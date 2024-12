แบงก์สหรัฐ ฯ ยังรอดูท่าทีความเสี่ยง แม้รัฐบาลใหม่ "ทรัมป์" ออกตัวหนุนคริปโตเต็มสูบ

ผู้บริหารจากธนาคารใหญ่ในสหรัฐฯ หลายแห่งได้แสดงความกังวลตลอดจนระมัดระวังถึงความเสี่ยงของคริปโต แม้ว่านายโดนัลด์ ทรัมป์ ว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐคนที่ 47 จะมีท่าทีสนับสนุนคริปโตและให้คำมั่นสัญญาหลายประการเกี่ยวกับคริปโต ในการประชุม Reuters NEXT ที่จัดขึ้นในนิวยอร์ก ผู้บริหารธนาคารได้เน้นย้ำว่าพวกเขายังคงสงสัยและไม่สามารถวางใจเกี่ยวกับกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ประเภทนี้ได้ในขณะนี้เดวิด โซโลมอน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Goldman Sachs กล่าวกับ Reuters ว่า "กรอบการกำกับดูแลคริปโตยังต้องมีการพัฒนา ซึ่งทุกคนกำลังคาดเดาว่ากรอบการกำกับดูแลนั้นจะพัฒนาไปอย่างไร แต่ยังไม่ชัดเจน"โดยก่อนหน้านี้นายโดนัลด์ ทรัมป์ ได้ออกตัวว่าเป็นประธานาธิบดีที่สนับสนุนคริปโต โดยให้คำมั่นสัญญาหลายประการ รวมถึงการสร้างทุนสำรองคริปโตแห่งชาติ โดยเมื่อเร็ว ๆ นี้ นายทรัมป์ ได้เสนอชื่อนายพอล แอทกินส์ทนายความผู้มีประสบการณ์ในวอชิงตัน ให้เป็นประธานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (SEC) ซึ่งเป็นการเคลื่อนไหวที่ได้รับการต้อนรับจากชุมชนคริปโต นอกจากนี้นายเดวิด เซิร์ก อดีตประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการของ PayPal ยังได้รับการเสนอชื่อให้เป็น "AI and Crypto Czar" ของรัฐบาลนายทรัมป์ อีกด้วยแม้ว่าจะมีการพัฒนาเหล่านี้และการผ่อนคลายกฎระเบียบ ธนาคารยังคงระมัดระวังในการเข้าสู่ตลาดคริปโต โดยโซโลมอน กล่าวเพิ่มเติมว่า Goldman Sachs จะ "ประเมิน" การจัดการกับสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงเช่น บิทคอยน์ หากกฎระเบียบเปลี่ยนแปลง นอกจากนี้ เขายังเน้นย้ำว่าความสามารถของธนาคารในการดำเนินการในตลาดเหล่านี้ "มีจำกัดอย่างมากในปัจจุบัน"ด้านโรบิน วินซ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Bank of New York Mellon เน้นย้ำถึงความจำเป็นในการมีมาตรการป้องกันที่เหมาะสมก่อนที่จะพัฒนานโยบายคริปโตใหม่ ๆ กฎระเบียบใหม่ใด ๆ จะต้อง "ผ่านการทดสอบในหลายวัฏจักรเศรษฐกิจมหภาค" เขากล่าวเสริมว่า "เราได้เห็นวัฏจักรเศรษฐกิจในคริปโตมาแล้ว 2-3 ครั้ง เราจะต้องดูว่าสินทรัพย์เหล่านี้จะพัฒนาไปอย่างไร"เหตุการณ์ความวุ่นวายครั้งใหญ่ที่สุดในอุตสาหกรรมคริปโต เช่น การล่มสลายของ FTX ทำให้ธนาคารไม่แน่ใจในการจัดการกับคริปโต นอกจากนี้ หน่วยงานกำกับดูแลธนาคารยังได้เพิ่มความระมัดระวังหลังจากการล่มสลายของ Silvergate และ Signature Bank เมื่อปีที่แล้ว"หนึ่งในความกลัวที่ใหญ่ที่สุดของผมสำหรับรัฐบาลใด ๆ ก็คือพวกเขาลืมบทเรียนที่เราควรจะได้เรียนรู้จากวิกฤตการณ์ครั้งก่อน ๆ" จอร์นสัน กล่าว พร้อมทั้งยังตอกย้ำจุดยืนว่า ความต้องการคริปโตจากลูกค้ายังคงมีจำกัด แม้ว่าจะมีการผ่อนคลายกฎระเบียบขณะที่ แม็ท เกลเลน หัวหน้าฝ่ายการลงทุนผู้บริโภคและการธนาคารของ Bank of America เห็นด้วยกับ จอร์นสัน โดยกล่าวว่า "Bank of America เสนอการเข้าถึงคริปโตให้กับลูกค้าบางรายผ่านกองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยน แต่ความสนใจของลูกค้ายังไม่มากนัก"