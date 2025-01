InnovestX จับมือ Bluebik ทำ Architecture & Tech Modernization

"อินโนเวสท์ เอกซ์" จับมือ "บลูบิค กรุ๊ป" ทำ Architecture & Tech Modernization สำหรับ ‘แอปพลิเคชัน InnovestX’ เพื่อเทรดสินทรัพย์ไทยและต่างประเทศทั่วโลก มุ่งยกระดับศักยภาพการลงทุนแก่นักลงทุนไทย

บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด (InnovestX) เรือธงด้านการลงทุนภายใต้กลุ่มเอสซีบี เอกซ์ (SCBX Group) ร่วมมือกับ บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ BBIK บริษัทที่ปรึกษาชั้นนำด้านดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันครบวงจร มาเป็นส่วนหนึ่งในการวางโรดแมปทำ Architecture & Tech Modernization เพื่อช่วยวางเฟรมเวิร์กและโครงสร้างพื้นฐานในการพัฒนา ‘แอปพลิเคชัน InnovestX’ สำหรับซื้อขายสินทรัพย์บนช่องทางดิจิทัล ซึ่งครอบคลุมหุ้นไทย หุ้นต่างประเทศ กองทุน และสินทรัพย์อื่นๆ มุ่งสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการด้านการลงทุนที่มีประสิทธิภาพและตอบโจทย์นักลงทุนอย่างครบครัน โดย InnovestX ถือเป็นหนึ่งในผู้นำตลาดที่มีแนวโน้มการเติบโตของลูกค้าอย่างรวดเร็ว ซึ่งปัจจุบันมีมากกว่า 1 ล้านรายนายวีรภัทร จันทรวรรณกูล Chief Technology Officer บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด กล่าวว่า แอป InnovestX เป็นแอปพลิเคชันการลงทุนที่ออกแบบโดยนักลงทุน เพื่อนักลงทุน ลูกค้า InnovestX สามารถลงทุนได้ครบทุกสินทรัพย์ ในปัจจุบันพบว่าความต้องการของนักลงทุนไม่ได้จำกัดแค่หุ้นไทย แต่มองหาโอกาสการลงทุนในสินทรัพย์อื่นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เห็นได้จากจำนวนผู้ลงทุนในหุ้นต่างประเทศที่เพิ่มขึ้นกว่า 2 เท่า ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา InnovestX เล็งเห็นว่าการมีเครื่องมือการลงทุนที่ดีเทียบเท่ามาตรฐานสากลเป็นสิ่งสำคัญ รวมถึงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีให้มีความมั่นคง ในขณะเดียวกัน ต้องมีความยืดหยุ่น สามารถรองรับความต้องการของนักลงทุนในอนาคตได้อย่างรวดเร็ว เพราะสิ่งสำคัญของนักลงทุนคือเวลา การลงทุนต้องมีความราบรื่น และรวดเร็ว แอป InnovestX ใหม่จึงได้รับการพัฒนาโครงสร้าง Platform ด้วยแนวคิด 2 ประการ ได้แก่1) Future-ready Architecture ออกแบบสถาปัตยกรรมแบบ Modular เพื่อให้สามารถรองรับความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในอนาคตได้อย่างยืดหยุ่น และสามารถปรับปรุงเพิ่มเติมได้เป็นส่วนๆ อย่างมีประสิทธิภาพ มีความปลอดภัยระดับธนาคาร แข็งแกร่งและรวดเร็ว2) Fast Innovation การปรับโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยี พร้อมปรับเปลี่ยนฟีเจอร์ใหม่ๆ ได้ทันท่วงทีและตอบโจทย์นักลงทุนได้อย่างรวดเร็ว โดยมุ่งเน้นให้มี Performance ที่ดี เพื่อให้เกิดประสบการณ์การใช้งานที่ดี รวดเร็วในการส่งคำสั่ง ถูกต้องแม่นยำ และราบรื่น และมาพร้อมกับความแข็งแกร่งด้านความปลอดภัย และความเชื่อมั่นในฐานะบริษัทหลักทรัพย์ในกลุ่ม SCBX เป็นหัวใจสำคัญ (Seamless, Secure, Reliable)นายวีรภัทร กล่าวเสริมว่า จากความมุ่งมั่นพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบริการด้านการลงทุนอย่างต่อเนื่อง ทำให้ InnovestX มองหาพันธมิตรที่มีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาแอปพลิเคชันด้านการลงทุน โดย Bluebik มีประสบการณ์ทั้งในแง่การให้คำปรึกษาและการพัฒนาระบบซื้อขายหลักทรัพย์และสินทรัพย์อื่นๆ มีประสบการณ์ตรงในการพัฒนาแพลตฟอร์มลงทุนให้ลูกค้ารายอื่นในต่างประเทศ มีเฟรมเวิร์กที่สามารถนำมาปรับใช้ได้อย่างรวดเร็ว รวมถึงมีบุคลากรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง