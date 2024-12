CPAXT เตรียมผุด “The Happitat” ตอกย้ำบางนา-ตราด ศูนย์กลางธุรกิจระดับพรีเมียม

บางนา-ตราด ไม่ใช่เพียงเส้นทางเศรษฐกิจที่เชื่อมกรุงเทพฯ กับภาคตะวันออกอีกต่อไป วันนี้ทำเลนี้กำลังเปลี่ยนโฉมหน้าเป็น “ศูนย์กลางธุรกิจและไลฟ์สไตล์แห่งใหม่” ในระดับพรีเมียมของกรุงเทพฯ ฝั่งตะวันออก ด้วยการลงทุนขนาดใหญ่จากกลุ่มทุนชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่เห็นถึงศักยภาพของพื้นที่ ทั้งจากการขยายสนามบินสุวรรณภูมิ โครงข่ายคมนาคมที่ครอบคลุม และกำลังซื้อที่มหาศาล ปัจจุบันมีกลุ่มทุน อาทิ กลุ่มเซ็นทรัล, กลุ่มเดอะมอลล์, และทุนจากญี่ปุ่นหรือเกาหลีใต้ ต่างก็แห่เข้ามาพัฒนาห้างสรรพสินค้า โครงการมิกซ์ยูส และที่อยู่อาศัยสุดหรู ขณะที่หมู่บ้านจัดสรรระดับไฮเอนด์และคอนโดมิเนียมใหม่ๆ ต่างพากันผุดขึ้นรอบย่านนี้ ส่งผลให้บางนา-ตราดกลายเป็นหนึ่งในทำเล “ร้อนแรงที่สุด” ของกรุงเทพฯ ณ เวลานี้ และบางนา-ตราดก็ทวีความร้อนแรงขึ้นอีกครั้งเมื่อมีข่าวว่า CPAXTRA ผู้บริหารกิจการค้าปลีกค้าส่ง “โลตัส” และ “แม็คโคร” ประกาศเข้าพัฒนาโครงการ The Happitat ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ The Forestias บนถนนบางนา-ตราด กม.7การลงทุนที่หลั่งไหลมาสู่บางนา-ตราด: ใครทำอะไรในพื้นที่นี้?แหล่งข่าวจากวงการอสังหาริมทรัพย์เปิดเผยว่า ทำเลบางนา-ตราด ได้ทวีร้อนแรงส่งท้ายปี 2568 โดยล่าสุดมีข่าวว่า บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) หรือ CPAXTRA ได้จัดตั้งบริษัท แอ็กซ์ตร้า โกรท พลัส จำกัด ด้วยทุนจดทะเบียนกว่า 8,390 ล้านบาท เพื่อเข้าพัฒนาโครงการ “The Happitat” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ The Forestias บนถนนบางนา-ตราด กม.7 โครงการนี้จะประกอบด้วย ห้างสรรพสินค้า 3 อาคาร อาคารสำนักงานสูง 10 ชั้น และ ศูนย์กลางสาธารณูปโภค (Central Utility Plant) เพื่อรองรับการดำเนินงานทั้งโครงการ The Happitat ไม่ใช่แค่พื้นที่ช้อปปิ้ง แต่เป็นแลนด์มาร์กใหม่ที่มุ่งตอบโจทย์ทุกมิติ ทั้งการทำงาน ช้อปปิ้ง และพักผ่อนในที่เดียว แสดงให้เห็นว่า CPAXTRA มั่นใจในโครงการ The Happitat ซึ่งมีจุดเด่นเรื่องกำลังซื้อที่แข็งแกร่งจากกลุ่มผู้อยู่อาศัยในโครงการ The Forestias รวมถึงในย่านบางนา-ตราดที่เต็มไปด้วยบ้านจัดสรรระดับไฮเอนด์และคอนโดมิเนียมพรีเมียมหลายร้อยโครงการ ด้วยเหตุนี้บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) หรือ CPAXTRA จึงก้าวเข้าสู่สนามนี้พร้อมตั้งเป้าหมายให้ “The Happitat” เป็นอีกหนึ่งโครงการมิกซ์ยูสระดับพรีเมียมที่เป็นแลนด์มาร์กแห่งใหม่บนถนนบางนา-ตราดอีกกลุ่มทุนที่มั่นใจในทำเลบางนา-ตราด ก็คือกลุ่มเซ็นทรัล ซึ่งยึดหัวหาดบางนา-ตราดก่อนใคร ในโครงการเซ็นทรัลบางนามานานหลายสิบปี