสนับสนุนจาก กองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน (Thailand Capital Market Development Fund) หรือ CMDFสำหรับหลักสูตร Prep for Financial Advisor เตรียมความพร้อมด้านวิชาชีพที่ปรึกษาทางการเงิน รุ่นที่ 3 นี้ เปิดพื้นที่ให้นิสิตนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการนี้ได้เก็บเกี่ยวองค์ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ฝึกฝนทักษะ จากทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในด้านวิชาชีพที่ปรึกษาทางการเงินจากหลากหลายองค์ชั้นนำของประเทศ ประกอบด้วยบริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด บริษัท ออพท์เอเชีย แคปิตอล จำกัด บริษัท ไพร์มสตรีท แอดไวเซอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด (CGSI) และบริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (KGI) พร้อมโอกาสชิงทุนการศึกษาประเภททีมจากกิจกรรมเวิร์กชอป จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 50,000 บาท ซึ่งจะช่วยให้นิสิตนักศึกษาสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปต่อยอดในการเรียนและการประกอบวิชาชีพในอนาคต“หลักสูตร Prep for Financial Advisor รุ่นนี้ก็ดำเนินมาถึงรุ่นที่ 3 ของ KH Academy แน่นอนว่าเราจะมีการนำเอาข้อผิดพลาด จุดอ่อนต่างๆ จากหลักสูตรก่อนหน้ามาพัฒนาปรับปรุงเพื่อสร้างคุณภาพของหลักสูตรให้ดีขึ้น ขณะเดียวกันสำหรับหลักสูตร รุ่นที่ 3 ของ Prep for Financial Advisor ได้รับการสนับสนุนจากทางกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน หรือ CMDF ซึ่งตรงนี้ถือเป็นการตอกย้ำถึงศักยภาพของ KH Academy ในการที่จะเสริมสร้างศักยภาพให้ตัวของผู้ร่วมหลักสูตรซึ่งในที่นี้คือนิสิตนักศึกษาจากหลากหลายมหาวิทยาลัย ซึ่งจะเติบโตไปเป็นกำลังสำคัญในอุตสาหกรรมการเงิน-การลงทุนในอนาคตด้วย และนอกเหนือจากนิสิตนักศึกษาสำหรับรุ่นที่ 3 มีความพิเศษอีกอย่างคือเราเปิดรับบุคลากรในบริษัทหลักทรัพย์ บริษัทจัดการกองทุน มาร่วมฝึกอบรมด้วยในลักษณะเพื่อมารีสกิลและอัปสกิล ฉะนั้นจะเห็นได้ชัดว่าเราได้มีการขยายมิติของการเสริมสร้างกิจกรรมทางสังคมตรงนี้ไปสู่ระดับบุคลากรขององค์กรต่างๆ แล้ว ถือว่าเป็นพัฒนาการสำคัญที่น่าจับตามองต่อไปครับ” นายบูรพา กล่าวทั้งนี้ สถาบัน KH Academy ก่อตั้งภายใต้ความร่วมมือกับพันธมิตรภาคเอกชน ประกอบด้วย บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) (BGRIM)และบริษัท ไพร์มสตรีท แอดไวเซอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด