เชียงรายพลิกฟื้นบูมท่องเที่ยว คาดจบปีโต 3-5% เผย 10 เดือนสะพัดกว่า 37,000 ล้านบาท

ท่องเที่ยวเชียงราย-พะเยา ช่วง 10 เดือนแรกปี 67 สะพัดเกือบ 40,000 ล้านบาท เชียงราย ตัวเลขเดินทางเข้าจังหวัดสูงถึง 4.9 ล้านคนต่อครั้ง หลังผ่านเหตุการณ์น้ำท่วม คาด พ.ย.-ธ.ค.กลับมาพีกอีกครั้ง มั่นใจทั้งปีตัวเลขบวก 3-5% โชว์เชียงรายท่องเที่ยวแกร่ง มีแหล่งธรรมชาติเยอะ คาเฟ่เป็นพันรองรับไลฟ์สไตล์ทั้งคนต่างชาติ และนักท่องเที่ยว Gen Y พร้อมออกแบบให้แคมเปญใหญ่ ททท. "5 Must Do in Thailand" ข้ามถึงปี 68

ซึ่งใน 10 เดือนแรกตั้งแต่เดือนมกราคม ถึงตุลาคม จากเดิมที่เราอาจจะประสบเหตุเรื่องน้ำท่วมช่วงเดือนกว่า ตอนนี้ตัวเลขกลับมาเป็นบวก เป็นสัญญาณที่ดี หลังจากเดือนตุลาคมเป็นต้นไป พฤศจิกายน ถึงธันวาคม ท่องเที่ยวกลับมาค่อนข้างเร็ว เราผ่านจุดต่ำสุดไปแล้ว

ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเชียงราย ซึ่งทำหน้าที่ดูแลและส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ท่องเที่ยวใน 2 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงราย และจังหวัดพะเยา กล่าวกับผู้สื่อข่าวถึงแนวโน้มการท่องเที่ยวตลอดปี 2567 ว่า จังหวัดเชียงรายมีความโชคดีในเรื่องของทรัพยากรการท่องเที่ยวที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นความสวยงามตามธรรมชาติ มีดอยต่างๆ และสายน้ำจำนวนมาก มีชาติพันธุ์มากกว่า 30 กลุ่ม ที่ก่อเกิดในเรื่องความงดงามทางวัฒนธรรม มีศิลปะ มีเทศกาลงานดอกไม้ ประเพณีตลอดทั้งปี มีอาหารอร่อยและหลังจากผ่านเหตุการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นในรอบ 50 ปีนั้น ตอนนี้บ้านเรือนประชาชนได้รับการดูแลจากภาครัฐอย่างเต็มที่ ทำให้การใช้ชีวิตของคนแม่สาย โดยเฉพาะกิจกรรมการท่องเที่ยว และการค้าขายที่ตลาดแม่สาย กลับมาคึกคัก และยังมีแหล่งท่องเที่ยวเกิดขึ้น เช่น สกายวอล์กวัดพระธาตุดอยเวา เพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวให้แม่สายในช่วงหน้าหนาว นักท่องเที่ยวเดินทางมาพักผ่อนที่ดอยต่างๆ เป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะอำเภอเวียงแก่น ถิ่น 3 ภู 1 ดอย ได้แก่ ภูชี้ฟ้า ภูชี้ดาว ภูชี้เดือน และดอยผาตั้ง จุดชมวิวทะเลหมอกชื่อดังและสวยที่สุดในไทย และดอยที่อยู่ใกล้เชียงราย เช่น"โดยภาพรวมมีความมั่นใจในเรื่องของการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงรายในปี 2567 เรามีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่ตรงตามข้อเท็จจริงทำให้มั่นใจตัวเลขปีนี้เติบโต โดยสะสม 10 เดือนแรก มีนักท่องเที่ยวมาเยือนจังหวัดเชียงราย 4,912,138 คนต่อครั้ง เป็นคนไทย 4.2 ล้านคน และต่างชาติ 6.7 แสนคน สร้างรายได้สูงถึง 37,760 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.89 ค่าใช้จ่ายต่อทริป 7,597 บาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.53 อัตราการเข้าพักเฉลี่ยร้อยละ 67.24 วันพักเฉลี่ย 2.43 วัน ส่วนใหญ่พักโรงแรมและรีสอร์ต คาดว่า 2 เดือนสุดท้ายจะมีส่วนสำคัญทำให้ภาพรวมทั้งปีเติบโตได้ร้อยละ 3-5 ดีมากในสถานการณ์ที่เราประสบมา" นายวิสูตร กล่าวถึงศักยภาพการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงรายขณะที่ในปี 2566 ที่ภาวะปกติจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาจังหวัดเชียงรายประมาณ 6.1 กว่าล้านคน สร้างรายได้ประมาณ 34,000 กว่าล้านบาท คนไทยเป็นกลุ่มหลักร้อยละ 80 ที่มีความหลากหลาย เช่น กลุ่ม Gen Y คนรุ่นใหม่ อายุระหว่าง 20-35 ปี ชอบในเรื่องความหลากหลาย ความเป็นไลฟ์สไตล์ของเชียงราย ที่มีเรื่องศิลปะ ความงามดอกไม้ มีแหล่งคาเฟ่กว่า 1,000 แห่ง แต่ละที่มีความสวยงาม เช่น อยู่ริมแม่น้ำ บนเขา หรือในเมือง และกาแฟที่เชียงรายได้รับความนิยมอันดับต้นๆ ในประเทศไทย และอีกร้อยละ 20 เป็นชาวต่างชาติที่เข้ามาประมาณ 7-8 แสนคน ใน 5 อันดับแรกที่เข้ามาสูงสุด ได้แก่ ประเทศจีน สหรัฐอเมริกา เกาหลี ญี่ปุ่น และหลายประเทศในโซนยุโรป ที่ชื่นชอบวัฒนธรรมและความสวยงามที่ยังคงความเป็นธรรมชาติสำหรับจังหวัดพะเยา นายวิสูตร กล่าวว่า เป็นจังหวัดที่น่าจับตามอง เราบูรณาการการร่วมกับทุกภาคส่วน ภาคเอกชนต่างๆ รวมถึงทางหอการค้าต่างๆ ทำให้มีพลังในการทำงานค่อนข้างดีมาก จะเห็นได้ว่า พะเยาเติบโตจากเรื่องการลงทุน การท่องเที่ยว มีโรงแรมในรูปแบบบัดเจทโฮเทล ที่เกิดขึ้นทั้งในเมืองและที่อำเภอเชียงคำ เป็นสัญญาณที่ดีของทางจังหวัดพะเยา โดยตัวเลขสะสม 10 เดือนแรก มีผู้เยี่ยมเยือน 801,137 คน อัตราการเข้าพักเฉลี่ยร้อยละ 59.98 รายได้เฉลี่ย 1,837 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายต่อทริป 2,262 บาท (+ร้อยละ 1.56) คนไทยเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.19 ส่วนใหญ่ร้อยละ 88 พักโรงแรมหรือรีสอร์ต ประเทศจีน มาอันดับหนึ่ง รองลงมาเป็นฝรั่งเศล, สหรัฐฯ, ญี่ปุ่น และ ลาวในเรื่องแคมเปญการท่องเที่ยวของเชียงราย ได้เปิดตัวไปแล้วในเดือนธันวาคม ได้แก่ "เที่ยวเชียงรายหลากหลายความสุข" ความสุขที่หลากหลาย ความสุขเรื่องของอาหาร ธรรมะ สายมู เป็นต้น ซึ่งททท.สำนักงานเชียงราย จะออกแบบให้สอดคล้องกับแคมเปญใหญ่ของทางททท.คือ "5 Must Do in Thailand" ได้แก่ (1.)Must Seek ดื่มด่ำกับเสน่ห์ของพะเยาผ่านวัฒนธรรมและธรรมชาติที่สวยงาม (2.)Must Try สนุกสนานกับประสบการณ์การทำกิจกรรมในสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ (3.)Must See สัมผัสวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นที่ไม่เหมือนใคร (4.)Must Taste ในการชิมอาหารจานเด็ดรสชาดอร่อยอัตลักษณ์ท้องถิ่น และ (5.)Must Buy ช้อปปิ้งเลือกซื้อสินค้างานคาราฟท์ ของที่ระลึก และทดลองทำกิจกรรม DIYและพิเศษสุดๆ ในช่วงนี้ เพียงท่านร่วมแคมเปญ “Check In ชิมช้อปพะเยา” และพักค้าง 1 คืนขึ้นไป 5 รับทันที “คูปอง E-Voucher มูลค่า 300 บาท” จากโรงแรม/ที่พักจังหวัดพะเยาที่ร่วมกิจกรรม ใช้เป็นส่วนลด ค่าอาหาร/เครื่องดื่ม ชากาแฟ และของที่ระลึก จากร้านอาหาร คาเฟ่ ร้านขายของที่ระลึกที่ร่วมกิจกรรม ตั้งแต่ 16 ธ.ค.67- 28 ก.พ.68 สำหรับ 500 ท่านแรก.