ASPS เชียร์เก็บ 9 หุ้น เก็งกำไรภาวะวอลุ่มเบาบาง

ฝ่ายวิจัย บล.เอเซีย พลัส (ASPS) เปิดเผย ว่า เมื่อวันจันทร์ (9 ธ.ค.) ที่ผ่านมา ตลาดหุ้นไทยย่อตัว -4.43 จุด มาอยู่ที่ 1447.53 จุด และมีมูลค่าซื้อขายเบาบางเหลือเพียง 3.59 หมื่นล้านบาท โดยต่างชาติยังขายสุทธิหุ้นไทย 1.74 พันล้านบาท และขายติดต่อกันมา 3 วัน รวม 4.1 พันล้านบาทขณะที่ช่วงที่เหลือของปี มูลค่าซื้อขายยังมีโอกาสเบาบางต่อ เพราะใกล้เข้าสู่ช่วง เทศกาลคริสต์มาส FUND FLOW ยังชะลอการไหลเข้า และ SET มี TRAILING PE สูง เกือบ 20 เท่าดังนั้นกลยุทธ์การลงทุน เน้น SELECTIVE BUY เลือกหุ้นที่มีปัจจัยบวกเฉพาะตัว ดังนี้ราคา LAGGARD มีโอกาสรีบาวน์ตามความคาดหวัง การกระตุ้นเศรษฐกิจจีนได้ อาทิ KCE -57%YTD, HANA -51%YTD, SCGP -44%YTD, SCC -42%YTD, PTTGC -35%YTD ขณะที่หุ้นจีนใน HANG SENG INDEX +19.2%YTDอย่าง KTB มี DIVIDEND YIELD 4.5% ต่อ ปี, มี DIVIDEND YIELD 7.3% ต่อปีหุ้นเด่น ดักเก็งกำไร ช่วงตลาดหุ้นมูลค่าซื้อขายเบาบางแบบนี้หุ้น Last Price Fair Value UpSide PER 25F Div Yield 25F(09/12/2024)KCE 23.70 28.50 20.30% 16.07 5.49%SCGP 20.30 35.50 74.90% 14.36 3.20%SCC 179.00 270.00 50.80% 13.68 3.35%PTTGC 24.90 35.00 40.60% 20.60 3.01%BANPU 5.70 6.00 5.30% 10.46 6.14%CCET 8.30 n.a. n.a. n.a. n.a.COM7 27.25 29.75 9.20% 18.50 3.24%KTB 21.50 23.40 8.80% 7.36 4.48%AP 8.85 14.20 60.50% 4.98 7.34%