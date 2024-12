TRC ลงนามECECลุยเหมืองโปแตชมูลค่า 2.7 พันล.

นายภาสิต ลี้สกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) (TRC) แจ้งว่า บริษัทได้ลงนามสัญญาความร่วมมือ (Cooperation Agreement) กับบริษัท อีสต์ ไชน่า เอ็นจิเนียริ่ง ไซแอนซ์ แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด (East China Engineering Science and Technology Co., Ltd.: ECEC)โดย Mr. Li Lixin ตัวแทนจากบริษัทในเครือ China National Chemical Engineering Co., Ltd. (CNCEC) เพื่อแต่งตั้ง TRC เป็น ผู้รับเหมาช่วงเฉพาะทาง (Exclusive Sub-Contractor) ในโครงการเหมืองแร่โพแทช อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ ของบริษัท อาเซียนโปแตชชัยภูมิ จำกัด (มหาชน) (APOT)สำหรับขอบเขตงานของ TRC ในโครงการนี้ประกอบด้วยงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน เช่น อาคาร ถนน บ่อน้ำ และงานโครงสร้างต่าง ๆ รวมถึงงานติดตั้งระบบท่อ อุปกรณ์เครื่องกล ระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร ตลอดจนงานระบบดับเพลิงและสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ โดยมีมูลค่างานรวมประมาณ 2,700 ล้านบาททั้งนี้ TRC เสริมบทบาทสำคัญในโครงการ APOT ร่วมกับ ECEC และในช่วงเวลาเดียวกัน บริษัท อาเซียนโปแตชชัยภูมิ จำกัด (มหาชน) (APOT) โดย นายสมัย ลี้สกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ ได้ลงนามในหนังสือแสดงเจตจำนงจัดซื้อจัดจ้าง (Letter of Intent: LOI) กับ ECEC เพื่อแต่งตั้งเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างหลัก (Main Contractor) ของโครงการ ASEAN Potash Mining Project โดยมีมูลค่าสัญญาจ้างรวมประมาณ 603.2 ล้านเหรียญสหรัฐการร่วมมือระหว่าง TRC และ ECEC ในครั้งนี้ ถือเป็นก้าวสำคัญในการพัฒนาโครงการเหมืองแร่โพแทชระดับภูมิภาคสำหรับการลงทุนครั้งนี้ TRC ได้รับความไว้วางใจให้เป็นหัวใจหลักในงานด้านการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งเสริมสร้างความเชื่อมั่นในศักยภาพและความเชี่ยวชาญของบริษัทในระดับนานาชาติทั้งนี้โครงการเหมืองแร่โพแทช อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ (ASEAN Potash Mining Project) เป็นหนึ่งในโครงการพัฒนาทรัพยากรแร่ธาตุสำคัญของประเทศ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจในภูมิภาคและสร้างความมั่นคงในอุตสาหกรรมแร่ของไทย