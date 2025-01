EASON&CO แจง All S ขาดสภาพคล่อง ไม่จ่ายหนี้ตามกำหนด

"อีซึ่น แอนด์ โค" แจง "ออลเอส โฮลดิ้ง" ยังไม่ชำระคืนหนี้ที่ช่วยเหลือ เหตุ All S รวมเงินต้นและดอกเบี้ย 28,721,359.16 เหตุขาดสภาพคล่อง เดินหน้าติดตามและทวงถามถึงแผนการชำระหนี้คืนให้แก่บริษัท

นายณัฐพล เอกแสงกุล รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท อีซึ่น แอนด์ โค จำกัด (มหาชน) หรือ EASON&CO แจ้งว่า ตามที่บริษัทได้ขยายระยะเวลาให้ความช่วยเหลือทางการเงินจำนวน 27,812,500 บาท แก่บริษัท ออลเอส โฮลดิ้ง จำกัด (All S) เป็นระยะเวลา 1 ปี (สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567) โดยบริษัทได้รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์2567แล้วนั้นเนื่องจาก All S ยังคงมีผลการดำเนินงานที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมายและประสบปัญหาการขาดสภาพคล่องในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา จึงทำให้ไม่สามารถจ่ายชำระหนี้เงินต้นจำนวน 27,812,500 บาท และดอกเบี้ยจำนวน 908,859.16 บาท รวมเป็นเงินจำนวน 28,721,359.16 บาทคืนให้แก่บริษัทได้ทันตามกำหนดในการนี้ บริษัทจะดำเนินการติดตามและทวงถาม All S ถึงแผนการชำระหนี้คืนให้แก่บริษัทและหากเรื่องดังกล่าวมีความคืบหน้าประการใด บริษัทจะรายงานให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประประเทศไทยทราบต่อไป