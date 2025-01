QTC ลุย Transformation 3 Business สู่ความยั่งยืนทุกมิติ

“คิวทีซี เอนเนอร์ยี่” เปิดเกมรุก มุ่งสร้างโอกาสการเติบโตสู่ความยั่งยืนทางธุรกิจ ประกาศวางกลยุทธ์ Transformation 3 Business “หม้อแปลงไฟฟ้า-Solar-EV” เร่งขับเคลื่อนและต่อยอดการลงทุนสร้างมูลค่าเพิ่ม ดันรายได้ทั้งปีแตะ 1,800 ล้านบาท

นายพูลพิพัฒน์ ตันธนสิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ QTC ผู้ผลิตและจำหน่ายหม้อแปลงไฟฟ้าตามคำสั่งซื้อของลูกค้า (Made to Order) เปิดเผยว่าบริษัทยังคงมุ่งสร้างโอกาสการเติบโตธุรกิจสู่ความยั่งยืนในอนาคต ควบคู่กับการบรรลุเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างสมดุล สู่เป้าหมาย Carbon Neutrality & Net Zero ภายในปี 2050 ผ่านการ Transformation 3 Business ของบริษัท ได้แก่ ธุรกิจหม้อแปลงไฟฟ้า ธุรกิจโซลาร์ และธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้า ภายใต้ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อน ดังนี้ธุรกิจหม้อแปลงไฟฟ้า : บริษัทวาง Growth Strategy สำหรับปี 2568 ผ่านการขยายตลาดในต่างประเทศ ควบคู่กับการพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพสูง โดยพัฒนากระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพ และลดต้นทุน เพื่อสร้างความแตกต่างด้านประหยัดพลังงาน นอกจากนี้ ยังมีแผนการบริการที่เป็นเลิศ (Services No.1) ด้วยระบบ online Transformer Smart Monitoring ที่จะติดตั้งให้หม้อแปลงขนาดใหญ่ตลาดในประเทศ บริษัทคาดว่ามีแนวโน้มเติบโตมากขึ้นในด้าน PPA สำหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน เช่น Solar Farm Biomass Biogas นอกจากนี้ บริษัทได้พัฒนาสินค้า ได้แก่ หม้อแปลง Unit Substation สำหรับงานระบบสายไฟใต้ดิน รวมถึงหม้อแปลง Super Low Loss ซึ่งจะเพิ่มยอดขายในปีนี้ให้บริษัท สำหรับงานภาครัฐ งบประมาณจัดซื้อปีนี้มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เนื่องจากแนวโน้มการเติบโตด้านการใช้พลังงานสูงขึ้น โดยคาดว่าการไฟฟ้านครหลวงจะเริ่มมีการประมูลหม้อแปลง Super Low Loss ในสัดส่วนเพิ่มขึ้นของงบประมาณการจัดซื้อหม้อแปลง นับจากปี 2568 เป็นต้นไปตลาดต่างประเทศ ยังคงมีโอกาสเติบโตเพิ่มขึ้นในพื้นที่ใหม่ เนื่องจากมีโอกาสที่จะได้ลูกค้ากลุ่มใหม่จากประเทศในกลุ่มยุโรป รวมถึงการส่งออกหม้อแปลงไฟฟ้าขนาดใหญ่ (ขนาด10MVA-30MVA) ไปยังประเทศออสเตรเลียธุรกิจโซลาร์ : บริษัทวางกลยุทธ์การขยายตลาดด้วยการเพิ่มคู่ค้าที่มีศักยภาพ ทั้ง Global Partner และ Local Partner และเพิ่มประเภทสินค้าให้ครอบคลุมธุรกิจโซลาร์ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ รวมถึงเพิ่มพันธมิตรทางการค้าที่หลากหลายในแต่ละกลุ่มสินค้า จากปัจจุบันที่เป็นตัวแทนการจำหน่ายโซลาร์เซลล์ Inverter และอุปกรณ์ที่เกี่ยวเนื่องจากแบรนด์ชั้นนำระดับโลก อย่าง HUAWEI, LONGI, FOX ESS และ SolarEdge เป็นต้น เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าและสอดรับการขยายตัวของการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าโซลาร์บนหลังคา (Solar Rooftop) โดยเฉพาะที่พักอาศัย และโครงการขนาดใหญ่ทั้งในภาครัฐ ภาคเอกชน จากนโยบายผลักดันของทางภาครัฐธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้า : บริษัทเดินหน้าขยายการลงทุนในทุกกลุ่มของธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้า เพื่อสร้างรายได้จากการขายไฟฟ้าและทำสัญญาระยะยาว และให้ความร่วมมือกับกลุ่มพันธมิตร (Local Partner) ที่เป็นผู้จำหน่ายสินค้าในกลุ่มที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้จัดจำหน่าย Commercial EV, Logistics รวมถึงผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ โดยการเปิด Charging Station for Passenger EV ยังคงเน้นการลงทุนในสถานีบริการน้ำมัน และ Community Mall ซึ่งมีแผนขยายต่อเนื่องเฉลี่ยปีละ 4 สถานี จากปี 2567 ที่มีการติดตั้งแล้ว 3 สถานี ส่วนการให้บริการ Charging Solution for Commercial EV จะเน้นการลงทุนในพื้นที่ของลูกค้า หรือเช่าพื้นที่ใกล้เคียง เช่น นิคมอุตสาหกรรม ท่าเรือ เป็นต้น โดยในปี 2567 ได้รับอนุมัติติดตั้งแล้ว 3 สถานี และมีแผนขยายสถานีเพิ่มขึ้นปีละ 10 สถานีอย่างไรก็ตาม จากปัจจัยการขยายธุรกิจในเชิงรุกของบริษัท และนโยบายแผนพลังงานแห่งชาติของภาครัฐที่ผลักดันให้ใช้พลังงานทดแทนมากขึ้น ส่งผลให้บริษัทประเมินอัตราการเติบโตของรายได้ในปี 2568 คาดว่ามีแนวโน้มเติบโตแตะที่ระดับ 1,800 ล้านบาท