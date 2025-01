'ณัฐพงศ์ คุณากรวงศ์'ซีอีโอ SC ชี้ "3 ท." 'เที่ยว-เทศ-ท็อป' หนุนโอกาสอสังหาฯ

"ณัฐพงศ์ คุณากรวงศ์" CEO,SC Asset บริษัทอสังหาฯรายใหญ่ ประเมินปี 68-69 อสังหาฯยังเจอความท้าย แต่มีโอกาสจาก 3 ท. 'เที่ยว-เทศ-ท็อป' เผยแผนธุรกิจ SC ในยุคที่บริบทผันผวน SC มองว่า ความแม่นยำไม่สำคัญเท่าความหลากหลาย มีสินค้าตอบโจทย์ทุกกลุุ่มลูกค้า

สำหรับแนวโน้มตลาดอสังหาฯในปี 2568-2569 ยังคงท้าทาย แต่ก็ยังมีโอกาสโอกาสจาก 3 ท.

CEO, SC Asset ได้รับเกียรติเป็นวิทยากร ในงานสัมมนาลงทุนประจำปี KKP The Year Ahead 2025 ของบริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ในหัวข้อ “Residential Market : Now or Never for Revival?” เพื่อให้นักลงทุนได้รู้ถึงแนวโน้ม โอกาส และความท้าทายต่างๆ ในการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ ณ Plenary Hall 1 ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โดย นายณัฐพงศ์ ได้แสดงวิสัยทัศน์ถึง สถานการณ์โดยรวมของอสังหาฯ ทั้งในปี 2024 และ มุมมองที่มีต่ออสังหาฯ ในปี 2025 (2568) ว่า หลังจากช่วง COVID ลูกค้าในประเทศยังคงมีความต้องการซื้ออสังหาฯ แต่มีความไม่พร้อมเรื่องกำลังซื้อ กังวลกับความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจ ซึ่งต่างจากกลุ่มลูกค้าต่างชาติที่มีความต้องการซื้อ แต่ซื้อไม่ได้ด้วยจำนวนโควต้าที่จำกัด ตลาดสินค้ากลุ่ม Luxury และ บ้านเดี่ยว กลับมาดี ทำให้ผู้ประกอบการหลายรายลงมาเล่นตลาดนี้กันมากขึ้นขณะที่ สถานการณ์ปี 2024 (2567) เป็นปีที่ลำบาก และเต็มไปด้วยความท้าทาย1.) หนี้ครัวเรือนสูง : ช่วงโควิดส่งผลต่อเศรษฐกิจ และการชำระหนี้ชะลอตัว ผู้บริโภคมีความสามารถในการใช้จ่ายลดลงและเข้าถึงการซื้อที่อยู่อาศัยยากขึ้น2.) ความเชื่อมั่นต่ำ : แบงค์มีความเข้มงวดมากขึ้น ส่งผลให้ความเชื่อมั่นของลูกค้าต่อแบงค์ต่ำลง เกิดการ Rejection สินเชื่อบ้านที่เกิน 10 MB. มากกว่า 10% รวมถึงความน่าเชื่อถือของบริษัทหลายบริษัท ถูกปรับลดเกรดลง3.) อุปทานล้น : กลุ่มสินค้าบ้านเดี่ยวและบ้านหรูขายดี ทำให้หลายบริษัทลงมาเล่นตลาดเดียวกัน เกิด Supply สูงถึง 80% กว่าตลาดจะกลับมาดีต้องใช้เวลาถึง 3 ปีในการระบายสินค้าใน Stock ทั้งหมดซึ่งได้แก่1.) เที่ยว – ธุรกิจท่องเที่ยวเป็นโอกาส เพราะจำนวนของนักเที่ยวทุกประเทศที่มาในไทยมีจำนวนที่เติบโตขึ้น2.) เทศ - ลูกค้าต่างประเทศย้ายถิ่น เป็นโอกาสให้กับประเทศไทย เพราะน่าอยู่ ไม่ว่าจะเป็น พม่า รัสเซีย ไต้หวัน เพิ่มเป็น 20%3.) ท็อป (Top Tier) - บ้านมูลค่า 20 MB. ขึ้นไป ยังแข็งแรงที่สุด แต่ Supply ยังคงสูง"แผนธุรกิจ SC ในยุคที่บริบทผันผวน SC เล็งเห็นสิ่งนี้ เรามองว่า ความแม่นยำไม่สำคัญเท่าความหลากหลาย โดยSC Asset มีบ้าน คอนโด โรงแรม ตอบความต้องการของผู้ซื้อครบทุกกลุ่ม" นายณัฐพงศ์ กล่าว.