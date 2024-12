MBK รับดีมานด์อสังหาฯ ลักชัวรีภูเก็ต เปิดตัว THE PANO - Baan Suan Loch Palm Phuket มูลค่า 1,400 ล้าน ชูความหรูหราท่ามกลางธรรมชาติ

เอ็ม บี เค เรียล เอสเตท ธุรกิจอสังหาฯ ในเครือเอ็ม บี เค เปิดตัวโครงการใหม่ THE PANO - Baan Suan Loch Palm Phuket มูลค่า 1,400 ล้านบาท บุกตลาด Luxury Pool Villa รองรับตลาดอสังหาริมทรัพย์ในภูเก็ตขยายตัว ชูความหรูหราตอบโจทย์การใช้ชีวิตที่เหนือระดับท่ามกลางธรรมชาติอย่างลงตัว มีความเป็นส่วนตัวสูงเพียง 28 ยูนิต พิถีพิถันการเลือกวัสดุคุณภาพและการออกแบบมีความสวยงามที่ยั่งยืนเหนือกาลเวลา มอบสิทธิพิเศษเหนือระดับในทำเลที่ดีที่สุดของภูเก็ต โอบล้อมด้วยภูเขาและต้นไม้เขียวชอุ่ม รองรับไลฟ์สไตล์เข้าถึงสนามกอล์ฟและเวลเนส ใกล้สิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน

