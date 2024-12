ซีพี แอ็กซ์ตร้า ย้ำแผนพัฒนา Lotus’s Mall Bangna (the Happitat) ยึดหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น

นางเสาวลักษณ์ ถิฐาพันธ์ ประธานคณะผู้บริหารกลุ่มธุรกิจค้าส่ง และประธานคณะผู้บริหารกลุ่มธุรกิจสายงานการเงินการบัญชีและบริหารกลาง บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ในช่วงที่ผ่านมา มีข่าวเรื่องการเข้าลงทุนของบริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) ซึ่งข้อมูลบางส่วนในโซเชียลมีเดีย อาจทำให้นักลงทุนเกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน ล่าสุด ซีพี แอ็กซ์ตร้า ได้ออกมาชี้แจงแสดงความชัดเจนเพื่อคลายความกังวลของนักลงทุน โดยย้ำจุดยืนในการดำเนินการเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น และการเติบโตของบริษัท โดยเนื้อหามีดังต่อไปนี้

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น และนักลงทุนเข้าลงทุนในโครงการ Lotus’s Mall Bangna (the Happitat) เพื่อจะได้มี ศูนย์การค้าและพื้นที่ค้าปลีกขนาดใหญ่บนพื้นที่กว่า 30 ไร่ ซึ่งองค์ประกอบหลักของพื้นที่และรายได้มาจากการบริหารพื้นที่ศูนย์การค้าขนาด 48,000 ตร.ม. และมีร้านโลตัส Hypermarket ในรูปแบบใหม่ เพื่อต่อยอดจากรูปแบบธุรกิจในปัจจุบันของ CPAXT ซึ่ง CPAXT มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจค้าส่ง ค้าปลีกและการบริหารพื้นที่เช่า ปัจจุบัน CPAXT ในฐานะผู้นำค้าส่ง ค้าปลีกระดับเอเชีย ด้วยพื้นที่ขายกว่า 2.7 ล้านตารางเมตร และบริหารพื้นที่เช่าศูนย์การค้ากว่า 1.5 ล้านตารางเมตร (รวมการบริหารพื้นที่ใน AXTRART) และได้เดินหน้าดำเนินกลยุทธ์เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนโดยการขยายสาขา การเพิ่มศักยภาพของสินทรัพย์ และการหาโอกาสการลงทุนใหม่ๆ เพื่อเพิ่มผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้น โดย CPAXT ได้ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาศูนย์การค้าและพื้นที่ค้าปลีกอย่างต่อเนื่องที่ผ่านมา CPAXT เปิดตัวโลตัส นอร์ธ ราชพฤกษ์ ซึ่งเป็นแฟลกชิปต้นแบบศูนย์รวมการใช้ชีวิตแบบสมาร์ทของชุมชน บนพื้นที่รวมกว่า 47,000 ตารางเมตร และอยู่ระหว่างการก่อสร้างเพื่อขยายพื้นที่เช่าในสาขาหลายแห่ง เช่น โลตัสอุดรธานี โลตัสสระบุรี และแม็คโครสาทร รวมทั้งมีแผนพัฒนาพื้นที่เช่าในอนาคตในทำเลศักยภาพอีก 16 แห่ง โดยคาดว่าภายในปี 2572 บริษัทจะสามารถขยายพื้นที่เช่าถาวร (NLA) ได้กว่า 200,000 ตารางเมตร ซึ่งจะทำให้กำไรจากการบริหารพื้นที่ศูนย์การค้ามีสัดส่วนเป็นสาระสำคัญของกำไรสุทธิของบริษัทโดย CPAXT มีประสบการณ์ด้วยบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ และมิได้เป็นเรื่องใหม่สำหรับบริษัท แต่เป็นการขยายโอกาสในสิ่งที่ทำได้ดี โดยเฉพาะทำเลที่เป็นยุทธศาสตร์ ซึ่งพื้นที่ศักยภาพย่านบางนา-ตราด ถือเป็นโอกาส เพราะมีการขยายการคมนาคมขนส่ง การเกิดขึ้นของหมู่บ้านราคาสูง การขยายตัวของสนามบิน ทำให้การลงทุนในทำเลยุทธศาสตร์ เป็นการขับเคลื่อนเพื่อการเติบโตของธุรกิจ CPAXT ตัดสินใจลงทุนใน Lotus’s Mall Bangna (the Happitat) เนื่องจากโครงการ Lotus’s Mall Bangna (the Happitat) ตั้งอยู่ในทำเลยุทธศาสตร์ในย่านบางนา ซึ่งจะทำให้ CPAXT สามารถมีพื้นที่ ซึ่งองค์ประกอบหลักของพื้นที่และรายได้จะมาจากร้านโลตัส Hypermarket ในรูปแบบใหม่ และการบริการพื้นที่เช่าในศูนย์การค้า นอกจากนี้ โครงการยังประกอบด้วยอาคารสำนักงานเกรด A และพื้นที่สีเขียวที่สะท้อนความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่ง CPAXT สามารถใช้ความเชี่ยวชาญในธุรกิจค้าส่ง ค้าปลีกและการบริหารพื้นที่เช่าเพื่อขยายธุรกิจของ CPAXT ในทำเลยุทธศาสตร์ในย่านบางนา ซึ่งเป็นการเสริมศักยภาพและสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนทางธุรกิจของ CPAXTจุดเด่นของโครงการ• ทำเลยุทธศาสตร์พร้อมทั้งมีสินทรัพย์อาคาร 3 หลัง ติดถนนในย่านบางนา อยู่ในสภาพแวดล้อมด้วยป่าในเมือง ตั้งอยู่ในศูนย์กลางเศรษฐกิจและการอยู่อาศัยที่ครบครัน ซึ่งเป็นหนึ่งในจุดยุทธศาสตร์ของ 4 มุมเมืองของกรุงเทพฯ และปริมณฑล• ใช้ดำเนินธุรกิจที่เป็นธุรกิจหลักปกติของบริษัท คือเปิดสาขาโลตัส Hypermarket ในรูปแบบใหม่ พร้อมทั้งบริหารพื้นที่สำหรับร้านค้า การให้บริการ และพื้นที่สำหรับกิจกรรมเพื่อทุกไลฟ์สไตล์ของชุมชน รวมพื้นที่เช่าถาวร (NLA) เกือบ 48,000 ตร.