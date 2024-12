FPT จับมือมิตซุย ฟุโดซัง เปิดศูนย์กระจายสินค้าในอีอีซี เล็งขยายเฟสใหม่ปีหน้า เสิร์ฟดีมานด์กลุ่ม New S-Curve

กลุ่มอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ "FPT" เดินหน้าผนึกกำลังพันธมิตร ร่วมมือมิตซุย ฟุโดซัง เอเชีย ดีเวลลอปเมนท์ (ไทยแลนด์) พัฒนาศูนย์กระจายสินค้าแบบ Free Zone Warehouse ใน จ.ฉะเชิงเทรา ตั้งเป้ารองรับลูกค้ากลุ่มธุรกิจ New S-Curve เปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วเมื่อเดือน พ.ย.ที่ผ่านมา โดยได้รับความสนใจอย่างมากจากนักลงทุน มีลูกค้าทยอยทำสัญญาเช่าอย่างต่อเนื่อง

นายพีระพัฒน์ ศรีสุคนธ์ รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า FPT ได้ร่วมลงทุนกับบริษัท มิตซุย ฟุโดซัง เอเชีย ดีเวลลอปเมนท์ (ไทยแลนด์) จำกัด พัฒนาอาคารศูนย์กระจายสินค้าในเขตปลอดอากร (Free Zone Warehouse) ของโครงการบางนา 2 โลจิสติกส์ พาร์ค ซึ่งก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดตัวอย่างเป็นทางการเมื่อเดือน พ.ย.ที่ผ่านมา โดยได้รับความสนใจจากบริษัทผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ระดับสากลเข้าร่วมชมโครงการเป็นจำนวนมาก



เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ประเทศไทย และบริษัท มิตซุย ฟุโดซัง เอเชีย ดีเวลลอปเมนท์ (ไทยแลนด์) จำกัด ซึ่งได้สานต่อความร่วมมือเชิงกลยุทธ์อย่างต่อเนื่องหลังประสบความสำเร็จในการพัฒนาอาคารคลังสินค้าพื้นที่กว่า 21,000 ตร.ม. ในเขตทั่วไป (General Zone) เมื่อปี 2565 และมีอัตราการเช่าเต็ม 100% โดยมีแผนที่จะพัฒนาโครงการเฟส 3 ในปีหน้าอีกด้วย

ศูนย์กระจายสินค้าแห่งนี้อยู่ในพื้นที่อีอีซี ซึ่งเป็นทำเลศักยภาพด้านโลจิสติกส์ของประเทศไทย ด้วยที่ตั้งบนถนนบางนา-ตราด กม.46 อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา อาคารมีพื้นที่ใช้สอยกว่า 25,000 ตร.ม. ถูกออกแบบให้มีความยืดหยุ่นสูง รองรับการใช้งานที่หลากหลายทั้งการจัดเก็บและกระจายสินค้า รวมถึงเป็นอาคารที่พัฒนาตามมาตรฐานอาคารเขียว TREES (Thai’s Rating of Energy and Environmental Sustainability) ของสถาบันอาคารเขียวไทย การันตีถึงการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นมิตรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งด้วยจุดเด่นของอาคารที่อยู่ในพื้นที่ยุทธศาสตร์และตอบโจทย์ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน จึงมีลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรม New S-Curve จากประเทศออสเตรเลียให้การตอบรับและเช่าพื้นที่แล้วโครงการนี้เป็นการพัฒนาอาคารเฟส 2 ในโครงการบางนา 2 โลจิสติกส์ พาร์ค ระหว่างนายชิเกะคิ โคมิ กรรมการผู้จัดการ บริษัท มิตซุย ฟุโดซัง เอเชีย ดีเวลลอปเมนท์ (ไทยแลนด์) จำกัด กล่าวว่า บริษัทมีความเชื่อมั่นและมั่นใจในศักยภาพของเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ประเทศไทย ซึ่งเป็นผู้นำอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการออกแบบและพัฒนาโรงงานและคลังสินค้าให้เช่าที่ออกแบบตามความต้องการของลูกค้า (Customer Centric) พร้อมด้วยโซลูชันด้านความยั่งยืนที่สอดรับกับเทรนด์โลกและความต้องการของลูกค้าชั้นนำ โดยความร่วมมือในครั้งนี้จะสามารถตอบสนองอุปสงค์ของตลาด ช่วยขับเคลื่อนการเติบโตของเศรษฐกิจไทย และสนับสนุนอุตสาหกรรม New S-Curve ได้เป็นอย่างดี