THE PANO - Baan Suan Loch Palm Phuket

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ บริษัท เอ็ม บี เค ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด กล่าวว่า เอ็ม บี เค เรียล เอสเตท (MBK Real Estate) ธุรกิจในเครือเอ็ม บี เค มีประสบการณ์ในการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ทั้งในกรุงเทพฯ และหัวเมืองท่องเที่ยวมากว่า 20 ปี โดยเฉพาะในภูเก็ต เมืองท่องเที่ยวชั้นนำของโลก ซึ่งบริษัทมองเห็นศักยภาพของตลาดอสังหาริมทรัพย์ที่มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง กำลังซื้อมหาศาลจากกลุ่มลูกค้าคนไทยและต่างชาติ โดยในช่วงปลายปีที่เป็นช่วงพีกสุดของไฮซีซันธุรกิจและการท่องเที่ยว บริษัทจึงได้เปิดตัวโครงการหรูแห่งใหม่ในทำเลที่ดีที่สุดของภูเก็ต THE PANO - Baan Suan Loch Palm Phuket พูลวิลล่า ระดับลักชัวรี (Luxury Pool Villa) บนที่ดิน 30 ไร่ ตั้งอยู่ย่านกระทู้ มีความเป็นส่วนตัวสูงเพียง 28 ยูนิตความโดดเด่นด้านทำเล โครงการตอบโจทย์การใช้ชีวิตที่เหนือระดับท่ามกลางธรรมชาติ ด้วยทำเลที่ตั้งอยู่ในย่านกระทู้ ซึ่งเป็นโลเกชันที่ดีและไม่หนาแน่น เหมาะกับการเป็นที่อยู่อาศัยอย่างแท้จริง โดยไม่ต้องใช้ชีวิตวุ่นวายหรือแบ่งเวลาไปกับการเดินทางที่รถติดในภูเก็ต ซึ่งในอนาคตอันใกล้จะมีทางด่วนใกล้โครงการ ทำให้การเดินทางสะดวกยิ่งขึ้นและเข้าถึงสนามบินได้ง่ายนอกจากนี้ ยังมอบสิทธิพิเศษเหนือระดับ ด้วยสภาพแวดล้อมภายในโครงการที่เข้าถึงสนามกอล์ฟระดับพรีเมียมถึง 2 สนามให้สามารถใช้บริการและดื่มด่ำกับวิวธรรมชาติที่โอบล้อมด้วยภูเขาและต้นไม้เขียวชอุ่ม ภายใต้ชื่อสนามล็อค ปาล์ม กอล์ฟ คลับ (LOCH PALM GOLF CLUB) และเรด เมาเทิน กอล์ฟ คลับ (RED MOUNTAIN GOLF CLUB) รวมถึงเป็นโครงการที่อยู่อาศัยรองรับ Wellness ซึ่งเอ็ม บี เค ได้บริจาคที่ดินกว่า 30 ไร่ให้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต เพื่อสร้างโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ นอกจากนี้ ยังให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการโครงการหลังการขายอย่างมืออาชีพ เพื่อให้มั่นใจว่าผู้พักอาศัยจะได้รับประสบการณ์การอยู่อาศัยที่ดีที่สุด และสร้างมูลค่าระยะยาว สำหรับผู้ที่สนใจซื้อเพื่อลงทุน โครงการจึงตอบโจทย์ผู้ที่มองหาที่อยู่อาศัยระดับพรีเมียมในภูเก็ต โดยเฉพาะชาวต่างชาติและผู้ที่ต้องการบ้านพักตากอากาศแบบถาวรหรือที่อยู่อาศัยระยะยาว ครอบครัวขนาดเล็ก ครอบครัวใหญ่ที่มีผู้สูงอายุ และผู้ที่ต้องการสัมผัสไลฟ์สไตล์หรูหราใกล้ชิดธรรมชาติ รวมถึงผู้ที่ชื่นชอบการเล่นกอล์ฟและความเป็นส่วนตัวในทำเลที่สะดวกสบาย ชาวต่างชาติที่ต้องการ Wellness Living ในพื้นที่ที่มีโรงพยาบาลและสนามกอล์ฟชั้นนำ ใกล้สิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน เช่น โรงเรียนนานาชาติ ห้างสรรพสินค้า เป็นต้นความโดดเด่นด้านการออกแบบ โดยโครงการ THE PANO - Baan Suan Loch Palm Phuket มีการออกแบบบ้านเป็นลักษณะ Modern Tropical Style มอบไลฟ์สไตล์การพักผ่อนใกล้ชิดกับธรรมชาติ ผสานความหรูหราอย่างลงตัว โดยเฉพาะการสร้างความเป็นส่วนตัวและมุมมองอันงดงาม วิลล่าแต่ละหลังได้รับการออกแบบให้กลมกลืนกับธรรมชาติ ภายใต้แนวคิดในการสร้างสเปซที่โปร่งโล่งขนาดใหญ่ เชื่อมต่อพื้นที่ภายนอกบ้านสู่พื้นที่ภายในบ้านให้ประสานกลมกลืน สร้างช่องทางให้ลมไหลผ่านระบายความร้อนได้ดี เปิดรับแสงแดดและลมจากธรรมชาติ รวมถึงการพิถีพิถันในการเลือกใช้วัสดุและการตกแต่งคุณภาพสูง ทนทานต่อสภาพอากาศของภูเก็ต รับประกันความสวยงามที่ยั่งยืนเหนือกาลเวลา Home is a space and finishing event แค่การวางเฟอร์นิเจอร์ธรรมดา ก็ทำให้บ้านสมบูรณ์แบบTHE PANO - Baan Suan Loch Palm Phuket นำเสนอความหลากหลายของแบบบ้าน เพื่อตอบโจทย์ทุกความต้องการ ตั้งแต่ผู้ที่กำลังเริ่มต้นสร้างครอบครัว ครอบครัวขนาดเล็กถึงครอบครัวใหญ่ที่มีผู้สูงอายุ รวมถึงชาวต่างชาติที่ต้องการหาบ้านสำหรับพักผ่อนแบบถาวร โดยรังสรรค์แบบบ้านให้เลือกถึง 5 แบบ โดยเฟสแรกเปิดตัววิลล่าสุดพิเศษ 2 แบบที่มีพื้นที่ใช้สอยมากกว่า 700 และ 500 ตร.ม. เฟสที่สองจะเปิดตัววิลล่าอีก 3 แบบ ได้แก่ Type D ขนาด 350 ตร.ม. 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ และ 2 ที่จอดรถ ราคาเริ่มต้น 32.9 ล้านบาท Type C ขนาด 450 ตร.ม. 4 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ และ 3 ที่จอดรถ ราคาเริ่มต้น 44 ล้านบาท Type E ขนาด 550 ตร.ม. 4 ห้องนอน 5 ห้องน้ำ 4 ที่จอดรถ และ 1 พื้นที่อเนกประสงค์ ราคาเริ่มต้น 56.9 ล้านบาท มูลค่าโครงการรวม 1,400 ล้านบาทด้านการทำตลาดให้ความสำคัญกับการสร้างแบรนด์ที่แข็งแกร่งและแคมเปญการตลาดที่สร้างสรรค์ตรงกลุ่มเป้าหมาย ผ่านการใช้สื่อออนไลน์ทุกช่องทาง KOL Inluencer และสื่อออฟไลน์ รวมถึงความร่วมมือกับเอเยนต์ชั้นนำของไทยและต่างประเทศ จัดแคมเปญ Incentive มอบข้อเสนอสุดพิเศษ สูงสุดถึง 8% จากโครงการที่มีศักยภาพและความน่าสนใจในตลาด Pool Villa ระดับหรูจึงมั่นใจว่า THE PANO - Baan Suan Loch Palm Phuket จะเป็นที่ต้องการในกลุ่มลูกค้าคนไทยและชาวต่างชาติ“เราตั้งใจกับโปรเจกต์นี้เป็นอย่างมาก เพื่อส่งมอบสิ่งที่ตรงกับความต้องการของลูกค้า ด้วยที่อยู่อาศัยอันสมบูรณ์แบบโดดเด่นในการผสานความหรูหรา ความเป็นส่วนตัว และความใกล้ชิดกับธรรมชาติ ในทำเลที่ยอดเยี่ยม การออกแบบที่ผสมผสานความงามแบบร่วมสมัยและแบบดั้งเดิม วิลล่าทุกหลังสร้างด้วยมาตรฐานสูงสุด เราไม่เพียงมอบที่อยู่อาศัย แต่ยังมอบไลฟ์สไตล์ที่เหนือระดับบนที่ดินขนาดกว้างขวาง” นายกาจพงศ์ กล่าวสำหรับ เอ็ม บี เค เรียล เอสเตท (MBK Real Estate) ธุรกิจในเครือเอ็ม บี เค มีประสบการณ์และความสำเร็จด้านอสังหาริมทรัพย์มากมาย ทั้งในกรุงเทพฯ และภูเก็ต เช่น โครงการ Quinn Sukhumvit 101 คอนโดฯ หรูสไตล์โมเดิร์น Quaritz Rama 9 โครงการหรูใกล้กับ The Nine Center Rama 9 โครงการที่อยู่อาศัยระดับพรีเมียมในปทุมธานี The Riverdale Residence และ Park Riverdale รวมถึงโครงการอสังหาริมทรัพย์ในภูเก็ต ได้แก่ บ้านสวนล็อคปาล์ม Garden Villa, The Creek The Indy, โครงการหมู่บ้านสบาย และโครงการล่าสุด THE PANO - Baan Suan Loch Palm Phuket พูลวิลล่า ระดับลักชัวรี (Luxury Pool Villa)