เชือดผู้บริหาร TSF - ALL...เยียวยาผู้ถูกโกง / สุนันท์ ศรีจันทรา

คดีแรก ก.ล.ต. กล่าวโทษอดีตประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร บริษัท ทรีซิกตี้ไฟว์ จำกัด (มหาชน) หรือ TSF กับพวกรวม 6 ราย ต่อกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (บก.ปอศ.) ฐานกระทำผิดหน้าที่โดยทุจริตการตรวจสอบพบว่า ในระหว่างปี 2560 - 2561 นายอรัญ อภิจารี ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร TSF และกรรมการ บริษัท ทีเอสเอฟ เอ็กซ์ตร้า จำกัด (บริษัทย่อย) มีการทุจริตผ่านบริษัทย่อย โดยทำสัญญาติดตั้งสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์บริเวณตู้โทรศัพท์สาธารณะกับบริษัท จี.ไอ.เอส.พาร์ค (ประเทศไทย) จำกัด (GISP)การกระทำของนายอรัญจึงเป็นการกระทำผิดหน้าที่โดยทุจริต เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย เพื่อตนเองหรือผู้อื่น อันเป็นการเสียหายแก่ TSF และบริษัทย่อย โดยมี นางสาวมินทร์ฐิตา ปนาวัฒน์ธนยศ นางสาวกาญจนกร เตชะพันธ์ นางสาวโศภชา เจริญสุข GISP และ Liger เป็นผู้ช่วยเหลือสนับสนุนคดีที่สอง ก.ล.ต. กล่าวโทษบริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ ALL นายดุษฎี เล็กยิ้ม และนายธนากร ธนวริทธิ์ ต่อกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (บก.ปอศ.) ในความผิดกรณี ปกปิดข้อความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้งในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (FILING) และร่างหนังสือชี้ชวน ในสาระสำคัญเกี่ยวกับการสิ้นสุดหน้าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ก.ล.ต. ตรวจสอบพบว่า ข้อกำหนดในการสิ้นสุดหน้าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ที่ปรากฏในร่างสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ของ ALL ที่เปิดเผยไว้ในแบบ filing ซึ่งมีผลใช้บังคับในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 แตกต่างจากสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ที่ ALL ลงนาม ฉบับลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 และนำส่งต่อ ก.ล.ต. โดยในร่างสัญญากำหนดเหตุการณ์หนึ่งที่เป็นเหตุให้สัญญาสิ้นสุดลง “เมื่อผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตกเป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์”ขณะเกิดเหตุ นายดุษฎีและนายธนากร เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของ ALL และเป็นผู้ลงนามรับรองความถูกต้องของแบบ filing ฉบับลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 รวมทั้งเป็นผู้ลงนามในสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ฉบับลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565การกระทำของ ALL เข้าข่ายปกปิดข้อความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้งในสาระสำคัญของแบบ filing อันเป็นการปฏิบัติฝ่าฝืนและต้องระวางโทษตามพ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งเกิดจากการสั่งการหรือการกระทำของนายดุษฎีและนายธนากร บุคคลทั้งสองจึงต้องรับโทษตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯส่วนหุ้น ALL มีปัญหาหนี้สินล้นพ้นตัว ถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ มีหนี้หุ้นกู้จำนวนมากที่ผิดนัดชำระ โดยถูกตลาดหลักทรัพย์สั่งเพิกถอนจากการเป็นบริษัทจดทะเบียนเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2567ทั้ง TSF และ ALL ทิ้งความเสียหายให้ผู้ถือหุ้นสามัญและผู้ถือหุ้นกู้จำนวนนับหมื่นราย โดยความล่มสลายของบริษัทจดทะเบียนทั้งสองแห่ง เกิดจากการทุกจริตของผู้บริหารบริษัทแต่ผู้บริหารบริษัทจดทะเบียนขี้โกง ส่วนใหญ่หลุดรอดลอยนวล การกล่าวโทษผู้บริหาร TSF และ ALL เป็นเพียงส่วนน้อยที่ ก.ล.ต.ตรวจสอบพบการปล้นในบริษัทจดทะเบียนส่วนใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อยมักตายฟรี และไม่อาจเรียกร้องการเยียวยาใด ๆแต่การโกงของผู้บริหาร TSF และ ALL ผู้ถือหุ้นสามัญและผู้ถือหุ้นกู้นับหมื่นราย กำลังรอเยียวยาด้านจิตใจ