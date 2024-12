มันนี่ เอ็กซ์โปส่งท้ายปี 19-22 ธันวาคมนี้ ฮอลล์ 5 ชั้น LG ศูนย์สิริกิติ์

น ส.ภาคนี วิริยะรังสฤษฎ์ ประธานจัดงานร่วม งานมหกรรมการเงิน Money Expo เปิดเผยว่า ได้ร่วมกับพันธมิตรจัดงานสัมมนาภายในงานมหกรรมการเงินกรุงเทพส่งท้ายปี ครั้งที่ 7 MONEY EXPO 2024 BANGKOK YEAR-END ในวันที่ 19-22 ธันวาคม 2567 ณ เวทีสัมมนากลาง ฮอลล์ 5 ชั้น LG ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยมีกูรูผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนชั้นนำ พร้อมด้วยอินฟลูเอ็นเซอร์ด้านอสังหาริมทรัพย์-การตลาดแถวหน้าของประเทศไทย ที่จะมาเจาะลึกกลยุทธ์การลงทุนให้ตอบโจทย์เป้าหมายตามที่คาดหวัง และร่วมแชร์ประสบการณ์ เคล็ดลับการทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ สร้างโอกาสต่อยอดธุรกิจให้มั่นคงอย่างยั่งยืน พร้อมรับมือเศรษฐกิจที่มีความผันผวนในปี 2568 ซึ่งมีหัวข้อสัมมนา ดังนี้วันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม 2567 เวลา 14.00-14.40 น. “ออมทองให้มีกำไร ฉบับมือใหม่หัดออม โดย แม่ทองสุก” วิทยากรโดย คุณกีรดิต หิรัณยศิริ รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มบริษัท เอ็มทีเอส โกลด์ แม่ทองสุก เวลา 15.20-16.00 น. “อสังหาฯ พารวย 2025 สไตล์ คิมพร็อพเพอร์ตี้” วิทยากรโดย คุณชัชวาลย์ วัฒนะโชติ นักลงทุนและเจ้าของเพจ KIM Property Liveวันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2567 เวลา 14.00-14.40 น. “อู่ซ่อมพอร์ต On Stage แก้พอร์ต สร้างกำไร โดย เทรเชอริสต์” วิทยากรโดย คุณศกุนพัฒน์ จิรวุฒิตานันท์ CISA ผู้ก่อตั้งและ Group CEO Treasurist Securities Group และคุณกณพ ศุภมานพ Chief Customer Officer Treasurist Securities Group เวลา 15.20-16.00 น. “Work Shop เทรดหุ้นอย่างเซียน โดย Super Trader” วิทยากรโดย คุณสรวิศ กลั่นแก้ว (โค้ชเจ) SPTR Coach และ Program Design Super Trader Republicวันเสาร์ที่ 21 ธันวาคม 2567 เวลา 14.00-14.40 น. “พอร์ตสร้างกำไรแบบเมกะเทรนด์ 2025 By Finnomena” วิทยากรโดย คุณชยนนท์ รักกาญจนันท์ CEO, Finnomena Funds เวลา 15.20-16.00 น. “เปิดเทคนิค Live Commerce แม่ค้าออนไลน์ By แก้มบุ๋ม” วิทยากรโดย แก้มบุ๋ม-คุณปรียาดา สิทธาไชยดาราและนักแสดง และ ผศ.ดร.บุปผา ลาภะวัฒนาพันธ์ อาจารย์คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างแบรนด์และการสื่อสารการตลาดวันอาทิตย์ที่ 22 ธันวาคม 2567 เวลา 14.00-14.40 น. “รวยหุ้นแบบ VI สไตล์ กวี ชูกิจเกษม” วิทยากรโดย คุณกวี ชูกิจเกษม Chief Portfolio Advisory บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน) และเวลา 15.20-16.00 น. “มองขาด การตลาดยุคใหม่ เอาชนะใจลูกค้าด้วย Brand Collab” วิทยากรโดย คุณพิมสิริ ทองร่มโพธิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) คุณราชัน รัชนิวรากรกุล ที่ปรึกษาธุรกิจการเงินและประกันภัย LINE ประเทศไทย และ ผศ.ดร.บุปผา ลาภะวัฒนาพันธ์ อาจารย์คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างแบรนด์และการสื่อสารการตลาด ผู้ดำเนินรายการสัมมนาผู้สนใจสามารถลงทะเบียนสำรองที่นั่งฟังสัมมนาฟรี! ได้ที่: https://forms.gle/TxVz2cehdSFnVazb9 หรือติดตามความเคลื่อนไหวผ่านทาง www.MoneyExpo.net Facebook Official : Money