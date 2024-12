กรุงศรี ออโต้เจาะอินไซต์ฐานลูกค้า-เปิดเทรนด์ผู้ใช้รถ ปี 68 กับ 3 C’s

ในยุคปัจจุบันที่เทคโนโลยี เช่น AI และ ChatGPT ได้เข้ามาเป็นเพื่อนคู่คิดของผู้บริโภค ทำให้คนไทย โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่อย่าง Gen Z กล้าแสดงความคิดเห็น และมีแนวความคิดที่ซับซ้อนมากยิ่งขึ้น บทความเชิงวิเคราะห์หรือเปรียบเทียบสินค้าต่าง ๆ กลายเป็นที่นิยม และมีการเชื่อมโยงที่ไร้ขีดจำกัดในทุก ๆ ช่องทาง พฤติกรรมการเลือกซื้อของผู้บริโภคกลายเป็น O2O2O หมายถึงจากออนไลน์ไปออฟไลน์ แล้วออฟไลน์สามารถสะท้อนกลับมาออนไลน์ได้อีก สิ่งนี้ทำให้แบรนด์ต่าง ๆ ต้องปรับตัว ให้ความสำคัญกับการบริการที่ฉับไว พร้อมกับมีเจ้าหน้าที่ที่สามารถตัดสินใจแก้ปัญหาและให้คำแนะนำให้แก่ลูกค้าได้ทันทีหน้างานคนไทยมีแนวโน้มในการใช้สอยอย่างชาญฉลาดมากยิ่งขึ้น เนื่องด้วยความกังวลด้านเศรษฐกิจและหนี้ครัวเรือน ทำให้การใช้งานแบบสมัครสมาชิกหรือการทดลองเช่าระยะสั้นในหลากหลายธุรกิจเป็นที่นิยมมากขึ้น อย่างการหันมาเช่าใช้รถ เฉลี่ย 2-3 ปีต่อรถหนึ่งคัน แทนการซื้อครอบครอง ไม่ต้องผูกพันในระยะยาว เพื่อซื้อประสบการณ์การใช้รถ เพิ่มความยืดหยุ่นในการใช้ชีวิต และลดภาระค่าใช้จ่าย สำหรับตลาดรถเช่าของไทยในปี 2566 คาดการณ์อยู่ที่ห้าหมื่นล้านบาท โดยมีแนวโน้มของการแข่งขันในธุรกิจรถยนต์ให้เช่าที่สูงขึ้น ผู้ประกอบการที่เป็นค่ายรถยนต์ก็เริ่มหันมาต่อยอดทำธุรกิจรถเช่าในระยะยาวเพื่อเป็นทางเลือกให้กับลูกค้ามากขึ้น เกิดแพลตฟอร์มรถเช่าใหม่ ๆ ให้รายย่อยสามารถนำรถยนต์ของตนเองมาปล่อยเช่าได้ในลักษณะเศรษฐกิจแบบแบ่งปัน (Sharing Economy) สร้างอีโคซิสเต็มในการเข้าถึงลูกค้าในระยะยาว และมีตัวเลือกให้เช่ารถยนต์ไฟฟ้าออกมาอย่างต่อเนื่องสังคมออนไลน์กลายมาเป็นช่องทางหลักของผู้บริโภคในการหาข้อมูลและการติดต่อซื้อขายสินค้า การเข้ามาของโซเชียลคอมเมิร์ซทำให้ผู้ขายสามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการได้ดีขึ้นกว่าช่องทางออนไลน์อื่น ๆรถยนต์มือสองเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่กำลังเติบโตในช่องทางนี้ เพราะผู้ใช้รถสามารถดูสภาพรถ และค้นหาข้อมูลได้อย่างละเอียด รวมถึงตรวจสอบประวัติรถ เช่น เลขไมล์ และการรับรองคุณภาพ ช่วยให้ตัดสินใจได้ง่ายขึ้นโดยไม่ต้องเดินทางไปโชว์รูมหรือเต็นท์รถ ปัจจุบันดีลเลอร์หลายรายพัฒนาบริการแบบต่อเนื่อง ให้ลูกค้าสามารถยื่นขอสินเชื่อออนไลน์กับสถาบันการเงินได้ทันที และจัดส่งรถยนต์ถึงบ้าน ทำให้กระบวนการซื้อสะดวก รวดเร็ว มีความโปร่งใส และสร้างความเชื่อมั่นได้มากขึ้นทั้งนี้ จากการจับเทรนด์ผู้ใช้รถที่จะเกิดขึ้นในปี 2568 กรุงศรี ออโต้ มุ่งมั่นพัฒนาสินค้าและบริการด้านสินเชื่อที่ครอบคลุมและครบวงจรในหลากหลายช่องทาง ไม่ว่าจะเป็น พนักงานหน้าสาขา พนักงานประจำที่ดีลเลอร์ นวัตกรรม ‘กรุงศรี ออโต้ พร้อมสตาร์ท’ ที่ออกแบบให้ลูกค้าสามารถประเมินวงเงินสินเชื่อได้โดยไม่ต้องใช้เอกสารก่อนไปออกรถการสมัคร บริการ chat commerce บน LINE Official Account: @krungsriauto ที่มี ‘ป๋าสูทเหลือง’ คอยให้คำปรึกษาด้านสินเชื่อยานยนต์อย่างเต็มรูปแบบ ตลอดจนนวัตกรรมสินเชื่อยานยนต์ดิจิทัลที่สามารถรู้ผลอนุมัติไวภายใน 30 นาทีรวมไปถึงการจับมือกับพันธมิตรในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์ ให้บริการเพื่อผู้ใช้รถผ่าน GO Auto Station บนแอป โก บาย กรุงศรี ออโต้ ไม่ว่าจะเป็นผู้ให้บริการเช่าใช้รถยนต์แบบสมัครสมาชิก ทั้งรถสันดาปและอีวี โดยที่ไม่มีภาระผูกพันทางการเงิน ไม่จำกัดระยะเวลาในการทำสัญญา และพันธมิตรผู้จัดจำหน่ายคุณภาพบนแพลตฟอร์ม ‘PromptBuy ศูนย์รวมสินค้ารักษ์โลกเพื่อไลฟ์สไตล์ที่ยั่งยืน’ แหล่งช้อปปิ้งสินค้าและบริการรักษ์โลก ที่คัดสรรผู้จัดจำหน่ายคุณภาพ พร้อมรับประกันสินค้า มีบริการจัดส่งและติดตั้งโดยผู้เชี่ยวชาญ และมีเจ้าหน้าที่พร้อมให้คำปรึกษา เหล่านี้ เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินธุรกิจของ กรุงศรี ออโต้ ในการตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้รถจากอินไซต์ที่โดนใจ เพื่อสร้างสรรค์ชีวิตผู้ใช้รถให้ดีขึ้นในทุกวัน พร้อม ๆ ไปกับการสร้างคุณค่าร่วมให้กับสังคม (CSV: Creating Shared Value) สู่การเติบโตที่ยั่งยืน