กูรู คาด SCB-TTB- TISCO- KKP กระทบหนักสุด รับมาตรการ "คุณสู้ เราช่วย"

ฝ่ายวิจัย บล.ดาโอ (ประเทศไทย) เปิดเผยว่า หลังจากธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ออกมาตรการแก้หนี้ช่วยเหลือลูกหนี้ในโครงการคุณสู้ เราช่วย โดยมี 2 มาตรการคือ มาตรการจ่ายตรง คงทรัพย์ และมาตรการ จ่าย ปิด จบ โดยลูกหนี้ที่จะเข้าร่วมได้ต้องทำสัญญาสินเชื่อก่อน 1 ม.ค. 67 และมีสถานะเป็นลูกหนี้ค้างชำระ 31-365 วัน ขณะที่ลูกหนี้ที่จะเข้าร่วมต้องเข้าไปลงทะเบียนผ่าน ธปท. ตั้งแต่วันที่ 12 ธ.ค.67-28 ก.พ. 68 มองเป็นกลางต่อกลุ่มธนาคารทั้งนี้ 1) มาตรการจ่ายตรง คงทรัพย์ มีเพียงวงเงินที่ลดลงเหลือ 8.9 แสนล้านบาท และเพิ่มวงเงินสินเชื่อบ้านและ SME เป็น 5 ล้านบาท จากเดิมที่ 3 ล้านบาท ขณะที่ผลกระทบต่องบกำไรขาดทุนทั้งปี 2025E คาดว่าจะไม่กระทบแบบมีนัยสำคัญ เพราะ 1H25E จะโดนผลกระทบต่อ Loan yield ที่จะลดลง จาก EIR ที่ลดลง เพราะไม่มีการรับรู้ดอกเบี้ย 3 ปี แต่ช่วง 2H25E จะเห็นการลดลงของสำรองฯ หลังจากที่ลูกหนี้กลับมาจ่ายได้ตามเกณฑ์ที่กำหนดอย่างไรก็ดี ยังรอความชัดเจนในการลงบัญชีเพราะตอนนี้ยังไม่ทราบว่าจะมี การบันทึกเป็นดอกเบี้ยค้างรับหรือไม่ ซึ่งต้องรอรายละเอียดเพิ่มเติมจาก ธปท. อีกทีส่วน 2) มาตรการ จ่าย ปิด จบ มองเป็นบวกเพราะสินเชื่อส่วน บุคคล-บัตรเครดิต โดยปกติทุกธนาคารจะมีการ write-off ค่อนข้างเร็ว ประมาณ 6-12 เดือน โดยสินเชื่อที่เข้ามาตรการนี้จะเป็นหนี้เสียค้างเกิน 1 ปี ทำให้กลุ่มธนาคารมีโอกาสได้เงินคืนจากลูกหนี้กลุ่มนี้เข้ามาเพิ่มเติมได้บ้างเล็กน้อยทั้งนี้ธนาคารขนาดใหญ่ที่มีสัดส่วนสินเชื่อรายย่อยเรียงจากมากน้อยคือ TTB (62%), KTB (46%), SCB (40%), KBANK (28%) ยังคงน้ำหนัก เป็น “มากกว่าตลาด” เลือก KTB, KBANK เป็น Top pick เราให้น้ำหนักการลงทุนของกลุ่มธนาคารเป็น “มากกว่าตลาด” เพราะแนวโน้มการเติบโตของ กำไรปี 2024E-2025E จะยังเติบโตได้ต่อเนื่องอีก 5-6% YoYขณะที่ valuation ยังถูก โดยเทรดที่ระดับเพียง 0.67x PBV (-1.25SD below 10-yr average PBV) ขณะที่เรายังคงเลือก KBANK, KTB เป็น Top pickKTB ราคาเป้าหมายที่ 24.50 บาท อิง PBV 2025E ที่ 0.85x (-0.75SD below 10-yr average PBV) เพราะกำไรสุทธิปี 2024E อยู่ที่ 4.3 หมื่นล้าน บาท เพิ่มขึ้นสูงที่สุดในกลุ่มธนาคารที่ +18% YoY ขณะที่เราคาดว่าแนวโน้ม กำไรสุทธิ 4Q24E จะเพิ่มขึ้น YoY แต่จะลดลง QoQ จาก OPEX ที่เพิ่มขึ้นตาม ฤดูกาล และ KTB เน้นปล่อยสินเชื่อภาครัฐมากขึ้น ซึ่งเป็นสินเชื่อที่มีความเสี่ยง ต่ำและรองรับกับสภาพเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลงได้KBANK ราคาเป้าหมายที่ 176.00 บาท บาท อิง 2025E PBV ที่ 0.70x (1.00SD below 10-yr average PBV) เพราะคุณภาพของสินทรัพย์ที่ดีขึ้น และคาดหวัง JV AMC กับ BAM จะช่วยลด NPL ได้ในระยะยาว และคาด กำไร 4Q24E จะเพิ่มขึ้น YoY จากสำรองฯที่ลดลง โดยปัจจุบันซื้อขายเพียง 0.66x PBV (-1.25SD below 10-yr average PBV) ถูกกว่า SCB ที่ 0.81x PBVด้าน บล.ฟินันเซีย ไซรัส มองว่า กลุ่มธนาคาร มาตรการแก้หนี้ครัวเรือน “คุณสู้ เราช่วย” ที่ประกอบด้วย1) กลุ่มที่เข้าข่ายช่วยเหลืออยู่ที่ 0.89 ล้านลบ. น้อยกว่าที่คาดเดิม 1.3 ล้านลบ.2) ลงทะเบียนได้ถึง 28 ก.พ. 2025 ยังเป็นโปรแกรมสมัครใจ3) FIDF fee ที่จะลงครึ่งหนึ่งอาจจะเป็นเฉพาะปีแรก ปีที่สอง ที่สาม อาจจะพิจารณาหลังปิดลงทะเบียน4) ดอกเบี้ยที่พักไว้ 3 ปี รัฐบาลกับธนาคารจะสนับสนุนช่วยกันคนละ 50%5) กำลังพิจารณาที่จะขยายมาตรการไปยังกลุ่ม Non-bank และ6) มีเงื่อนไขห้ามก่อหนี้ใหม่ใน 12 เดือนแรกทั้งนี้มีมุมมองเป็นลบต่อแบงก์พาณิชย์ แต่อาจจะน้อยกว่าที่เราคาดไว้เดิม เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายที่ลดลงเหลือ 8.9 แสนลบ.ทั้งนี้ยังขึ้นอยู่กับจำนวนลูกหนี้ที่จะมาลงทะเบียน อย่างไรก็ดีการที่ส่งสัญญาณว่า FIDF fee cut อาจน้อยลงในปีที่สองและสาม ทำให้ผลกระทบด้านลบยังมีอยู่ ธนาคารรายย่อยที่มีลูกหนี้กลุ่มสินเชื่อบ้านและรถเยอะ เช่น SCB TTB TISCO KKP อาจจะได้รับผลกระทบเยอะกว่า