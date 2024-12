ศุภาลัยเผยอสังหาฯ ออสเตรเลียโตแกร่งหลังรับโอนโครงการใหม่ดันพอร์ตพุ่ง 24 โครงการ 1.8 แสนล้าน

ในช่วงปลายปี 66 ที่ผ่านมา Supalai Australia Holdings Pty Ltd บริษัทย่อยของ บมจ.ศุภาลัย ได้ร่วมลงทุนกับ Stockland Communities Partnership HoldCo Pty Ltd บริษัทย่อยของ Stockland Corporation Ltd หนึ่งในบริษัทจดทะเบียนอสังหาริมทรัพย์ในออสเตรเลีย จัดตั้งเป็นกิจการร่วมค้าใหม่ ภายใต้ชื่อ "SSRCP HoldCo Pty Ltd" และมีการลงนามในสัญญากิจการร่วมค้าเพื่อลงทุนในโครงการอสังหาฯ ในประเทศออสเตรเลียมูลค่ารวม 1,063 ล้านเหรียญออสเตรเลีย หรือราว 25,300 ล้านบาท

เปิดเผยว่าทั้งนี้หลังจากนี้ Supalai Australia Holdings Pty Ltd และ Stockland Communities Partnership HoldCo Pty Ltd ในนามบริษัทร่วม SSRCP HoldCo Pty Ltd จะร่วมกันดำเนินการบริหารกิจการอย่างเข้มข้น พร้อมดูแลเรื่องใบอนุญาตจัดสรรที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์ให้ลูกค้าที่เซ็นสัญญาซื้อขายอย่างเร็วที่สุด เพื่อให้กิจการร่วมค้าร่วมเติบโตอย่างแข็งแกร่งตามเป้าหมาย และคาดว่าจะสามารถสร้างผลตอบแทนที่น่าพอใจให้บริษัทต่อไปในอนาคต