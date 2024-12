โบรกฯ เชื่อมี Window Dressing ช่วง 2 สัปดาห์สุดท้าย คาดปกติดัน SET 2-3%

บริษัทหลักทรัพย์ เอเซียพลัส จำกัด (ASPS) เปิดเผยผ่านบทวิเคราะห์รายวัน ว่า ในช่วง 2 สัปดาห์สุดท้ายของปี ปกติจะเห็นการทำ Window Dressing เข้ามาพยุงตลาดหุ้นไทยให้บวกได้ 2 – 3% ในช่วงเวลาดังกล่าวมีเม็ดเงินต่างชาติไหลเข้าทุกปี 2.6 พันล้านบาท ถึง 2.36 หมื่นล้านบาท ส่วนสถาบันในประเทศ ปีที่แล้วมีเม็ดเงินไหลเข้าตลาดหุ้น 6.8 พันล้านบาท ส่วนหนึ่งมาจากกองทุนประหยัดภาษี THAIESG แบบเก่า (ถือครองนาน 8 ปีเต็ม) คอยเข้ามาหนุนSET มักปรับขึ้นเสมอในช่วง 2 สัปดาห์สุดท้ายของเดือน ธ.ค.โดยเฉพาะ 3 ปีหลังสุดส่วนปีนี้คาดมีโอกาสเห็นการทำ Window Dressing เช่นกัน จากต่างชาติ FUND FLOW มีโอกาสไหลเข้าตลาดหุ้นไทยเพิ่ม หาก FED ลดดอกเบี้ย และกนง. คงดอกเบี้ยในวันที่ 18 ธ.ค. นี้ ส่วนสถาบันฯในประเทศ มีแรงหนุนจาก แรงกดดันปรับพอร์ตเพิ่มทุนการบินไทนจากกองทุนวายุภักษ์ ประเภท ข จบลง และคาดมีเม็ดเงินจากกองทุนวายุภักษ์ ประเภท ก และกองทุนประหยัดภาษี THAIESG แบบใหม่ (ถือครองสั้นเพียง 5 ปีเต็ม) คอยเข้ามาหนุนขณะเดียวกันตลาดหลักทรัพย์ประกาศหุ้นที่มี ESG rating ปี 2024 ทั้งหมด 228 บริษัท แบ่งออกเป็นหุ้นต่างๆ ดังนี้AKP - AKR - ALLA - ASK - BLC - BTG- CHASE - CM - DELTA - DITTO - GABLE - HARN - ILINK - INSET - IT - JMART - JMT- KCE -KCG -LOXLEY - MBK - MFC - MICRO -MODERN - MOSHI- MTI - PCC - PDJ- PRIME-QCON - QLT - SCGD - SENA - SFLEX - SGC -SKR-SNNP - SO -SSP -SUN -SVOA -SYMC - TASCO -TEGH-TGE -TLI -TPAC -TRUBB -TU -UAC - UPOIC -VIBHA -VIH -XOACE- ADB- ASW -AWC -BBL-BCPG -BEM-BGC-CBG-CENTEL-CK-COM7-CPN-DMT-GCAP-GPSC-GULF-HENG-III-ILM-IVL-JTS-KKP-LH-LHFG-MC-MFEC-MTC-NOBLE-NRF-NYT-ORI-PB-PCSGH-PE-PSH-PSL-QTC-RATCH-RBF-S-SAP-SAWAD-SCG-SHR-SIRI-SJWD-SNP-SSSC-STECON-SUTHA-SYNEX-TCAP-TFG-TGH-TMT-TPBI-TPCS-TPIPP-TQM-TTB-TVOADVANC-BDMS-CPAXT-CRC-DEMCO-NVD-PTTEP-RS-SPALIAGE-ARROW-BAFS-CSC-ERW-GFPT-IRPC-KEX-KSL-LIT-NDR-PAP-PEER-PJW-PPP-SYNTEC-TVDHส่วนหุ้นคาดว่าจะได้เม็ดเงินจากกองทุน THAIESG และวายุภักษ์หนุนในช่วงที่เหลือของปี แนะนำ หุ้นราคา Laggard เพิ่งมี ESG rating อย่าง KCE และ หุ้นราคาLaggard ถูกปรับ ESG rating เพิ่ม BBL, CPN, GPSC, BEM, LH, CK, SJWD