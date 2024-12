กสิกรไทยคาดยอดผู้ใช้ K PLUS ปี 68 เพิ่มล้านราย เป็น 23.9 ล้านราย ชูความสำเร็จ ผู้นำดิจิทัลแบงกิ้งต่อเนื่อง รวมทั้งเป็นบริการเวลธ์ที่ลูกค้าไว้วางใจ พร้อมสร้างความประทับใจ และมุ่งสู่ ROE เป็น 2 หลัก ปี 69ธนาคารกสิกรไทยคาดยอดผู้ใช้ K PLUS ในปี 2568 เพิ่มล้านราย เป็น 23.9 ล้านราย ตอกย้ำความเป็นผู้นำดิจิทัล แบงกิ้ง ด้วย K PLUS ที่ใช้งานง่าย สะดวก และรวดเร็ว ทำให้มีจำนวนผู้ใช้งานมากที่สุด โดยปัจจุบัน K PLUS มีส่วนแบ่งตลาด 30% พร้อมกันนี้ ยังมีผลิตภัณฑ์การลงทุนและการให้คำปรึกษาด้านความมั่งคั่งอย่างยั่งยืนแบบองค์รวม ด้วยบริการเวลธ์และเอสเอ็มอีที่ลูกค้าไว้วางใจ และได้รับความพึงพอใจในการบริการเป็นอันดับ 1 เน้นการให้สินเชื่ออย่างมีคุณภาพต่อเนื่อง พร้อมสร้างความประทับใจให้ลูกค้าทุกกลุ่มอย่างต่อเนื่องต่อไป เดินหน้ายุทธศาสตร์ 3+1 ด้วยความมุ่งมั่นลงมือทำให้สำเร็จยิ่งกว่าเดิม และผลักดัน ROE เป็นเลข 2 หลักให้ได้ภายในปี 2569น.ส.ขัตติยา อินทรวิชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกสิกรไทย เปิดเผยว่า ภายใต้บริบทของความท้าทายต่างๆ ที่ยังมีอยู่อย่างต่อเนื่อง ธนาคารกสิกรไทยยังคงมุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการเต็มที่ เพื่อสามารถตอบสนองการใช้ชีวิตและธุรกิจของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ผ่านการสร้างความประทับใจในทุกมิติ และพร้อมขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนไปพร้อมๆ กัน เช่นการพัฒนานวัตกรรมทางการเงินที่ผสมผสานเทคโนโลยีและความเชี่ยวชาญของบุคลากร เพื่อตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ โดยมี K PLUS เป็นจุดเชื่อมต่อไปยังผลิตภัณฑ์และบริการที่หลากหลายของธนาคาร และยังคงครองอันดับหนึ่งดิจิทัลแบงกิ้งที่มีผู้ใช้งานมากที่สุด โดย K PLUS มีส่วนแบ่งตลาด 30% ของปริมาณธุรกรรมโมบายแบงกิ้งทั้งระบบ สะท้อนความไว้วางใจของลูกค้าที่มีต่อบริการของธนาคาร มีผู้ใช้งาน K PLUS จำนวน 22.8 ล้านราย และคาดว่าจะไปสู่ 23.9 ล้านราย ในปี 2568นอกจากนี้ ธนาคารกสิกรไทยได้รับคะแนนจากผู้บริโภคเป็นอันดับ 1 ด้านความพึงพอใจและความผูกพันกับแบรนด์ (Net Promoter Score: NPS) ในกลุ่มธุรกิจธนาคารในประเทศไทย จากผลสำรวจของบริษัท นีลเส็นไอคิว (NielsenIQ) บริษัทวิจัยผู้บริโภคชั้นนำของโลก โดยผู้บริโภคให้คะแนนสูงสุดด้านภาพรวมบริการและช่องทางการให้บริการของธนาคาร และ K PLUS เป็นโมบายแบงกิ้งอันดับ 1 ชูความสำเร็จของธนาคารจากความเข้าใจความต้องการของลูกค้าในการใช้บริการผ่านช่องทางต่างๆ ขณะที่ธนาคารครองความเป็นอันดับ 1 ที่ลูกค้ากลุ่มผู้ประกอบการเอสเอ็มอีให้ความไว้วางใจ จากผลการสำรวจธนาคารหลักที่ลูกค้าเลือกใช้บริการ (Main Banking Status) ของบริษัทอิปซอสส์ (IPSOS) บริษัทวิจัยตลาดระดับโลกการนำเสนอผลิตภัณฑ์การลงทุนและการให้คำปรึกษาด้านความมั่งคั่งอย่างยั่งยืนแบบองค์รวมที่เหมาะสมกับความต้องการตลอดช่วงชีวิตของลูกค้า ทั้งของธนาคาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด และพันธมิตร นำเสนอผ่านช่องทางการขายและบริการอย่างครอบคลุม โดยกองทุนรวมของกสิกรไทยมี AUM อันดับที่ 1 ต่อเนื่อง และบริการด้าน Private Banking มีจำนวนลูกค้ามากเป็นอันดับ 1 สะท้อนความไว้วางใจของลูกค้าในผลิตภัณฑ์และบริการด้านความมั่งคั่งการให้ความสำคัญในการให้สินเชื่ออย่างมีคุณภาพ ด้วยความรับผิดชอบ ร่วมสร้างวินัยทางการเงิน และให้ความรู้ทางการเงินในมิติต่างๆ ตลอดจนยังคงดำเนินยุทธศาสตร์ 3+1 ที่ประกาศไว้ตั้งแต่ต้นปีอย่างต่อเนื่อง โดยจะมุ่งมั่นลงมือทำให้สำเร็จยิ่งกว่าเดิม เพื่อผลักดัน ROE เป็นเลข 2 หลักให้ได้ภายในปี 2569 ด้วยความเป็นผู้นำในด้านต่างๆ มุ่งมั่นสร้างสรรค์นวัตกรรมบริการและโซลูชันที่สร้างความประทับใจให้แก่ลูกค้าทุกกลุ่มให้มากขึ้น ควบคู่กับการส่งมอบคุณค่าที่ยั่งยืนให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เดินหน้าอย่างมั่นคงต่อไป