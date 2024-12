JAS Asset เปิดชอปปิ้ง “Jas Live Mall”

เจเอเอส แอสเซ็ท สร้างปรากฏการณ์ชอปปิ้ง “Jas Live Mall” การช้อปปิ้งผ่านสื่อออนไลน์ ส่งเสริมร้านค้าในศูนย์การค้า ผ่าน “First Community Live Mall”

เป็นการค้าขายรูปแบบใหม่ในการซื้อของกับลูกค้า ให้ลูกค้าถามตอบกับร้านค้าสื่อสารกันได้แบบเรียลไทม์ ทำให้รู้สึกเหมือน ได้มาเลือกซื้อสินค้าที่ศูนย์การค้าเอง

เนื่องจากเทรนด์การชอปปิ้งในรูปแบบออนไลน์ช้อปปิ้งที่สร้างกระแสความนิยมจากความสะดวกสบาย สะท้อนให้เห็นถึงเศรษฐกิจและปากท้องของคนไทยโดยข้อมูลทางการตลาดว่า คนไทยซื้อสินค้าผ่านแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ชกว่า 67% โดยมีมูลค่าธุรกิจ e-Commerce ปี 2568 คาดว่าจะทะลุ 7.5 แสนล้านบาท กลับมาเติบโตอีกครั้ง ศูนย์การค้าในรูปแบบของ Community Mall ที่หลังผ่านวิกฤตโควิด – 19 ด้วยแรงสนับสนุนจากการกลับมาใช้ชีวิตแบบปกติของผู้คน และท่ามกลางการแข่งขันสูงในตลาดนี้ Jas Asset Public Co., Ltd, ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ Jaymart Group ที่ดำเนินธุรกิจศูนย์การค้าในรูปแบบ Community Mall ทันสมัยและเข้าถึงไลฟ์สไตล์ของกลุ่มคนรุ่นใหม่เป็นอย่างมากนายสุพจน์ สิริกุลภัสสร์ CEO บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน) กล่าวถึงโปรเจคใหม่ที่สำคัญนี้ว่า “จากนโยบายของกลุ่มเจมาร์ทที่ต้องการผลักดันเรื่องการเป็นผู้นำด้านCommerce Tech ที่ต้องการสร้างรูปแบบการค้าปลีกในกลุ่มบริษัท ให้มีความทันสมัย สามารถเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภค Gen Z และ Alpha ที่มีความเชี่ยวชาญในการใช้สื่อออนไลน์ในทุก ๆ แพลตฟอร์ม จนกลายเป็นชีวิตประจำวัน เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตกันไปแล้ว”JAS Asset เป็นกลุ่มธุรกิจด้านการพัฒนาและบริหารธุรกิจศูนย์การค้าในรูปแบบCommunity Mall ที่มีความเป็น Lifestyle Mall ของถึงการใช้ชีวิตของคนในยุคปัจจุบันเป็นอย่างมาก และมีพื้นที่ร้านค้าที่มีผู้เช่าอยู่เป็นจำนวนมาก ทำให้เกิดแนวคิดในการ supportร้านค้าค้าต่างๆ ในศูนย์การขึ้นมา ประกอบกับกระแสการช้อปปิ้งออนไลน์ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง จึงเป็นช่องทางที่ถูกเลือกขึ้นมา เพื่อนำไปสู่การเข้าถึงผู้บริโภคกลุ่มใหม่ สร้างโอกาสทางการตลาด ภายใต้ Ecosystem และกลุ่มพาร์ทเนอร์ที่มีความเชี่ยวชาญในตลาดEcommerce จึงเป็นที่มาของ “Live Jas Mall”โดยเป็นร่วมมือกันระหว่างกลุ่มพันธมิตรทางธุรกิจ ได้แก่ บริษัท เจเอเอส แอทเซ็ท จำกัด (มหาชน) ,บมจ. เจมาร์ท กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ (JMART) ,บริษัท เจ เวนเจอร์ส จำกัด (J Ventures) และ บริษัท เวก้าครีเอเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด หรือ VEGA Creator ที่ทางกลุ่มถือหุ้นอยู่ 30%“Jas Community Mall เปรียบเสมือน เครื่องมือและช่องทางการตลาดที่ช่วยต่อยอดการรับรู้ การขาย ของผู้ประกอบการที่มาเช่าพื้นที่ในห้าง เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการรายใหญ่ หรือ Inter Brand ได้มีช่องทางการสื่อสารเพิ่มขึ้น ส่วนผู้ประกอบการรายย่อยที่ไม่มีทุนในการมีห้อง live ขายของก็สามารถมาใช้บริการเช่าพื้นที่ได้ และยังช่วยกระตุ้นยอดขายผ่าน VEGA Creator ที่มีจุดเด่นคือมี Ecosystem ที่สนับสนุนแบรนด์ โดยมีกลุ่มครีเอเตอร์ ที่เน้นขายสินค้ามาช่วยกระตุ้นยอดขายให้กับแบรนด์ และเป็นตัวกลางช่วยแบรนด์หา KOL หรือInfluencerโปรโมตผลิตภัณฑ์ไปยังผู้บริโภคอีกด้วย นับว่าเป็นการเพิ่มประสบการณ์การทำธุรกิจค้าขายแบบ Hybrid ทั้งในรูปแบบหน้าร้าน และช่องทางออนไลน์ ของกลุ่มผู้เช่าพื้นที่ของเรา” คุณสุพจน์กล่าวข้อดี และความได้เปรียบของ Jas Live Mall นี้ เป็นการสร้างประสบการณ์รูปแบบใหม่ในการซื้อของกับลูกค้า ให้ลูกค้าสามารถถามตอบกับร้านค้าสื่อสารกันได้แบบเรียลไทม์ ทำให้รู้สึกเหมือน ได้มาเลือกซื้อสินค้าที่ศูนย์การค้าเอง โดย Transform ธุรกิจบริหารศูนย์การค้าCommunity mall ในรูปใหม่ โดยการผสมผสานการดำเนินธุรกิจศูนย์การค้ากับวิธีการขายที่ตอบสนองพฤติกรรมการซื้อของลูกค้าในปัจจุบัน ผ่าน Live Commerce ให้เกิดขึ้นแห่งแรกในไทย “First Community Live Mall”อีกทั้งยังเป็นการสร้างกระแส และกระตุ้นยอดขายให้แก่ศูนย์การค้าและร้านค้า โดยดำเนินการผ่าน Live commerce เพื่อโปรโมทสินค้าและบริการ และเป็นการ Expand Customer Base and Increase Brand Awareness โดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าออนไลน์ที่ไม่สะดวกไปซื้อของที่ร้านค้า การจัด Live Mall จะช่วยให้ศูนย์การค้าเข้าถึงลูกค้ากลุ่มนี้ได้มากขึ้น สุดท้ายคือ การเป็น Community Mall ที่เป็น All-in-One Live Commerce Destination มอบประสบการณ์สุดพิเศษ ด้วยการมี Live Studio ให้เช่า พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้เช่าได้ใช้พื้นที่ช่อง TikTok ของ JAS เพื่อเป็นการสร้างสรรค์คอนเทนต์และขยายธุรกิจให้เติบโตต่อไปจากการที่เลือกใช้แพลตฟอร์ม Tiktok ขึ้นมาก่อนก็เพราะว่า คนไทย 77% ช้อปปิ้งออนไลน์ในทุก ๆ สัปดาห์ และใช้จ่ายผ่าน Tiktok เฉลี่ย 14,000 บาทในทุกๆ เทศกาลเซลล์โดยการนี้ JAS Asset จะดำเนินการใช้แจส เออเบิร์น ศรีนครินทร์ เป็น pilot project โดยวางเป้าหมายการเปิดให้บริการ JAS Live Mall ให้ครอบคลุมในทุก ๆ สาขาภายในสิ้นปี 2568 เพื่อตอบสนองกลุ่มร้านค้าให้ได้อย่างเต็มที่และทั่วถึงสำหรับการเช่าพื้นที่สตูดิโอ Live ขายของ จะสามารถเช่าได้เป็นรายชั่วโมง รายวัน พิเศษในช่วงเปิดตัวบริการ รับส่วนลดค่าเช่า 50% จนถึงสิ้นเดือนมกราคม 2568 ทั้งนี้สามารถใช้บริการได้ทั้งร้านค้าภายในห้างแจส เออเบร์น ศรีนครินทร์ และ ผู้ประกอบการจากภายนอก