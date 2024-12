"พี เอ อี เทคนิคอล เซอร์วิส" ยื่นไฟลิ่งขาย IPO 80 ล้านหุ้นเข้า mai

บมจ.พี เอ อี เทคนิคอล เซอร์วิส [PTS] ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 80,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และจะเข้าจดทะเบียนในตลาดลหักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) โดยมี บริษัท แคปปิตอล วัน พาร์ทเนอร์ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการระดมทุนเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ การลงทุนอื่นๆ และการขยายธุรกิจของบริษัทPTS ดำเนินธุรกิจหลักในการเป็นผู้ให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรมอิสระ (Third Party Engineering Service) ในด้านการทดสอบโดยไม่ทำลาย (Non-Destructive Testing : NDT) แบ่งเป็น การทดสอบโดยไม่ทำลายขั้นพื้นฐาน (Conventional NDT) และการทดสอบโดยไม่ทำลายขั้นสูง (Advanced NDT) รวมถึงการตรวจสอบและรับรองคุณภาพ ซึ่งบริษัทได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ทดสอบและตรวจสอบจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 และ ISO 45001 โดยสามารถดำเนินงานในทุกอุตสาหกรรมและภาคส่วน อาทิ อุตสาหกรรมปิโตรเคมี โรงงาน ก่อสร้าง การขนส่ง และการผลิตไฟฟ้า เป็นต้น เพื่อให้มั่นใจได้ว่าลูกค้าจะได้รับรายงานการตรวจสอบที่มีความถูกต้องและแม่นยำระดับสูงด้วยเครื่องมือและขั้นตอนการตรวจสอบที่ได้มาตรฐานบริษัทให้บริการเฉพาะทางด้านการทดสอบโดยไม่ทำลาย เพื่อให้ทราบถึงคุณภาพของชิ้นงานที่ถูกทดสอบโดยไม่ทำให้โครงสร้างมีการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด ทั้งก่อนการใช้งาน (New Construction) ระหว่างการใช้งาน (In Service) และตรวจสอบระหว่างหยุดโรงงานเพื่อซ่อมบำรุงใหญ่ (Turnaround หรือ Shutdown) ข้อมูลที่ได้สามารถนำไปประเมินความเหมาะสมในการใช้งานของอุปกรณ์ชิ้นงาน เพื่อให้มั่นใจว่าโครงสร้างและเครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ จะไม่เกิดความเสียหายในระหว่างการผลิต จนส่งผลให้กระบวนการต้องหยุดชะงัก อาทิ การตรวจสอบวัสดุและชิ้นส่วนประกอบต่าง ๆ ของงานก่อสร้าง โครงสร้างโลหะเหล็กขนาดใหญ่ หม้อน้ำ ระบบท่อลำเลียงก๊าซ น้ำมัน สารเคมี และถังรับแรงดันสูง ทั้งบนฝั่งและในทะเล เป็นต้น โดยมีอุปกรณ์ตรวจสอบและตรวจวัดแบบเคลื่อนที่ที่สามารถใช้ในโรงงานหรืองานสนาม เพื่อการบริการที่รวดเร็วตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า รวมถึงมีผู้ปฏิบัติการที่มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ด้านการทดสอบโดยไม่ทำลาย ซึ่งได้รับการอบรมและฝึกฝนอย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล อาทิเช่น การทดสอบด้วยการฉายรังสี (Radiographic Testing) การทดสอบโดยใช้คลื่นอัลตราโซนิก (Ultrasonic Testing) การทดสอบโดยใช้น้ำยาแทรกซึม (Liquid Penetrant Testing) การทดสอบด้วยผงอนุภาคแม่เหล็ก (Magnetic Particles Testing) การตรวจสอบด้วยสายตา (Visual Inspection Testing) เป็นต้นนอกจากนี้ บริษัทเป็นผู้ให้บริการตรวจสอบและรับรองคุณภาพ เพื่อประเมินผลและออกรายงานเพื่อรับรองสภาพและต่ออายุการใช้งานของอุปกรณ์ตามมาตรฐาน เกณฑ์ ข้อกำหนด และตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น การตรวจตามวาระ/ครบวาระการใช้งานถังน้ำมัน ถังก๊าซ ระบบท่อน้ำมัน หม้อไอน้ำ เป็นต้น หรือการขอใบอนุญาตใช้งานตามกฎหมาย เช่น ใบอนุญาตใช้งานระบบถังน้ำมัน ระบบไฟฟ้า รถขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงหรือสารเคมีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยและต้องขออนุญาตใช้งาน โดยผู้ปฏิบัติการที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูง รวมถึงเครื่องมือและเทคโนโลยีขั้นสูงบริษัทมีทุนจดทะเบียน 150,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 300,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยเป็นทุนที่เรียกชำระแล้วจำนวน 110,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 220,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โครงสร้างผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 30 ก.ย.67 มีกลุ่มนายทิวา ศิวะภิญโญยศ ถือหุ้น 152,609,500 หุ้น คิดเป็น 69.37% หลัง IPO จะลดสัดส่วนเหลือ 50.87% บริษัท Victoria International Petroleum Corp Company จำกัด 44,000,000 หุ้น คิดเป็น 20.00% จะลดเหลือ 14.67%ผลประกอบการปี 64-66 บริษัทมีรายได้จากการให้บริการ 232.25 ล้านบาท 275.09 ล้านบาท และ 313.976 ล้านบาท ตามลำดับ กำไรสุทธิ 14.69 ล้านบาท 19.16 ล้านบาท และ 21.44 ล้านบาท ตามลำดับ งวด 9 เดือนแรกของปี 67 มีรายได้จากการให้บริการ 205.47 ล้านบาท และกำไรสุทธิ 14.13 ล้านบาท เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้าที่มีรายได้ 232.50 ล้านบาท และ กำไรสุทธิ 19.63 ล้านบาทณ วันที่ 30 ก.ย.67 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 255.97 ล้านบาท หนี้สินรวม 62.13 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้น 193.84 ล้านบาททั้งนี้ บริษัทมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่า 40% ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินทุนสำรองตามกฎหมายในแต่ละปี