SSP ส่งต่อพลังงานสะอาดเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน "Light for Life"

กลุ่มบริษัทเสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น (SSP Group) เดินหน้าสร้างความยั่งยืนควบคู่ไปกับสังคมและสิ่งแวดล้อม ใน โครงการ "Light for Life" “พลังงานสะอาดเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน” นำทีมโดยผู้บริหาร นายชยุตม์ หลีหเจริญกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบัญชีและการเงิน และนายภาสกร ปัญญารัตนากร ประธานเจ้าหน้าที่สายงานปฏิบัติการ พร้อมด้วยพนักงานจิตอาสา เข้าติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา มอบให้กับโรงเรียนนาข่าวิทยา ตำบลดงหม้อทอง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร ขนาด 19 ตร.ม กำลังการผลิต 4.27 kW และ วัดท่าสำราญ ตำบลดงหม้อทอง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร ขนาด 14 ตร.ม กำลังการผลิต 3.05 kW เพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาด ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งต่อโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กๆ และชุมชนนอกจากการดำเนินธุรกิจให้บรรลุเป้าหมายตามแผนกลยุทธ์ กลุ่มบริษัทฯ ยังให้ความสำคัญต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้งในด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environmental, Social, and Governance: ESG) ด้วยความมุ่งมั่นที่จะนำความเชี่ยวชาญด้านพลังงานสะอาดมาสร้างประโยชน์ให้กับสังคมอย่างเป็นรูปธรรม ภายใต้โครงการ "Light for Life" “พลังงานสะอาดเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน” ด้วยการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ให้กับโรงเรียน วัด และสถานที่ราชการ ในจังหวัดสกลนคร เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้า ส่งเสริมและสนับสนุนการเข้าถึงพลังงานสะอาด ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ตลอดจนยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน กลุ่มบริษัทฯ เชื่อมั่นว่า โครงการ " Light for Life" จะเป็นอีกหนึ่งก้าวที่สำคัญในการสร้างสังคมที่ยั่งยืนและพลังงานสะอาดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม