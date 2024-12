'เรนวูด ปาร์ค'อัพเดทยอดขาย2 โครงการหรู ทุ่ม120ลบ.เปิดSales Galleryในอาณาจักร2พันไร่

"เรนวูด ปาร์ค"ทุ่มงบกว่า 120 ลบ. สร้าง “ทอล์คออฟเดอะทาวน์” ครั้งใหญ่เขย่าวงการอสังหาฯ ไทยเนรมิต “Sales Gallery” ระดับ World-Class กว่า 800 ตร.ม. ด้วยแนวคิด ‘Innovation Sales Experience’ พร้อมอัพเดทยอดขาย 2 โครงการเรสซิเดนซ์ บนอภิมหาโปรเจกต์ 2,000 ไร่ ปทุมธานี

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เรนวูด กล่าวถึงศักยภาพทำเลของโครงการว่า เป็นโครงการในย่านลำลูกกา ปทุมธานี ซึ่งถือเป็นทำเลยุทธศาสตร์ที่เต็มไปด้วยศักยภาพ การเติบโตจากปัจจุบันสู่อนาคต เป็นจังหวัดที่ใกล้กับกรุงเทพฯ เชื่อมต่อ 2 สนามบินหลักทั้งสนามบินดอนเมือง และสนามบินสุวรรณภูมิ ทั้งยังมีการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค และเครือข่ายคมนาคมระดับเมกกะโปรเจกต์ ในหลายพื้นที่ อาทิ การเชื่อมต่อถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครและทางด่วนสายใหม่ ที่มีกำหนด แล้วเสร็จในอนาคตอันใกล้ การพัฒนาโครงการของเรา ในครั้งนี้จะสร้างประโยชน์ทั้งในด้านการสร้างงาน สร้างจุดดึงดูดนักลงทุน มีส่วนช่วยในการพัฒนาชุมชน วงการกีฬา อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เพื่อผลักดัน ให้ไทยเป็นจุดหมายปลายทางที่มีศักยภาพทั้งในมุมมองของชาวไทยและชาวต่างชาติ”ได้รับการออกแบบและพัฒนาให้เป็นสังคมของการใช้ชีวิตในแบบ The World-Class Community for Multi-Generational Living หรือสังคมระดับเวิลด์คลาสเพื่อการใช้ชีวิต ทุกช่วงวัย โดยทุกขั้นตอนในการพัฒนาโครงการ เราให้ความสำคัญมากในการเลือกและคัดสรรสิ่งที่ดี ที่สุดมารวมไว้ในเรนวูด ปาร์ค และส่งมอบประสบการณ์มาตรฐานระดับโลก ให้แก่สมาชิกทุกคนของโครงการโดยทางโครงการได้ทุ่มงบกว่า 120 ล้านบาท สร้าง “ทอล์คออฟเดอะทาวน์” ครั้งใหญ่เขย่าวงการอสังหาฯไทย เนรมิต “Sales Gallery” ระดับ World-Class กว่า 800 ตร.ม. ด้วยแนวคิด ‘Innovation Sales Experience’สำหรับโครงการฯ(SERENO) และ โซเนีย (SONIA) 2 โครงการใหม่จาก Reignwood Residence Collection ซึ่ง ‘เซรีโน (SERENO)’ บ้านสำหรับคนรักกอล์ฟ พัฒนาบนพื้นที่กว่า 138 ไร่ โดย SERENO มีจำนวนบ้านในโครงการจำนวน 101 หลัง อยู่ล้อมรอบสนามกอล์ฟ THE PAR3 สนามกอล์ฟพาร์ 3 ขนาด 9 หลุม ดีไซน์ฟังก์ชัน 5 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ และห้องแม่บ้านภายนอกพร้อมห้องน้ำส่วนตัว ทุกหลังติดตั้ง ระบบควบคุมภายในบ้านอัตโนมัติ, ระบบความปลอดภัยอัจฉริยะ และระบบโรงรถอัตโนมัติ ขนาดที่ดินตั้งแต่ 155 ถึง 255 ตารางวา พื้นที่ใช้สอยเริ่มต้นที่ 309 ตร.ม. ปัจจุบันมียอดขายแล้วกว่า 50% ราคาเริ่มต้นที่ 40 ล้านบาท มาพร้อมสิทธิ์สมาชิกตลอดชีพสนามกอล์ฟโรบินส์วูด กอล์ฟคลับ (Robinswood Golf Club)และบ้านที่สะท้อนคาแรกเตอร์ความเป็นโมเดิร์นดีไซน์ออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบ พัฒนาบนพื้นที่กว่า 115 ไร่ รายล้อมด้วยธรรมชาติ จำนวน 352 หลัง ดีไซน์ฟังก์ชัน 5 ห้องนอน 5 ห้องน้ำ บนพื้นที่ขนาด 68-100 ตารางวา และพื้นที่ใช้สอยขนาด 180 ตร.ม. ปัจจุบันมียอดขายแล้วกว่า 25% ราคาเริ่มต้นที่ 16 ล้านบาท พร้อมรับสิทธิ์สมาชิกสนามกอล์ฟ โรบินส์วูด กอล์ฟ คลับ (Robinswood Golf Club) 30 ปี.