เฟรเซอร์สฯ บุกทำเลรามอินทรา เปิดโครงการใหม่ “โคลส รามอินทรา-แฟชั่น” คอนโดฯ ติดห้างดัง

เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ประเทศไทย สานต่อความสำเร็จคอนโดฯ แบรนด์ “KLOS” อย่างต่อเนื่อง ปักหมุดกรุงเทพฯ ตอนเหนือ ย่านรามอินทรา เตรียมเปิดโครงการใหม่ “โคลส รามอินทรา-แฟชั่น” (KLOS Ramintra-Fashion) มูลค่าโครงการ 450 ล้านบาท ชูทำเลติดห้างแฟชั่นไอส์แลนด์ และเดอะ พรอมานาด ใกล้ MRT สายสีชมพู สถานีวงแหวนรามอินทรา ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ เติมเต็มทุกด้านให้ชีวิต ในราคาเริ่มต้นเพียง 1.99 ล้านบาท* เตรียมเปิด Presale วันที่ 8-9 ก.พ.นี้

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานพัฒนาโครงการคอนโดมิเนียม บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า หลังจากที่บริษัทได้ขยายพอร์ตสู่การพัฒนาโครงการคอนโดมิเนียม ภายใต้แบรนด์ “โคลส” (KLOS) เพื่อส่งมอบที่อยู่อาศัยคุณภาพสูงในทุกเซกเมนต์ให้ลูกค้า นำร่องโครงการแรกคือ “โคลส รัชดา 7” ซึ่งเป็นคอนโดมิเนียมโลว์ไรส์ บนสุดยอดทำเลใจกลางรัชดา ใกล้ MRT สถานีศูนย์วัฒนธรรม เพียง 70 เมตร ถึง Big C และ The Street รัชดา รายล้อมไปด้วยสีสันของชีวิตคนเมืองในแบบ Day & Night Lifestyle เมื่อช่วงกลางปีที่ผ่านมา โดยโครงการได้รับกระแสตอบรับที่ดีจากลูกค้า“บริษัทจึงเดินหน้าสานต่อความสำเร็จในการพัฒนาคอนโดมิเนียมภายใต้แบรนด์ “โคลส” (KLOS) อย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุดเตรียมเปิดตัวโครงการใหม่ “โคลส รามอินทรา-แฟชั่น” คอนโดมิเนียมโลว์ไรส์ มูลค่าโครงการ 450 ล้านบาท ที่ให้ความสบายและเป็นส่วนตัวด้วยจำนวนยูนิตน้อย เพียง 150 ยูนิต ตั้งอยู่บนทำเลศักยภาพย่านรามอินทรา ซึ่งถือเป็นหนึ่งในทำเลที่เหมาะกับการอยู่อาศัยที่สุดของโซนกรุงเทพฯ ตอนเหนือ เพราะครบครันไปด้วยระบบคมนาคมที่หลากหลาย สะดวกรวดเร็ว สามารถเชื่อมต่อทุกการเดินทาง ไม่ว่าจะเข้าเมืองหรือออกนอกเมือง โดยตัวโครงการตั้งอยู่ติดห้างแฟชั่นไอส์แลนด์ และเดอะ พรอมานาด ห่าง MRT สายสีชมพู สถานีวงแหวนรามอินทรา เพียง 100 เมตร และใกล้ทางด่วนกาญจนาภิเษก ทั้งยังรายล้อมไปด้วยแหล่งรวมไลฟ์สไตล์มากมาย ไม่ว่าจะเป็นอาคารสำนักงาน ห้างสรรพสินค้า สถานศึกษา และโรงพยาบาลชั้นนำโครงการ โคลส รามอินทรา-แฟชั่น ถูกออกแบบภายใต้แนวคิด “UNFOLD YOUR LIFE ให้เราเติมเต็มทุกด้านของชีวิตคุณ” เพื่อตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ และให้คุณได้ใช้ชีวิตอย่างเต็มอิ่มในทุกด้าน มาพร้อมความโดดเด่นในเรื่องของการออกแบบทั้ง Exterior และ Interior และฟังก์ชันที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิต รวมถึงพื้นที่ส่วนกลางที่หลากหลายบนชั้น Rooftop เพื่อให้เต็มอิ่มกับการพักผ่อน พร้อมด้วยระบบดูแลรักษาความปลอดภัยที่ทันสมัย ควบคุมการเข้าออกโครงการด้วยระบบ Key Card Access และระบบ CCTV ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ และเติมเต็มทุกด้านให้ชีวิตคุณได้อย่างแท้จริง”โครงการ โคลส รามอินทรา-แฟชั่น มีกำหนดเปิดให้จองอย่างเป็นทางการในวันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2568