ม ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 3.2 ของพื้นที่ NLA ในปัจจุบัน• กลุ่มลูกค้าหลัก : ผู้อยู่อาศัยในพื้นที่บางนาเขตรัศมีไม่เกิน 7 กม. ซึ่งมีจำนวนถึง 1.2 ล้านคน ผู้ใช้บริการสำนักงาน และนักท่องเที่ยว คาดการณ์ผู้มาเยือน 36,000 คนต่อวัน• ผลตอบแทนที่รวดเร็ว เนื่องจากอาคารที่ลงทุนได้ก่อสร้างไปกว่าร้อยละ 80 และสามารถเปิดดำเนินการบางส่วนได้ภายใน 12 เดือน ซึ่งเร็วกว่าการพัฒนาพื้นที่ใหม่ซึ่งหาได้ยากในทำเลยุทธศาสตร์ในย่านบางนา และต้องใช้เวลาอย่างน้อย 3-5 ปีกว่าที่จะเปิดดำเนินการได้• การลงทุนในโดยเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ทางอ้อมในโครงการ Lotus’s Mall Bangna (the Happitat) สร้างความมั่นคงให้บริษัทมากกว่าการเป็นผู้เช่า• การออกแบบที่มุ่งเน้นความยั่งยืน มีพื้นที่สีเขียวจากป่าใหญ่ใกล้โครงการการลงทุนผ่านการประเมินมูลค่าที่รอบคอบคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาความเหมาะสมของการลงทุนอย่างรอบคอบ โดยการประเมินมูลค่าทรัพย์สินในโครงการนี้ผ่านผู้ประเมินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยใช้ราคาเฉลี่ยของผู้ประเมิน 3 รายมูลค่าการลงทุนบริษัทฯได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทที่วงเงินการลงทุนประมาณ 15,000 ล้านบาท โดยมีผลตอบแทนการลงทุนเป็นไปตามนโยบายของบริษัทในการบริหารร้านค้าขนาดใหญ่การลงทุนผ่านรูปแบบ Holding companyการจัดตั้งบริษัท แอ็กซ์ตร้า โกรท พลัส จำกัด (AGP) เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของบริษัทในการขับเคลื่อนธุรกิจบริหารศูนย์การค้า โดยการจัดตั้งบริษัทโฮลดิ้งช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นในการบริหารจัดการเงินลงทุนของบริษัทและเป็นโครงสร้างที่เอื้อให้สามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว เพื่อเปิดโอกาสให้สามารถทำธุรกรรมร่วมกับพันธมิตร และเป็นการวัดผลงานที่ชัดเจนขึ้นยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลและความโปร่งใสบริษัท ขอยืนยันและให้ความมั่นใจว่าบริษัท ยึดถือและปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลซึ่งคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท และผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนมาโดยตลอด และในการพิจารณาการลงทุนในครั้งนี้ ได้ดำเนินการภายใต้หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการที่เข้าลงทุน มูลค่าการลงทุน ผลประโยชน์จากการลงทุน การประเมินมูลค่าทรัพย์สินในโครงการโดยผู้ประเมินที่ได้รับความเห็นชอบ ก.ล.ต. และคำแนะนำของที่ปรึกษากฎหมายที่มีชื่อเสียง อย่างรอบคอบ และพิจารณามุ่งเน้นประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำคัญ ทั้งนี้ บริษัทพร้อมที่จะตอบคำถามและข้อสงสัยในการเข้าลงทุนครั้งนี้และน้อมรับข้อเสนอแนะจากนักลงทุนเพื่อนำมาปรับปรุงการสื่อสารและการเปิดเผยข้อมูลต่อไปบริษัทฯเชื่อมั่นว่าการลงทุนในครั้งนี้เป็นการลงทุนที่คุ้มค่า และสอดคล้องกับแผนธุรกิจเดิม ที่นำมาซึ่งการเติบโต และบริษัทมีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในการบริหารและดำเนินงานในโครงการ Lotus’s Mall Bangna (the Happitat)บริษัทขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นและนักลงทุนที่ให้ความเชื่อมั่นในวิสัยทัศน์และแผนการดำเนินธุรกิจของ CPAXT เรามุ่งมั่นที่จะสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน พร้อมเพิ่มมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกคนโดยเมื่อวานนี้ ทางผู้บริหาร ซีพี แอ็กซ์ตร้า ได้มีการสื่อสารกับนักลงทุน ตอกย้ำมาตรฐานในการดำเนินธุรกิจ และมี criteria ในการลงทุน โดยการลงทุนดังกล่าวเป็นการดำเนินธุรกิจตามปกติ (business as usual) อยู่บนพื้นฐานของความชำนาญขององค์กร เป็นไปตามยุทธศาสตร์และนโยบายของบริษัท เพื่อความต่อเนื่องทางธุรกิจ#CPAXT #โลตัส