จึงมั่นใจว่าจะสามารถเข้ามาเสริมการยกระดับ ‘แอปพลิเคชัน InnovestX’ ในครั้งนี้ให้มีความเป็นมาตรฐานระดับสากลมากยิ่งขึ้นนายปกรณ์ เจียมสกุลทิพย์ ประธานเจ้าหน้าที่เทคโนโลยี บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า Bluebik รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับความไว้วางใจจากทาง InnovestX ให้เข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการให้คำปรึกษาด้านเทคโนโลยีเพื่อการซื้อขายผลิตภัณฑ์การลงทุน (Financial Trading Technology) และช่วยปรับปรุงพัฒนาระบบ (Architecture & Tech Modernization) ให้กับ ‘แอปพลิเคชัน InnovestX’ ที่ทาง InnovestX พัฒนาอยู่ โดยจากความเชี่ยวชาญของ Bluebik ในการพัฒนา Large-Scale Application จะสามารถช่วยวางรากฐานระบบของแอปพลิเคชันให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ลดความเสี่ยงที่ระบบจะทำงานผิดพลาด และสร้างประสบการณ์การใช้งาน (User Experience) ที่ดีให้นักลงทุน ซึ่งที่ผ่านมาทาง Bluebik มีประสบการณ์ในการทำงานร่วมกับธนาคารและบริษัทชั้นนำขนาดใหญ่มาแล้วหลายแห่งมร.มาร์ติน ซิมป์สัน ผู้อำนวยการ บริษัท บลูบิค โกลบอล จำกัด (Bluebik Global) ในฐานะ Technical Director ของทีมผู้พัฒนาเทคโนโลยี EDNA (Event-Driven Nano Service Architecture) ระบุว่า Bluebik ได้นำเทคโนโลยี EDNA เข้ามาประยุกต์ใช้เพื่อเป็นเทคโนโลยีแกนหลักของ ‘แอปพลิเคชัน InnovestX’ โดย EDNA เป็นเฟรมเวิร์กในการทำงานกับ Microservice ที่เป็นการแบ่งระบบออกเป็นส่วนย่อยๆ เพื่อเพิ่มความรวดเร็วและประสิทธิภาพในการพัฒนา ซึ่ง EDNA เป็นกรอบการทำงานที่ช่วยให้ทีมพัฒนาหลายทีมสามารถทำงานร่วมกันบนกรอบเดียวกัน เนื่องจากมองเห็นภาพรวมของระบบได้อย่างรวดเร็ว ทำให้ง่ายต่อการดูแลและแก้ไขเมื่อระบบเกิดข้อผิดพลาด อีกทั้งมีความยืดหยุ่นสูงสามารถรองรับการใช้งานจำนวนมากและรองรับการพัฒนาฟีเจอร์ใหม่ๆ ของ ‘แอปพลิเคชัน InnovestX’ ได้ในอนาคต โดยก่อนหน้านี้ Bluebik ได้พัฒนาและนำ EDNA ไปประยุกต์ใช้งานจริงสำหรับการพัฒนาแพลตฟอร์มให้ธุรกิจและสถาบันการเงินมาแล้วในหลายประเทศทั้งนี้ ความร่วมมือระหว่าง InnovestX และ Bluebik ในครั้งนี้ ถือเป็นก้าวสำคัญในการขับเคลื่อนแวดวงการลงทุนของไทยด้วยการสร้างนวัตกรรมการลงทุน โดยเฉพาะการพัฒนาแอปพลิเคชันการลงทุนที่ตอบโจทย์ได้ทุกความต้องการในอนาคต เพื่อให้นักลงทุนไทยสามารถคว้าโอกาสการลงทุนในตลาดทั่วโลกได้ด้วยแพลตฟอร์มที่ทัดเทียม Global Standards ไม่ใช่แค่ Execution Platform แต่เป็นแอปพลิเคชันที่นำแต้มต่อของการลงทุนต่างประเทศทั่วโลกมาไว้ในมือคนไทยทุกคนไทยในแง่ของการพัฒนาแพลตฟอร์มซื้อขายสินทรัพย์นั้น Bluebik มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการพัฒนาระบบขนาดใหญ่ เช่น โมบายแบงกิ้ง (Mobile Banking) ระบบซื้อขายหลักทรัพย์และสินทรัพย์ดิจิทัล ระบบลงทะเบียนขนาดใหญ่ และระบบ Large-Scale & Super App เป็นต้น โดย Bluebik เป็นบริษัทที่ปรึกษาชั้นนำด้านดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันแบบครบวงจร ซึ่งให้บริการตั้งแต่การให้คำปรึกษาทางด้านกลยุทธ์ (Management Consulting) การให้คำปรึกษาและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Excellence and Delivery) การพัฒนาระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่และปัญญาประดิษฐ์ (Big Data and Artificial Intelligence) การให้คำปรึกษาด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cybersecurity) และระบบบริหารจัดการทรัพยากรองค์กร (Enterprise Resource Planning: ERP) โดย Bluebik มีผู้เชี่ยวชาญด้านดิจิทัลกว่า 1,000 คน ใน 4 ประเทศ เพื่อให้บริการองค์กรชั้นนำขนาดใหญ่ในหลากหลายภาคอุตสาหกรรม และหลากหลายภูมิภาคทั่วโลก