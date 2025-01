CP LAND คว้า Marvel Award ครั้งแรก สร้างชื่อแบรนด์ ‘ผู้ท้าชิงอันดับ 1’ ด้านความน่าเชื่อถือที่สุด และ คุ้นเคยมากที่สุด

CP LAND คว้ารางวัล ‘Marvel Award’ จากเวทีงานสัมมนา TERRAHINT Brand Series 2024 จัดโดย TERRA BKK รางวัลนี้มอบให้แก่บริษัทที่มีภาพลักษณ์โดดเด่นในฐานะแบรนด์ผู้ท้าชิง ซึ่งสามารถเทียบเคียงแบรนด์เจ้าตลาด โดย CP LAND ได้รับคะแนน Powerful Score Matrix สูงสุดในทุกด้าน ด้วยคะแนนรวม 54% (สูงกว่าค่าเฉลี่ยที่ 42%) โดยเฉพาะในกลุ่มต่างจังหวัดและหัวเมืองใหญ่ ที่องค์กรได้รับการโหวตให้เป็น "แบรนด์ที่น่าเชื่อถือ" และ "แบรนด์ที่คุ้นเคย" มากที่สุดในกลุ่มแบรนด์ผู้ท้าชิง

กรรมการยุทธศาสตร์ ฝ่ายการตลาดและสื่อสารองค์กร บริษัท ซี.พี. แลนด์ จํากัด (มหาชน) หรือ CP LAND กล่าวว่า “รู้สึกดีใจและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับรางวัล “Marvel Award” ซึ่งสะท้อนถึงแผนกลยุทธ์และความมุ่งมั่นที่ชัดเจนของเราในการสร้างภาพลักษณ์ที่แข็งแกร่ง ตลอดปีที่ผ่านมา เราได้วางรากฐานการสร้างแบรนด์ที่เชื่อมโยงผู้คนผ่านความสุข สร้างแบรนด์เลิฟ ผ่านกลยุทธ์ที่สร้างประสบการณ์ใหม่ เช่น แคมเปญ ‘เจอสุข เจอนั่น เจอนี่’ ที่ใช้ Dynamic Experiential Marketing Strategy ส่งคาราวานเสียงเพลงเดินทางทั่วไทย เพื่อสร้างความสุขและภาพจำให้กับผู้บริโภคและ ในปีนี้ CP LAND ได้สร้างปรากฏการณ์ครั้งสำคัญ ด้วยการเปิดตัว คุณเจมส์ จิรายุ ตั้งศรีสุข เป็นพรีเซนเตอร์คนใหม่ของแบรนด์ นักแสดงหนุ่มผู้ครองใจคนไทยทั่วประเทศ ด้วยบุคลิกสดใส พลังบวก และความเป็นกันเองที่เข้าถึงได้ทุกวัย การเลือกคุณเจมส์มาร่วมงานในครั้งนี้สะท้อนถึงเป้าหมายของ CP LAND ในการสร้างภาพลักษณ์ใหม่ให้แบรนด์ดูมีชีวิตชีวา ทันสมัย และใกล้ชิดกับกลุ่มคนรุ่นใหม่มากขึ้น ภายใต้แคมเปญ “สุขจริง ทุกจินตนาการ” ที่มุ่งมั่นสื่อสารความตั้งใจในการสร้างที่อยู่อาศัยและพื้นที่ใช้ชีวิตที่ตอบสนองทุกจินตนาการและความต้องการของลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นบ้านในฝันหรือพื้นที่สำหรับเติมเต็มความสุขในทุกช่วงชีวิต เราพร้อมสร้างสรรค์ให้กลายเป็นจริง ด้วยโครงการที่อยู่อาศัยที่โดดเด่นด้วยความทันสมัย การออกแบบที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ รวมถึงการเลือกทำเลที่เปี่ยมด้วยศักยภาพ เพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าทุกคนนอกจากนี้ เรายังเชื่อมโยงโปรเจกต์เพื่อสังคมที่เราทำกันมาอย่างจริงจัง เช่น โครงการ ‘Solar Cell For Life’ ที่เน้นการส่งเสริมพลังงานสะอาด ความยั่งยืน และเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน โครงการนี้สะท้อนถึงความตั้งใจของเราที่จะคืนสิ่งดีๆ สู่ชุมชนและสิ่งแวดล้อม ความสำเร็จครั้งนี้เป็นเครื่องพิสูจน์ถึงวิสัยทัศน์อันชัดเจนของคณะผู้บริหาร CP LAND ซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญของการสร้างแบรนด์ ที่ขับเคลื่อนองค์กรด้วย ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) และ การสร้างแบรนด์แบบองค์รวม (Fully Integrated) ของทุกส่วนงานการตลาดและสื่อสารที่มุ่งไปในทิศทางเดียวกัน พร้อมยึดมั่นปรัชญาพื้นฐาน คุณภาพเพื่อทุกชีวิต (Accessible Communities for Life) เพื่อสร้างคุณค่าและความยั่งยืนให้กับชุมชนและสังคมพร้อมสะท้อนกลับมาที่แบรนด์อย่างชัดเจน” นาง ศศินันท์ กล่าวสำหรับรางวัลในครั้งนี้มาจากผลการวิจัย Real Estate The Most Powerful Brand 2024 โดย TERRA BKK การสำรวจนี้มี ค่า Confidence Interval 95% และ Standard Error 0.05 โดย CP LAND ได้รับคะแนนสูงสุดในทั้ง 7 ด้าน 1.ตรงกับความต้องการ 2.เชื่อมั่นในคุณภาพ 3.แบรนด์ที่เเตกต่าง 4.ปรับตัวตลอดเวลา 5.คุ้นเคยกับเเบรนด์ 6.เป็นแบรนด์ที่รัก 7.เป็นที่นิยมของเมืองไทย ด้วยคะแนนรวม 54% ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ย 42% อย่างชัดเจน รางวัลนี้สะท้อนถึงความไว้วางใจที่ผู้บริโภคมีต่อแบรนด์ พร้อมตอกย้ำถึงความสำเร็จของ CP LAND ในการเป็นแบรนด์อสังหาริมทรัพย์ที่มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพและสร้างคุณค่าเพื่อทุกชีวิตอย่างแท้จริง.