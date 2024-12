ก.ล.ต.เปิดตัว "Engagement Questions" เครื่องมือผลักดัน บจ.รับมือ climate change สู่เป้าหมาย Net Zero

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ยกระดับมาตรฐานการลงทุนไทยสู่สากล เปิดตัวเครื่องมือใหม่ "Engagement Questions" ช่วยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ติดตามตั้งคำถามกิจการที่ลงทุน โดยเน้น 4 ภาคธุรกิจ ปรับตัวเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ภายในปี พ.ศ.2608นางพรอนงค์ บุษราตระกูล เลขาธิการ ก.ล.ต. กล่าวว่า บลจ. ในฐานะผู้จัดการเงินทุนจำนวนมากมีบทบาทสำคัญในการผลักดันให้กิจการที่ลงทุนปรับตัวรับความท้าทายด้านสภาพภูมิอากาศ ซึ่งการผลักดันดังกล่าวสามารถทำได้ด้วยการติดตามตั้งคำถาม (engage) กับกิจการที่ลงทุน ดังนั้น ก.ล.ต. จึงได้จัดทำ Engagement Questions ฉบับนี้ขึ้นด้วยความร่วมมือกับ Asia Investor Group on Climate Change (AIGCC) โดย บลจ. สามารถนำชุดคำถามนี้ไปปรับใช้ในการประเมินและผลักดันกิจการที่ลงทุนให้พัฒนาแนวทางรับมือกับความเสี่ยงด้านสภาพภูมิอากาศพร้อมคว้าโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ในยุคที่โลกกำลังเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำทั้งนี้ ตัวอย่าง Engagement Questions ฉบับนี้ มุ่งเน้นกลุ่มกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 4 ภาค ได้แก่ (1) ภาคพลังงาน (energy sector) (2) ภาคการขนส่ง (transportation sector) (3) ภาคอุตสาหกรรมการผลิต (manufacturing sector) และ (4) ภาคการจัดการขยะ (waste management sector) เนื่องจากเป็นกลุ่มกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีสัดส่วนการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสูงและมีนัยสำคัญต่อการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ตามการมีส่วนร่วม ที่ประเทศกำหนด (Nationally Determined Contribution) เพื่อให้ประเทศไทยสามารถเปลี่ยนผ่านและบรรลุเป้าหมาย Net Zero ภายในปี พ.ศ.2608 ได้การริเริ่มครั้งนี้เป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของ ก.ล.ต. ในการสนับสนุนตลาดทุนให้มีบทบาทสำคัญในการแก้ไขปัญหาสภาพภูมิอากาศ พร้อมร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยให้บรรลุเป้าหมาย Net Zero อย่างยั่งยืนผู้ที่สนใจสามารถศึกษาตัวอย่าง Engagement Questions ได้ที่ https://www.sec.or.th/TH/Documents/CompanyHandbooksandGuidelines/Engagement-Questions-4sectors-for-AMCs.pdf