SA ชูกลยุทธ์ Investment Program เพิ่มโอกาสธุรกิจ มั่นใจรายได้ปี 67 โตกว่า 2 เท่า

ไซมิส แอสเสท กางแผนการขยายโอกาสสู่อนาคต ด้วยกลยุทธ์ Investment Program อาคาร Cassia Rama 9 Bangkok โรงแรมในเครือ Banyan Group การันตีผลตอบแทน 5% ใน 5 ปีแรก ปีที่ 6-15 เป็น Profit Sharing ฟากหัวเรือใหญ่ "ขจรศิษฐ์ สิ่งสรรเสริญ" ระบุโครงการตั้งอยู่ในย่าน New CBD บนถนนพระราม 9 พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน กระแสตอบรับดีทั้งลูกค้าชาวไทยและต่างชาติ หนุนยอดรอโอนพุ่งกระฉูด ประเมินแนวโน้มรายได้ปี 67 จะเติบโตไม่ต่ำกว่า 2 เท่าจากปีก่อน





นายขจรศิษฐ์ สิ่งสรรเสริญ ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) (SA) เปิดเผยว่า บริษัทได้วางกลยุทธ์ใหม่เพื่อขยายโอกาสทางธุรกิจ โดยเปิดตัวโปรแกรมการลงทุนแบบใหม่ในชื่อ Investment Program ซึ่งมุ่งเน้นให้บริการแก่ลูกค้าที่ต้องการสร้างรายได้แบบ Passive Income ที่ประกอบด้วยอาคาร Cassia Rama 9 Bangkok โรงแรมในกลุ่มเดียวกันกับโรงแรม Banyan Tree ซึ่งอยู่ใน เครือ Banyan Group ที่มีชื่อเสียงและมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากลโปรแกรมการลงทุนดังกล่าวเปิดโอกาสให้ลูกค้าลงทุนในห้องชุด พร้อมทำสัญญาให้ทีมบริหารโครงการดูแลในรูปแบบ Cassia Residence และ Cassia Hotel โดยรับประกันผลตอบแทนในช่วง 5 ปีแรกที่ 5% ต่อปี และในปีที่ 6-15 จะได้รับผลตอบแทนในรูปแบบการแบ่งผลกำไร (Profit Sharing) ตามผลประกอบการของโครงการ ซึ่งคาดการณ์ผลตอบแทนเฉลี่ยยู่ที่ 8%* ในระยะเวลา 15 ปี"เนื่องจากทำเลที่ตั้งบนถนนพระราม 9 เป็นย่าน New CBD ที่มีศักยภาพสูง มีการพัฒนาเส้นทางคมนาคม รถไฟฟ้า และสาธารณูปโภคต่างๆ อย่างรวดเร็ว มีการลงทุนขนาดใหญ่ของทั้งทางภาครัฐ และเอกชน นอกจากนี้ยังเต็มไปด้วยแหล่งชอปปิ้ง ร้านอาหาร และความบันเทิง อีกทั้งยังเชื่อมต่อการเดินทางอย่างสะดวกสบายจากสนามบินสุวรรณภูมิ สุขุมวิท และอโศก โครงการนี้ยังโดดเด่นด้วยการออกแบบสไตล์ลอฟต์ที่มีเอกลักษณ์ ครัวทันสมัย และพื้นที่อยู่อาศัยแบบห้อง 2 ชั้น เพดานสูงถึง 4.4 เมตร สามารถตอบโจทย์ทุกการอยู่อาศัย และตอบสนองไลฟ์สไตล์ทุกรูปแบบ รวมถึงเป็นการยกระดับมาตรฐานการบริการให้อยู่ในระดับสากลซึ่งนับว่าเป็นทางเลือกที่คุ้มค่า ทั้งการซื้อเพื่ออยู่อาศัย หรือเพื่อการลงทุนก็ตาม ซึ่งจากปัจจัยดังกล่าวยังส่งผลให้บริษัทรับรู้รายได้ส่วนใหญ่ในปีนี้มาจากการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดโครงการ LANDMARK AT MRTA STATION โครงการแลนมาร์กแห่งใหม่ใจกลางพระราม 9" นายขจรศิษฐ์ กล่าวสำหรับแนวโน้มผลการดำเนินงานปี 2567 บริษัทคาดว่าจะเติบโตอย่างโดดเด่นต่อเนื่องประมาณ 2 เท่าจากปีก่อน (5,000 ล้านบาท) ด้วยกลยุทธ์พัฒนโครงการ Branded Residence และการเพิ่มโครงการแบบ Mixed Use ในโครงการ LANDMARK AT MRTA STATION ร่วมกับกระแสตอบรับที่ดีจากโปรแกรม Investment Program ซึ่งได้รับความสนใจจากทั้งลูกค้าชาวไทยและต่างชาติ นอกจากนี้ บริษัทยังมีรายได้จากการโอนกรรมสิทธิ์โครงการแนวราบ เช่น Siamese Blossom พหลฯ-วิภาวดี (บ้านแฝดและทาวน์โฮม) และ Siamese Holm พหลฯ-วิภาวดี (บ้านเดี่ยวติดถนนใหญ่ ใกล้ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต) รวมถึงรายได้จากธุรกิจโรงแรม ธุรกิจร้านอาหาร และเฮลท์ & เวลเนส ซึ่งเป็นธุรกิจบริการที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นตามกลยุทธ์สร้างสมดุลรายได้ สะท้อนถึงความสำเร็จในการปรับโมเดลธุรกิจเพื่อบริหารความเสี่ยงและสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว