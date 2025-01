ปล่อยทีเซอร์สุดเท่ รูปแบบแอนิเมชัน ต้อนรับ “สโคป ทองหล่อ” สร้างเสร็จสมบูรณ์ เปิดให้เข้าชมไตรมาสแรกปี 68 นี้

"สโคป" ปล่อยแอนิเมเต็ดทีเซอร์ต้อนรับ “สโคป ทองหล่อ” โครงการแฟลกชิปใหม่ล่าสุด ที่สะท้อนคุณภาพมาตรฐานของแบรนด์สโคป โดยทีเซอร์หนึ่งตอนความยาว 45 วินาทีนี้ มีชื่อว่า “A Sky Manor” เป็นผลงานของ “อันเดรอา มอนจา” (Andrea Mongia) ศิลปินนักวาดภาพประกอบระดับโลก ชาวอิตาเลียน ที่ถ่ายทอดความเป็นเลิศในทุกตารางเมตรของสโคป ทองหล่อ ผ่านลายเส้นและสีสันอันเป็นเอกลักษณ์ กับคอนเซ็ปต์ Your Penthouse. Your Floor. Your Horizon. เพื่อให้มุมมองการเป็นเรสซิเดนท์ที่ดีที่สุดในทุกๆ องค์ประกอบพร้อมเส้นขอบฟ้าส่วนตัวของสโคป ทองหล่อ ซึ่งเป็นโครงการที่มีความสูงถึง 32 ชั้น รูปแบบ All Penthouse แห่งแรกและแห่งเดียวในไทย หนึ่งชั้นมีหนึ่งยูนิต จำนวนรวมเพียง 18 ยูนิต ซึ่งพร้อมเปิดตัวให้ได้เยี่ยมชมในไตรมาสแรกปี 68 นี้

“สโคป ทองหล่อ” ตั้งอยู่บนย่านที่อยู่อาศัยระดับพรีเมียม กับศูนย์กลางของไลฟ์สไตล์คนเมือง เดินทางสะดวกเพียง 1 ก้าว จาก BTS ทองหล่อ หนึ่งในย่านที่มีคุณค่าและได้รับการยอมรับว่าเป็นศูนย์กลางของไลฟ์สไตล์ ได้รับออกแบบตกแต่งภายในโดย Thomas Juul-Hansen นักออกแบบภายในระดับโลก (ที่เคยออกแบบให้โครงการ สโคป หลังสวน) ซึ่งโครงการสโคป ทองหล่อ ได้รับการออกแบบเพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์และรสนิยมของผู้ซื้อ พื้นที่อยู่อาศัยที่สะท้อนทั้งคุณภาพและความพิถีพิถันในทุกองค์ประกอบ และ Thomas Juul-Hansen เองก็เป็นที่ปรึกษาด้านสถาปัตยกรรมของที่นี่ด้วยเช่นกัน (Thomas Juul-Hansen เป็นทั้ง Interior และ Exterior Designer ที่แรกและที่เดียวในไทย) ทำให้ สโคป ทองหล่อ เป็นดั่ง Landmark ใหม่ที่โดดเด่นสะดุดตาบนถนนสุขุมวิท-ทองหล่อ ด้วยเอกลักษณ์ที่โดดเด่น เพื่อการอยู่อาศัยที่เหนือระดับ



ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สโคป จำกัด เผยว่า “โครงการ สโคป ทองหล่อ ถือเป็นอีกก้าวสำคัญที่สะท้อนความตั้งใจของเราที่จะมอบประสบการณ์การอยู่อาศัยระดับโลกให้แก่ลูกค้า ในครั้งนี้เรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมงานกับศิลปินระดับโลกอย่าง อันเดรอา มอนจา ซึ่งสามารถถ่ายทอดความพิถีพิถันในทุกองค์ประกอบของสโคป ทองหล่อ ได้อย่างสมบูรณ์แบบผ่านแอนิเมชันสุดพิเศษ ผมเชื่อมั่นว่าทีเซอร์ชิ้นนี้จะช่วยสะท้อนให้เห็นถึงความตั้งใจและใส่ใจในทุกตารางเมตรของทุกโครงการภายใต้แบรนด์สโคป และสร้างความตื่นเต้นก่อนการเปิดตัวอย่างเป็นทางการในไตรมาสแรกปี 2568 ของสโคป ทองหล่อ”มร.อันเดรอา มอนจา เป็นศิลปินนักวาดภาพประกอบและนักออกแบบชื่อดังชาวอิตาเลียน วัย 35 ปี ปัจจุบันพำนักอยู่ที่กรุงโรม มีผลงานที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติด้วยสไตล์การออกแบบที่เป็นเอกลักษณ์ เน้นลายเส้นเรียบง่ายแต่มากด้วยรายละเอียด ประกอบกับการใช้สีที่ชวนดึงดูดสายตา อันเดรอาเคยร่วมงานกับแบรนด์และสื่อชั้นนำระดับโลก เช่น Apple, Google, Louis Vuitton, Loro Piana, The New York Times, The Wall Street Journal และ Forbes โดยผลงานถ่ายทอดเรื่องราวและอารมณ์ที่มีความลึกซึ้งในความเรียบง่าย เสมือนกับแนวคิดและการออกแบบของแบรนด์สโคป ที่ความหรูหราถูกเล่าผ่านการเลือกใช้ของคุณภาพสูงในรูปแบบที่เรียบง่ายสไตล์โมเดิร์นมินิมอลอันเดรอา มอนจา ได้กล่าวถึงแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานครั้งนี้ว่า “โครงการ สโคป ทองหล่อ มีความโดดเด่นด้วยเอกลักษณ์ทั้งในด้านสถาปัตยกรรมและคุณค่าในทุกองค์ประกอบ การออกแบบที่พิถีพิถันผสมผสานความหรูหรา และความทันสมัย ให้ทุกตารางเมตรสะท้อนถึงความเรียบง่ายที่เหนือกาลเวลา การสร้างสรรค์แอนิเมชันครั้งนี้ ผมจึงได้รับแรงบันดาลใจจากสถาปัตยกรรมที่งดงาม การเชื่อมโยงกับภูมิทัศน์โดยรอบ และพื้นที่อยู่อาศัยที่เปิดโล่งรับแสงสว่างอย่างเต็มที่ ผมต้องการให้ผลงานนี้เชื่อมโยงผู้ชมกับวิสัยทัศน์ของแบรนด์สโคป ทั้งความเรียบง่าย ความหรูหรา และความลงตัวของคุณภาพ ผมหวังว่างานชิ้นนี้จะทำให้ผู้ชมรู้สึกถึงความปรารถนาที่จะส่งมอบสิ่งที่ดีที่สุดของแบรนด์ และสามารถสัมผัสได้ถึงความหลงใหลในรายละเอียดที่ทั้งผมและทีมงานสโคปใส่ใจเป็นอย่างยิ่ง”สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสัมผัสความเป็น “สโคป ทองหล่อ” ในรูปแบบ animated teaser (แอนิเมเต็ดทีเซอร์) สุดพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ https://www.scopecollection.com/residences/scope-thonglor / 02-028-9788 พร้อมเตรียมพบกับการเปิดตัวโครงการอย่างเป็นทางการในไตรมาสแรก ปี 2568 นี้อนึ่ง นอกจากโครงการ สโคป ทองหล่อ แล้ว บริษัท สโคป จำกัด ยังมีอีก 2 โครงการพร้อมเข้าอยู่ ในทำเลชั้นนำ อย่างสโคป หลังสวน โครงการแฟลกชิป 34 ชั้น 133 ยูนิต ที่ปัจจุบันเหลือเพียง 20% บน Freehold ผืนท้ายๆ ของหลังสวน และสโคป พร้อมศรี (สุขุมวิท 39) ซึ่งเป็น low-rise สูง 8 ชั้นที่ครบทุกสิ่งอำนวยความสะดวก โครงการแต่ละโครงการได้รับการออกแบบอย่างพิถีพิถันเพื่อยกระดับไลฟ์สไตล์ที่เหนือกว่า ให้ที่พักอาศัยที่สะท้อนตัวตนของผู้อยู่อาศัยได้อย่างแท้จริง