ทั้งนี้การที่กลุ่มเซ็นทรัล (CPN) เข้าซื้อหุ้น 96.24% ในบริษัท สยามฟิวเจอร์ ดีเวลอปเมนท์ จำกัด (SF) เจ้าของโครงการ เมกาบางนา เมื่อปี 2564 ด้วยมูลค่ากว่า 20,000 ล้านบาท ถือเป็นหนึ่งในการลงทุนที่สำคัญที่สุดในบางนา-ตราด การเข้าครอบครอง “เมกาบางนา” ช่วยให้เซ็นทรัลเพิ่มศักยภาพในพอร์ตศูนย์การค้า และขยายฐานลูกค้าในทำเลที่มีกำลังซื้อสูง เมกาบางนายังคงเป็นศูนย์การค้าแนวราบขนาดใหญ่ที่ตอบโจทย์ครอบครัว พร้อมพื้นที่ค้าปลีกที่หลากหลาย และยังมีแผนการพัฒนาพื้นที่ต่อเนื่อง เพื่อให้ตอบสนองต่อความต้องการที่เพิ่มขึ้นในอนาคตBangkok Mall ของกลุ่มเดอะมอลล์ คือโครงการที่ได้รับการจับตามองในฐานะ “ศูนย์การค้าที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” บนพื้นที่กว่า 100 ไร่ ปากทางถนนบางนา-ตราด ด้วยมูลค่าการลงทุนกว่า 50,000 ล้านบาท โครงการนี้จะประกอบด้วยศูนย์การค้า โรงแรมหรู พื้นที่จัดอีเวนต์ขนาดใหญ่ โซนความบันเทิงครบวงจร กลุ่มเดอะมอลล์ตั้งเป้าให้ Bangkok Mall เป็นไอคอนแห่งใหม่ที่ดึงดูดนักช้อปและนักลงทุนนักลงทุนจากญี่ปุ่น เช่น Mitsubishi Estate และ Sumitomo Forestry รวมถึงกลุ่มทุนเกาหลีใต้ เช่น Lotte มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยและค้าปลีกในบางนา-ตราด โดยเฉพาะการร่วมทุนกับบริษัทไทยในโครงการคอนโดมิเนียมและหมู่บ้านจัดสรรย่านบางนา-ตราดไม่ได้เติบโตจากการลงทุนเพียงอย่างเดียว แต่ยังมาจากกำลังซื้อของผู้อยู่อาศัยในพื้นที่ที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยข้อมูลล่าสุดระบุว่ามี หมู่บ้านจัดสรรกว่า 200 โครงการ ในพื้นที่ รวมถึงคอนโดมิเนียมระดับพรีเมียม เช่น New Noble Center บางนา และ Ideo Mobi บางนาประชากรในย่านนี้ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มครอบครัวรายได้ปานกลางถึงสูง ผู้บริหารองค์กร และชาวต่างชาติที่เข้ามาทำงานในกรุงเทพฯ รวมถึงครอบครัวที่มีบุตรหลานเรียนในโรงเรียนนานาชาติ เช่น Bangkok Pattana Schoolทำเลบางนา-ตราดไม่ได้เป็นเพียงแค่ศูนย์กลางไลฟ์สไตล์ แต่ยังเป็น “ประตูสู่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)” ซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญของประเทศไทย การขยายสนามบินสุวรรณภูมิและการสร้างรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน (สุวรรณภูมิ-ดอนเมือง-อู่ตะเภา) จะทำให้บางนา-ตราดมีบทบาทสำคัญยิ่งขึ้นในฐานะจุดเชื่อมต่อเศรษฐกิจและการคมนาคมด้วยการลงทุนขนาดใหญ่จากกลุ่มทุนรายสำคัญ ทำเลบางนา-ตราดกำลังเติบโตสู่การเป็นศูนย์กลางธุรกิจและไลฟ์สไตล์แห่งใหม่ โครงการมิกซ์ยูสขนาดใหญ่ ห้างสรรพสินค้าระดับโลก และโครงการที่อยู่อาศัยพรีเมียมล้วนชี้ชัดถึงศักยภาพของพื้นที่นี้ ที่ไม่ได้เป็นเพียงจุดเชื่อมเมืองแต่กลายเป็นปลายทางสำหรับการใช้ชีวิตและการลงทุนในอนาคตที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย