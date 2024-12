เอชเอสบีซี (ไทย) คว้ารางวัล Best Places to Work

รับรางวัล Best Places to Work โดยสถาบัน Best Places to Work ซึ่งมีพันธกิจในการยกย่องบริษัทที่เป็นแบบอย่างและสร้างมาตรฐานที่ดีในด้านความพึงพอใจและการมีส่วนร่วมของพนักงาน การรับรองในครั้งนี้ตอกย้ำให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของธนาคารเอชเอสบีซี ประเทศไทย ในการสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี หลากหลาย และส่งเสริมให้พนักงานทุกคนเติบโตอย่างยั่งยืน ผ่านการเรียนรู้ การทำงานร่วมกัน และการดูแลความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงานในทุกมิตินายจอร์โจ กัมบา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารเอชเอสบีซี ประเทศไทย กล่าวว่า ธนาคารเอชเอสบีซี ประเทศไทย เชื่อว่า พนักงานคือหัวใจสำคัญของทุกสิ่งที่เราทำ วัฒนธรรมการทำงานที่เปิดกว้างและยืดหยุ่นของเราจึงถูกออกแบบมาเพื่อสร้างโอกาสในการเติบโต ส่งเสริมการทำงานร่วมกัน และพัฒนาทักษะให้พนักงานเพื่ออนาคต ผ่านโครงการฝึกอบรม การให้คำปรึกษา รวมถึงการเป็นพันธมิตรกับชุมชนและกิจกรรมจิตอาสาต่างๆ เรามุ่งมั่นที่จะสร้างเครือข่ายการทำงานที่เชื่อมโยงกัน พร้อมทั้งสร้างความรู้สึกของการมีส่วนร่วมและช่วยให้พนักงานสามารถสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมได้"ตลอดระยะเวลา 4 ปีที่ผ่านมา ธนาคารเอชเอสบีซี ประเทศไทย ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ทำให้เราได้รับรางวัลอันทรงเกียรติจากทั้งนิตยสาร Euromoney และ FinanceAsia ในฐานะ ‘ธนาคารระหว่างประเทศยอดเยี่ยมในประเทศไทย (Thailand’s Best International Bank)’ นอกจากนี้ ในปี พ.ศ.2567 เรายังได้รับความไว้วางใจจากอีก 9 รางวัลอันทรงเกียรติในกลุ่มธุรกรรมการค้า การบริหารจัดการเงินสด การดูแลสินทรัพย์ และธุรกิจตลาดทุน ซึ่งถือเป็นความสำเร็จที่เราภาคภูมิใจเป็นอย่างมาก รางวัลนี้ถือเป็นอีกก้าวสำคัญในเส้นทางของเรา ที่มุ่งเน้นการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยกระดับความเป็นเลิศในทุกมิติ ในฐานะที่ธนาคารเอชเอสบีซี ประเทศไทยได้รับการยอมรับให้เป็นหนึ่งในสถานที่ทำงานที่ดีที่สุดในปี พ.ศ.2567 เรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาสถานที่ทำงานของเราให้ดียิ่งขึ้นในปี พ.ศ.2568 และในอนาคตต่อไป"นายคาริม ไอ ไคทูนี ผู้อำนวยการสถาบัน Best Places to Work กล่าวว่า จากผลการสำรวจ ธนาคารเอชเอสบีซี ประเทศไทย ทำคะแนนรวมได้ถึง 81% โดยมีผลงานโดดเด่นในหลายด้าน ทั้งในด้านผู้นำ การมีส่วนร่วมของพนักงาน และวัฒนธรรมองค์กร รางวัลนี้ตอกย้ำให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของธนาคารเอชเอสบีซี ประเทศไทย ในการยกระดับความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน ผ่านสวัสดิการต่างๆ ที่ครอบคลุม เช่น การประกันสุขภาพ นโยบายการลาแบบยืดหยุ่นที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการ รวมถึงการดูแลพนักงาน LGBTQ+ และโปรแกรมที่สนับสนุนสุขภาพจิต สุขภาพกาย และการเงินของพนักงาน นอกจากนี้ ธนาคารเอชเอสบีซี ประเทศไทย ยังให้ความสำคัญกับความหลากหลาย ความเท่าเทียม และการยอมรับความแตกต่าง (DE&I) ผ่านโครงการต่างๆ เช่น โครงการสนับสนุนความภาคภูมิใจของความหลากหลายทางเพศ (Pride) โดยมุ่งสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี เปิดกว้าง และเชื่อมโยงกัน เพื่อให้พนักงานทุกคนรู้สึกมีคุณค่า ได้รับการสนับสนุน และสามารถเติบโตได้อย่างเต็มศักยภาพ