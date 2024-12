"88(ไทยแลนด์)" เจ้าของแบรนด์ LYO ยื่นไฟลิ่งขาย IPO 59.5 ล้านหุ้นเข้า mai

บมจ.88(ไทยแลนด์) หรือ 88TH ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวนไม่เกิน 59,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ซึ่งเป็นหุ้นเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 42,500,000 หุ้น และหุ้นสามัญเดิมจำนวนไม่เกิน 17,000,000 หุ้นโดย Ilkano Pte. Ltd. ขณะที่บริษัทจะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) มีที่ปรึกษาทางการเงิน คือ บริษัท ไพโอเนีย แอดไวเซอรี่ จำกัดบริษัทมีวัตถุประสงค์ในการระดมทุนเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน88TH เริ่มจากการประกอบธุรกิจจำหน่ายผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพและความงาม (Health & Beauty) กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง (Cosmetics) ภายใต้แบรนด์ "ver.88" ก่อนขยายฐานลูกค้าเข้าสู่ตลาดด้านสุขภาพ (Health) นำไปสู่กลุ่มผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมและหนังศีรษะ (Hair Care) ภายใต้แบรนด์ "LYO" และกลุ่มผลิตภัณฑ์ดูแลผิวภายใต้แบรนด์ "Hone" ช่องทางการจัดจำหน่ายผ่านระบบตัวแทนจำหน่ายที่กระจายอยู่ทั่วประเทศ จัดจำหน่ายผ่านร้านค้าสมัยใหม่ (Modern Trade) ชั้นนำ พร้อมทั้งขยายช่องทางออฟไลน์ (Offline) และออนไลน์ (Online) และยังมีแผนการขยายตลาดส่งออกไปยังต่างประเทศในภูมิภาคเอเชียในปี 65 บริษัทได้เข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ดีโอเค สกิน จำกัด (DOK) ในสัดส่วน 99.99% ซึ่งดำเนินธุรกิจสนับสนุนการผลิตผลิตภัณฑ์ให้บริษัทเป็นหลัก โดยรับจ้างผลิตกลุ่มผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมและหนังศีรษะ (Hair Care) ภายใต้แบรนด์ "LYO" สำหรับบางกลุ่มผลิตภัณฑ์ย่อย และรับจ้างผลิตและให้คำแนะนำการออกแบบผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์อื่น (OEM/ODM) แก่กลุ่มลูกค้าภายนอกโครงสร้างผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 30 ก.ย.67 มีนายล้ำพันธุ์ พรรธนประเทศ สามีของ น.ส.ศุภมาส อิศรภักดี รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ถือหุ้นใหญ่อันดับหนึ่ง 69,428,000 หุ้น คิดเป็น 40.84% หลัง IPO จะลดสัดส่วนเหลือ 32.67% Ilkano Pte. Ltd. ถือหุ้น 34,000,000 หุ้น คิดเป็น 20.00% หลัง IPO จะลดเหลือ 8.00% น.ส.นพรัตน์ มาลัยวงค์ ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้ง 17,000,000 หุ้น คิดเป็น 10.00% หลัง IPO จะลดเหลือ 8.00%สำหรับ Ilkano Pte. Ltd. จัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายประเทศสิงคโปร์ ประกอบธุรกิจโดยมีรายได้จากการถือหุ้นในบริษัทอื่นเป็นหลัก (Holding Company) โดยมีนายรีวิน เพทายบรรลือ เป็นผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง (Ultimate Beneficiary Owner: UBO) ซึ่งจะนำหุ้นที่ถืออยู่ออกมาขายใน IPO จำนวน 17 ล้านหุ้นทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่า 50% ของกำไรสุทธิ จากงบการเงินเฉพาะกิจการภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหลังหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนด และตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท