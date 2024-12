SINO ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยครั้งสำคัญ

“ ไซโน โลจิสติกส์ คอร์ปอเรชั่น’ ประกาศความสำเร็จครั้งสำคัญ คว้า “ใบรับรอง C-TPAT” ด้านมาตรฐานความปลอดภัยในห่วงโซ่อุปทานระดับโลก จากหน่วยงานศุลกากรและการป้องกันชายแดนของสหรัฐฯ ช่วยยกระดับมาตรฐานการให้บริการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศและเพิ่มความเชื่อมั่นแก่ผู้ใช้บริการ โดยเฉพาะความร่วมมือด้านโลจิสติกส์กับสหรัฐฯ ที่เป็นฐานลูกค้าหลักของบริษัทฯ









นายนันท์มนัส วิทยศักดิ์พันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทไซโน โลจิสติกส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ SINO เปิดเผยว่า ในช่วงที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้มุ่งพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านโลจิสติกส์ โดยการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในห่วงโซ่อุปทานให้ดียิ่งขึ้นและก้าวไปสู่มาตรฐานระดับโลก เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้ใช้บริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทุกราย ล่าสุด บริษัทฯ ประสบความสำเร็จครั้งสำคัญด้านการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในห่วงโซ่อุปทาน โดยได้รับ “ใบรับรอง C-TPAT” (Customs-Trade Partnership Against Terrorism) จากหน่วยงานศุลกากรและการป้องกันชายแดนของสหรัฐอเมริกา หรือ U.S. Customs and Border Protection (CBP) ซึ่งเป็นมาตรฐานด้านความปลอดภัยระดับโลกที่มีความสำคัญกับผู้ให้บริการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศการได้รับใบรับรอง C-TPAT ครั้งนี้ แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของบริษัทฯ ที่สามารถให้บริการได้ตามมาตรฐานความปลอดภัยในระดับสากล จึงไม่เพียงเป็นการยกระดับการดำเนินธุรกิจด้านโลจิสติกส์ แต่จะเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่พันธมิตรและลูกค้าของบริษัทฯ ที่มาจากหลากหลายอุตสาหกรรมทั่วโลก โดยเฉพาะการส่งเสริมความร่วมมือด้านโลจิสติกส์กับสหรัฐฯ เนื่องจากบริษัทฯ เป็นผู้ให้บริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางทะเลบนเส้นทางไทย-สหรัฐฯ ที่มีปริมาณการขนส่งสินค้าในเส้นทางดังกล่าวเป็นอันดับ 2 ของโลก และเป็นอันดับ 1 ของผู้ให้บริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางทะเลบนเส้นทางดังกล่าวในประเทศไทย“เรามีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งในฐานะผู้ประกอบการไทยที่ได้รับใบรับรอง C-TPAT ซึ่งมาจากความพยายามและมุ่งมั่นให้บริการที่มีคุณภาพตามมาตรฐานระดับสากล เชื่อว่าใบรับรองนี้จะเป็นหลักประกันที่ช่วยเพิ่มความมั่นใจในคุณภาพและการใช้บริการด้านโลจิสติกส์ รวมถึงเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญที่ช่วยให้ SINO ก้าวขึ้นเป็นผู้นำธุรกิจในตลาดโลกอย่างยั่งยืน โดยบริษัทฯ มีความตั้งใจจะพัฒนาคุณภาพการให้บริการอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและขนส่งสินค้าถึงจุดหมายปลายทางได้อย่างปลอดภัยและรวดเร็ว” นายนันท์มนัส กล่าว