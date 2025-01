CPALL-ADVICE โดดเด่นสุดในกลุ่ม รับอานิสงส์แจกเงินหมื่น-มาตรการ Easy E-receipt

บล.เอเซีย พลัส ระบุในบทวิเคราะห์ว่า ภาพรวมยอดขายจากสาขาเดิม (SSSG) งวดไตรมาส 4/67 ของหุ้นกลุ่มพาณิชย์ เช่น BJC, CRC, CPALL, CPAXT, HMPRO และ DOHOME จะมีการเติบโต YoY ได้เพราะแรงหนุนจากผลของฤดูกาลเอเซีย พลัส ยังคงให้น้ำหนักการลงทุนสำหรับหุ้นกลุ่มพาณิชย์ "มากกว่าตลาด" ระยะสั้นมีปัจจัยบวกจากกำไรในไตรมาส 4/67 ที่น่าจะโตได้ทั้ง QoQ และ YoY ตามยอดขายและมารจิ้นที่จะสูงขึ้น จากแรงหนุนของเศรษฐกิจที่คาดฟื้นตัวดีขึ้น ประกอบผลบวกจากฤดูกาล และมาตรการภาครัฐอย่าง "เงิน 10,000 บาท เฟส 1" นอกจากนี้ ในระยะถัดไปในไตรมาส 1/68 มีแรงกระตุ้นจาก Easy E-receipt และเงิน 10,000 บาท เฟส 2โดยฝ่ายวิจัยเลือก CPALL และ ADVICE เป็นหุ้น TOP picks เนื่องจากระยะสั้นคาด CPALL จะมีราคา Outperform ตลาดได้ จากกำไรในไตรมาส 4/67 น่าจะโตเด่นกว่ากลุ่มจากยอดขายที่สูงขึ้น และอัตรามาร์จิ้นที่น่าจะทรงตัวในระดับสูงได้ ขณะที่ ADVICE จะมีกำไรโดยรวมทั้งปี 67 ที่คาดจะโตเด่น 32% YoY โดย PER ยังต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 19.6 เท่าของกลุ่ม และคู่แข่งอย่าง COM7ทั้งนี้ CPALL ในไตรมาส 4/67 เป็นช่วง High Season ของทั้งธุรกิจร้านสะดวกซื้อ (7-Eleven) ที่เป็นธุรกิจหลัก และธุรกิจค้าส่ง ค้าปลีก (CPAXT) ช่วยหนุนภาพกำไรโดยรวม โดยคาดยอดขายสาขาเดิมของ 7-Eleven ยังมีการเติบโต บวกกับสาขาใหม่ที่น่าจะยังมีการเปิดได้ตามแผนราว 150-200 แห่งต่อไตรมาส นอกจากนี้ เป็นฤดูกาลท่องเที่ยวหนุนทั้งยอดขายในแหล่งท่องเที่ยวและอัตรามาร์จิ้นโดยรวมเพราะคาดสินค้าที่สร้างมาร์จิ้นสูงอย่างอาหารพร้อมทาน (Ready to eat) จะขายดีขึ้น ขณะที่คาดว่าการขายบุหรี่ (มาร์จิ้นต่ำ) จะมีสัดส่วนลดลงต่อไปอีกขณะที่ ADVICE คาดหวังกำไรที่โต YoY ได้จากการขยายสาขาเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะการเปิด iStudio by ADVICE และยังเป็นไตรมาสแรกที่จะได้อานิสงส์จากการจำหน่าย "ไอโฟน 16" เต็มไตรมาส อย่างไรก็ตาม ปัจจัยที่อาจกระทบกำไรไตรมาส 4/67 ลูกค้าเป้าหมายอาจชะลอการตัดสินใจซื้อสินค้า (อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์มือถือ) ออกไปก่อนเพื่อรอใช้สิทธิมาตรการ Easy E-receipt ในช่วงต้นไตรมาส 1/68