“ผยง ศรีวณิช” คว้ารางวัล CEO of the Year 2024 ชูนำนวัตกรรมขับเคลื่อนองค์กรยั่งยืน

รับรางวัลสุดยอดนักบริหารแห่งปี CEO of the Year 2024 จากเวที Dokbia Awards 2024 จัดโดยเครือหนังสือพิมพ์ดอกเบี้ยธุรกิจ เพื่อประกาศเกียรติคุณสถาบันการเงินและผู้บริหารระดับสูงที่มีผลงานโดดเด่น สะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจควบคู่กับการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยมีนายพิชัย ชุณหวชิร รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานพิธีมอบรางวัล ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ลาดพร้าวรางวัล CEO of the Year 2024 ตอกย้ำความเป็นผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ก้าวไกล ขับเคลื่อนองค์กรด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อตอบโจทย์ลูกค้าทุกกลุ่มในทุกมิติ ภายใต้แนวคิด “นวัตกรรมสร้างคุณค่า ตอบโจทย์ลูกค้า สู่ความยั่งยืน” ด้วยความมุ่งมั่นที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทยให้ดีขึ้นในทุกวัน เสริมศักยภาพการแข่งขันของภาคธุรกิจ โดยให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) ให้ทุกภาคส่วนเติบโตไปพร้อมกันอย่างสมดุล ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม ตอบโจทย์เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) ของสหประชาชาติ โดยมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน จนได้รับความเชื่อมั่นจากลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ในฐานะองค์กรที่สร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวก ขับเคลื่อนสังคมและเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน