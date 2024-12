“พฤกษา จับมือ เอ็ม ดิสทริค”มอบประสบการณ์ช้อปปิ้ง เฉพาะลูกบ้านแบรนด์ “เดอะ ปาล์ม - เดอะปาล์ม เรสซิเดนเซส”

กำหนดนิยามใหม่ในการใช้ชีวิตที่หรูหรามากกว่าเดิม! พฤกษา ผู้นำบ้านระดับลักชัวรี จับมือ EM District ไลฟ์สไตล์เดสทิเนชั่นระดับเวิลด์คลาสใจกลางกรุงเทพฯ จัดแคมเปญ “Pruksa I The Palm x EM District : Luxurious of Well-Living Mastery” มอบประสบการณ์การใช้ชีวิตแบบเอ็กซ์คลูซีฟที่ลักชัวรีไปอีกขั้น ที่สุดแห่งเอกสิทธิ์และความคุ้มค่าเฉพาะลูกบ้าน เดอะ ปาล์ม และ เดอะ ปาล์ม เรสซิเดนเซส ตอกย้ำแนวคิด Well-Living Mastery ที่ไม่เพียงการสร้างที่อยู่อาศัย แต่เป็นการส่งมอบคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุดตลอดชีวิตให้ลูกบ้าน

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจ 2 บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) กล่าวถึงความร่วมมือกับ EM District ในการจัดแคมเปญ “Pruksa I The Palm x EM District : Luxurious of Well-Living Mastery” ว่า แคมเปญนี้มีเป้าหมายเพื่อยกระดับประสบการณ์การใช้ชีวิตของลูกบ้าน ภายใต้แนวคิด Well-Living Mastery ที่ไม่ใช่เพียงการมอบที่อยู่อาศัยที่สวยงามและมีคุณภาพเท่านั้น แต่ยังมอบคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุดในทุกมิติ ตอบโจทย์ทุกความต้องการของไลฟ์สไตล์การอยู่อาศัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ลูกบ้าน “อยู่ดี มีสุข” ทั้งกายและใจ ทั้งในวันนี้และอนาคต“EM District เป็นไลฟ์สไตล์เดสทิเนชั่นระดับโลกที่รวมศูนย์การค้าชั้นนำทั้งเอ็มโพเรียม เอ็มควอเทียร์ และเอ็มสเฟียร์ มีลูกค้าเป็นกลุ่มเดียวกับเดอะ ปาล์ม และเดอะ ปาล์ม เรสซิเดนเซส ซึ่งเป็นโครงการบ้านระดับลักชัวรีและซูเปอร์ลักชัวรี ความร่วมมือในครั้งนี้ถือเป็นการสร้างมาตรฐานใหม่ที่เหนือกว่าที่จะทำให้ลูกบ้านได้รับสิทธิพิเศษและความสะดวกสบายมากขึ้นเมื่อไปใช้บริการที่ EM District” นายพิเชษฐ กล่าวสำหรับบริการและสิทธิพิเศษสุดเอ็กซ์คลูซีฟ ที่พฤกษา และ EM District มอบให้กับลูกบ้านเดอะ ปาล์ม และเดอะ ปาล์ม เรสซิเดนเซส จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 – 30 มิถุนายน 2570 (ระยะเวลาในการใช้สิทธิ์จะขึ้นอยู่กับบริการแต่ละประเภท) อาทิ1.บัตร Platinum M Card เติมเต็มประสบการณ์การช้อปปิ้งและไลฟ์สไตล์ที่ถูกคัดสรรมาอย่างดี สำหรับลูกค้าที่จองบ้านเดี่ยวโครงการ The Palm Residences ที่ร่วมรายการ2.เปิดประสบการณ์ช้อปปิ้งเหนือระดับด้วยบริการผู้ช่วยฉลาดช้อป Personal Shopper ที่ศูนย์การค้าเอ็มโพเรียม เอ็มควอเทียร์ และเอ็มสเฟียร์3.บริการที่จอดรถพิเศษ ที่เอ็มควอเทียร์4.บริการจอดรถฟรี 2 ชั่วโมง ที่เอ็มโพเรียม เอ็มควอเทียร์ และเอ็มสเฟียร์5.บริการห้องรับรองพิเศษ Platinum Lounge ที่เอ็มโพเรียม เอ็มควอเทียร์ และเอ็มสเฟียร์6.ของขวัญ Welcome Gift สุดลิมิเต็ด ทุกสัปดาห์.