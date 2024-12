AWC จับมือ NEON และUniversal ผุด ‘Jurassic World: The Experience’ กลางกรุง Q2ปี68

แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จับมือ NEON และUniversal ผุด ‘Jurassic World: The Experience’ ที่ เอเชีย ทีค เฟสแรกด้วยงบ 1,400 ล้านบาท หวังดึงนักท่องเที่ยวเข้าสู่การผจญภัยครั้งยิ่งใหญ่ ไตรมาส 2 ปี 68









พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกเพศทุกวัยเข้าสู่การผจญภัยสุดตื่นเต้นที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากแฟรนไชส์ภาพยนตร์ชื่อดัง ‘Jurassic World’ จาก Universal Pictures และ Amblin Entertainment ที่ได้รับความนิยมไปทั่วโลก ออกเดินทางเข้าสู่โลกแห่งวิทยาศาสตร์และการเรียนรู้ที่ผสานเข้ากับความบันเทิงคุณภาพสูงอย่างลงตัว เพราะนักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสกับประสบการณ์แบบอิมเมอร์ซีฟและเครื่องเล่นระดับโลก รายล้อมไปด้วยไดโนเสาร์แอนิมาทรอนิกส์เสมือนจริง พร้อมบรรยากาศที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากฉากสำคัญในภาพยนตร์ ในระหว่างการเดินทางสำรวจความมหัศจรรย์ของเกาะ Isla Nublar ที่เต็มไปด้วยความลึกลับน่าตื่นเต้นและประสบการณ์อันน่าจดจำ

นางวัลลภา ไตรโสรัส ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน) หรือ AWC เผยว่าความร่วมมือครั้งล่าสุดระหว่าง AWC, NEON และ Universal Live Events & Location Based Entertainment ของ Universal Destinations & Experiences ร่วมมือเพื่อสร้างนิยามใหม่ให้กับจุดหมายปลายทางด้านไลฟ์สไตล์ ด้วยการเกิด‘Jurassic World: The Experience’เปิดประสบการณ์ความบันเทิงรูปแบบอิมเมอร์ซีฟ ครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก เตรียมผจญภัยท่องโลกเหนือจินตนาการครั้งใหม่ที่ได้รับการออกแบบเป็นพิเศษสำหรับโครงการ เอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์ เดสติเนชั่น เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกในไตรมาส 2 ปี 68“ความร่วมมือครั้งสำคัญนี้ สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของโครงการ เอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์ เดสติเนชั่น เฟสแรกด้วยงบลงทุน 1,400 ล้านบาท บนพื้นที่ 6,000 ตร.ม. และมีแผนขยายอีกหลายเฟส โดยมีทีมงานของพาร์ตเนอร์เริ่มลงทุน และพัฒนาพื้นที่แล้ว ซึ่งจะนำเสนอ Jurassic World ที่ใหญ่สุดในโลกนำเสนอเรื่องราวของไดโนเสาร์ สัตว์ที่มีความสำคัญต่อโลก และเกิดการสูญพันธ์ในช่วงที่ผ่านมา พร้อมจัดทำ "ไข่ไดโนเสาร์" ขนาดใหญ่ เป็นแลนด์มาร์คริมแม่น้ำเจ้าพระยา พร้อมด้วยโซนร้านอาหาร ร้านค้า และเครื่องเล่น ทำให้พื้นที่ของโครงการทั้งหมดรวมถึง 10,000 ตร.ม.นอกจากนี้ยังสนับสนุนกรุงเทพมหานครสู่การเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวและความบันเทิงระดับโลกด้วยการนำประสบการณ์ ‘Jurassic World: The Experience’ มาสู่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การผจญภัยอันน่าตื่นตาตื่นใจที่จะพาทุกคนย้อนกลับไปสัมผัสประสบการณ์แห่งยุคไดโนเสาร์รูปแบบใหม่ที่เหมาะสำหรับทุกคนในครอบครัวอีกทั้ง ยังจะมี Café & Restaurant แห่งใหม่ที่จะมอบบรรยากาศการรับประทานอาหารสุดพิเศษที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจาก ‘Jurassic World: The Experience’ โดดเด่นด้วยการผสมผสานการเดินทางท่องโลกไดโนเสาร์แบบอิมเมอร์ซีฟเข้ากับเมนูรสเลิศที่ไม่เหมือนใคร อิ่มอร่อยได้ทุกเพศทุกวัยอย่างไรก็ดี ความร่วมมือครั้งนี้ เป็นการสนับสนุนวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ของ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และ กรุงเทพมหานคร (กทม.) ในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่ประเทศไทยในการเป็นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวยั่งยืนระดับโลก และเป็นศูนย์กลางของการจัดงานอีเว้นท์ ผ่านการมอบประสบการณ์ระดับเวิร์ดคลาส ซึ่งมีส่วนช่วยสนับสนุนการเติบโตให้กับการท่องเที่ยว สร้างงานในภาคอุตสาหกรรมการบริการ และกระตุ้นเศรษฐกิจให้กับท้องถิ่นโดยรอบจากการเพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวจากทั่วทั้งภูมิภาคนายรอน ตัน ประธานกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม NEON กล่าวว่า "NEON รู้สึกตื่นเต้นที่ได้ร่วมมือกับ Universal Destinations & Experiences และ AWC ในการนํา Jurassic World: The Experience มาสู่กรุงเทพมหานคร เมืองที่เต็มไปด้วยสีสันและความมีชีวิตชีวาจากประสบการณ์ในการจัดการแสดงที่ผู้คนให้ความสนใจจองบัตรกันอย่างรวดเร็วในเมืองต่างๆ ทั่วโลก“ เรามั่นใจว่าความบันเทิงรูปแบบอิมเมอร์ซีฟในประเทศไทยครั้งนี้ จะเข้ามาสร้างมาตรฐานใหม่ให้สูงยิ่งขึ้น มอบประสบการณ์การผจญภัยใน ‘Jurassic World’ เราขอขอบคุณพันธมิตรทุกท่านในการสนับสนุนให้วิสัยทัศน์อันยอดเยี่ยมนี้กลายเป็นจริง และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้ต้อนรับนักท่องเที่ยวมากมายที่จะมาร่วมผจญภัยใน ‘Jurassic World: The Experience’ ไปด้วยกัน"นายเจอรัลด์ เรนส์ รองผู้อำนวยการ Universal Live Events & Location Based Entertainment, Universal Destinations and Experiences กล่าวว่า “เรารู้สึกยินดีที่ได้ร่วมกับ AWC และ NEON ในการนำประสบการณ์ Jurassic World: The Experience มาให้เกิดขึ้นจริงที่กรุงเทพฯ ที่พร้อมเปิดประตูต้อนรับผู้เข้าชมทุกท่านในปี 2568”