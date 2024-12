"วิทัย รัตนากร"รับรางวัล Banker of the year 4 ปีซ้อน

รับรางวัลเกียรติยศแห่งความภาคภูมิใจ Banker of the year 2024 หรือ สุดยอดนักการธนาคารแห่งปี 2567 จาก นายพิชัย ชุณหวชิร รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ประธานในพิธีมอบรางวัล DOKBIA AWARDS จัดโดยเครือหนังสือพิมพ์ดอกเบี้ย ซึ่งนับเป็นผู้บริหารสูงสุดของสถาบันการเงินคนแรกที่ได้รับรางวัลดังกล่าวติดต่อกันเป็นปีที่ 4 (2564 - 2567) ด้วยผลงานที่โดดเด่นที่สุด จากการทำงานอย่างเต็มความสามารถ มุ่งมั่น โปร่งใส โดยเฉพาะความแน่วแน่ในการช่วยเหลือสังคม เดินหน้าตามยุทธศาสตร์ “ธนาคารเพื่อสังคม” หรือ Social Bank เพื่อแก้ปัญหาความยากจน และลดความเหลื่อมล้ำ ซึ่งขับเคลื่อนการสร้างและขยายผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมในเชิงลึกและวงกว้างมากขึ้น ผ่าน 4 บทบาทการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ได้แก่ การดึงคนเข้าสู่แหล่งเงินทุนในระบบ การแก้ปัญหาหนี้สิน การพัฒนาสังคมและชุมชน และการสนับสนุนภาครัฐในการกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยเน้นย้ำถึงการสร้างคุณค่าร่วมต่อสังคม หรือ CSV : Creating Shared Value ในการยกระดับการทำธุรกิจให้เติบโตควบคู่กับการสร้างประโยชน์ให้แก่ชุมชนและสังคม