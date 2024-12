MONEY EXPO 2024 BANGKOK YEAR-END เงินสะพัดกว่า 7 พันล.

งานมหกรรมการเงินกรุงเทพส่งท้ายปี ครั้งที่ 7 MONEY EXPO 2024 BANGKOK YEAR-END ที่ วารสารการเงินธนาคาร จัดขึ้นวันที่ 19-22 ธันวาคม 2567 โปรโมชั่นพิเศษส่งท้ายปีหนุนยอดธุรกรรมทั้งแบบออฟไลน์และออนไลน์กว่า 7,000 ล้านบาท ประชาชนฝากเงินรับดอกเบี้ยพิเศษ/ซื้อสลากออมทรัพย์ลุ้นรางวัล ยอดพุ่ง 1 กว่า 2,110 ล้านบาท โปรฯ ดอกเบี้ย 0% หนุนสินเชื่อบ้านกว่า 2,100 ล้านบาท ยอดซื้อประกันประหยัดภาษีโค้งสุดท้ายกว่า 1,690 ล้านบาท ด้านผู้ประกอบการกู้สินเชื่อ SME กว่า 780 ล้านบาท













นางสาวภาคนี วิริยะรังสฤษฎ์ ประธานจัดงานร่วม งานมหกรรมการเงิน Money Expo เปิดเผยว่า งานมหกรรมการเงินกรุงเทพส่งท้ายปี ครั้งที่ 7 MONEY EXPO 2024 BANGKOK YEAR-END ที่ วารสารการเงินธนาคาร จัดขึ้นระหว่างวันที่ 19-22 ธันวาคม 2567 ภายใต้แนวคิด “Digital Finance for All” ประสบความสำเร็จอีกครั้ง โดยการจัดงาน 4 วัน มียอดธุรกรรมการเงินการลงทุนทั้งแบบออฟไลน์ที่เดินทางมาทำธุรกรรมภายในงาน และแบบออนไลน์ที่ทำธุรกรรมผ่านแพลตฟอร์ม MoneyExpoOnline รวมกว่า 7,000 ล้านบาท จากผู้สมัครใช้บริการภายในงานกว่า 17,000 รายปีนี้เงินฝากและสลากออมทรัพย์ มียอดธุรกรรมสูงเป็นอันดับ 1 กว่า 2,110 ล้านบาท จากแนวโน้มที่อัตราดอกเบี้ยจะเข้าสู่ยุคขาลง ประชาชนจึงมาใช้สิทธิ์รับโปรโมชั่นเงินฝากในงานที่เสนออัตราดอกเบี้ยสูงเป็นพิเศษ โดย ธนาคารออมสิน นำเสนอเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 111 วัน อัตราดอกเบี้ย Step up สูงสุด 21% (เทียบเท่าเงินฝากประจำ 4.70% ต่อปี) ระยะเวลาฝาก 111 วัน ซึ่งเปิดให้จองสิทธิ์เฉพาะในงานเท่านั้น ทำให้มีประชาชนมาเข้าคิวเพื่อจองสิทธิ์กันตั้งแต่เช้าตลอดทั้ง 4 วันธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ส่งเงินฝากออมทรัพย์ซุปเปอร์ออมทรัพย์พิเศษ อัตราดอกเบี้ย 2% ต่อปี นาน 6 เดือน และสลากออมทรัพย์ ธอส. ชุดนาคราช ลุ้นรางวัลที่ 1 มูลค่า 2 ล้านบาท ผลตอบแทนหน้าสลาก 1% ต่อปี, ชุดวิมานเมฆ Plus ลุ้นรางวัลที่ 1 มูลค่า 3 ล้านบาท ผลตอบแทนหน้าสลาก 1.7% ต่อปีธนาคารกรุงไทย เงินฝากปลอดภาษี Krungthai ZERO TAX MAX ฝาก 24 เดือน อัตราดอกเบี้ย 2.45% ต่อปี ฝาก 36 เดือน อัตราดอกเบี้ย 2.50% ต่อปี ฝาก 48 เดือน อัตราดอกเบี้ย 2.50% ต่อปี, เงินฝาก Krungthai NEXT Savings อัตราดอกเบี้ย 1.5% ต่อปี ธนาคารกรุงเทพ เงินฝากสะสมทรัพย์ e-Savings อัตราดอกเบี้ย 1.5% ต่อปีสินเชื่อบ้านและรีไฟแนนซ์บ้าน ยังคงได้รับความสนใจจากผู้เข้าชมงาน โดยเป็นธุรกรรมที่มีผู้สมัครใช้บริการสูงเป็นอันดับ 2 รวมวงเงินกว่า 2,100 ล้านบาท จากผู้สมัครใช้บริการกว่า 500 ราย ภายในงานมี โปรโมชั่นพิเศษส่งท้ายปี เช่น ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สินเชื่อบ้าน อัตราดอกเบี้ย 0% ต่อปี 3 เดือนแรก ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สินเชื่อบ้าน อัตราดอกเบี้ยพิเศษเฉลี่ย 3 ปีแรก 2.71% ธนาคารออมสิน สินเชื่อบ้าน อัตราดอกเบี้ยคงที่ปีแรก 1.89% ผ่อนเริ่มต้นปีแรกล้านละ 4,000 บาทต่อเดือนธนาคารกรุงไทย สินเชื่อบ้าน อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3 ปี เริ่มต้น 2.29% ต่อปี นาน 7 เดือน ธนาคารกสิกรไทย สินเชื่อบ้าน อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 3.99% ปีแรก ธนาคารไทยพาณิชย์ สินเชื่อบ้านใหม่/รีไฟแนนซ์/บ้านมือสอง หรือสินเชื่อรับสร้างบ้าน อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง 4.93-5.90% ต่อปียอดธุรกรรมที่สูงเป็นอันดับ 3 คือ ประกันชีวิต/ประกันภัย/ประกันสุขภาพ/แบงก์แอสชัวรันส์ คิดเป็นทุนประกันกว่า 1,690 ล้านบาท แบบประกันที่ได้รับความนิยมอันดับหนึ่งยังคงเป็นแบบประกันสะสมทรัพย์ จ่ายเบี้ยประกันระยะสั้น 3-5 ปี คุ้มครองชีวิต 10 ปี ขึ้นไป พร้อมรับเงินคืนสูงทุกปี และสิทธิ์ลดหย่อนภาษีสูงสุด 100,000 บาท อาทิ เลกาซี ฟิต เวลท์ตี้ 99/1 ของ บมจ.ไทยประกันชีวิต ชำระเบี้ยประกันครั้งเดียว คุ้มครองชีวิตถึงอายุ 99 ปี รับเงินคืนทุกปี 2.5-2.7%, เมืองไทย สมาร์ท เวลธ์ 10/1 ของ บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต ชำระเบี้ยครั้งเดียว คุ้มครอง 10 ปี การันตีรับเงินคืนทุกปี 2.2%, 10/5 ของ บมจ.แรบบิท ประกันชีวิต รับเงินคืน 8%, 25/15 ของ บมจ.เอฟดับบลิวดี รับเงินคืน 1% ทุกปีตามด้วยแบบประกันบำนาญเพื่อรับสิทธิลดหย่อนภาษีสูงสุด 200,000 บาท อย่าง ธนทรัพย์ 85/5 ของ บมจ.ไทยประกันชีวิต จ่ายเบี้ยประกัน 5 ปี รับบำนาญตั้งแต่อายุ 60 ปี ปีละ 15% โดยจ่ายเป็นรายเดือนจนถึงอายุ 85 ปี และประกันสุขภาพเพื่อใช้สิทธิลดหย่อนภาษีสูงสุด 25,000 บาท อย่าง ประกันสุขภาพเหมาจ่าย Health Fit DD ของ บมจ.ไทยประกันชีวิต วงเงินคุ้มครอง 1-30 ล้านบาท, สัญญาเพิ่มเติมประกันสุขภาพ พรีเชียส แคร์ ใของ บมจ.เอฟดับบลิวดี ให้ความคุ้มครองทั่วโลก วงเงิน 1-100 ล้านบาทนอกจากนี้ ลูกค้ายังให้ความสนใจเข้ามาต่ออายุแบบประกันรถยนต์ประเภท 1 ภายในงานเป็นจำนวนมาก รวมถึงทำประกันสุขภาพเด็ก กับ บมจ.ทิพยประกันภัยอันดับ 4 สินเชื่อเอสเอ็มอี รวมวงเงินกู้กว่า 780 ล้านบาท โดยมีผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ยื่นขอกู้พร้อมรับโปรโมชั่นพิเศษในงาน เช่น ธนาคารไทยพาณิชย์ สินเชื่อธุรกิจ SSME อัตราดอกเบี้ย 2.99% ต่อปี นาน 3 เดือนแรก ธนาคารกรุงไทย สินเชื่อ SME วงเงินสูงX3 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.5% ต่อปี นาน 2 ปีแรก, สินเชื่อ SME ไซซ์เล็ก อัตราดอกเบี้ยพิเศษคงที่ 2 ปีแรก 3.5% ต่อปี ผ่อนนานสูงสุด 7 ปี ธนาคารออมสิน สินเชื่อธุรกิจ GSB D-Vers วงเงินกู้สูงสุด 100 ล้านบาทนอกจากนี้ ธนาคารยังมีสินเชื่อสีเขียว (Green Loan) มานำเสนอในงาน เช่น ธนาคารกสิกรไทย สินเชื่อธุรกิจเพื่อติดตั้งโซลาร์รูฟท็อป อัตราดอกเบี้ยสูงสุดไม่เกิน MLR-1% วงเงินสูงสุด 100% ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) สินเชื่อ EXIM Solar D-Carbon Financing วงเงินสูงสุด 100 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น 3.85% ต่อปี, สินเชื่อ EXIM Green Start วงเงินสูงสุด 200 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยต่ำสุด 4.10% ต่อปี, สินเชื่อ EXIM Green Goal วงเงินสูงสุด 100 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยต่ำสุด 4.60% ต่อปีนางสาวภาคนีกล่าวว่า ในเทศกาลลดหย่อนภาษีปลายปี การลงทุนในกองทุนรวมยังเป็นทางเลือกหนึ่งที่ได้รับความนิยม ส่งผลให้ยอดเงินลงทุนในกองทุนรวมภายในงานสูงเป็นอันดับ 5 มูลค่ากว่า 150 ล้านบาท ซึ่งธนาคารและสถาบันการเงินที่เข้าร่วมออกบูธนำทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนมาให้คำแนะนำ พร้อมด้วยโปรโมชั่นพิเศษภายในงานมากมาย