MONEY EXPO 2024 BANGKOK YEAR-END ปลาย ธ.ค.นี้

แบงก์-นอนแบงก์-ประกัน-บล.-บลจ. ทุ่มโปรแรงโค้งสุดท้ายแห่งปี ในงานมหกรรมการเงินกรุงเทพส่งท้ายปี ครั้งที่ 7 MONEY EXPO 2024 BANGKOK YEAR-END สินเชื่อบ้าน ดอกเบี้ย 0% นาน 3 เดือน เงินฝากปลอดภาษี ดอกเบี้ย 2.75% ต่อปี สินเชื่อธุรกิจ SSME ดอกเบี้ย 2.99% ต่อปี นาน 3 เดือนแรก ทรัพย์ NPA ลดสูงสุด 57% สินเชื่อรถยนต์ ดอกเบี้ยพิเศษ 2.2-5.60% ต่อปี ซื้อประกันในงานผ่อน 0% นาน 6 เดือน แจกทองคำแท่ง/Samsung Galaxy S24 ลงทุน RMF-SSF-TESG ประกันลดหย่อนภาษี ตรวจเครดิตบูโรฟรี! พร้อมฟังสัมมนาการลงทุนหุ้นจากกูรูและอินฟลูเอ็นเซอร์ชื่อดัง วันที่ 19-22 ธันวาคม 2567 ณ ฮอลล์ 5 ชั้น LG ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

น.ส.ภาคนี วิริยะรังสฤษฎ์ ประธานจัดงานร่วม งานมหกรรมการเงิน Money Expo เปิดเผยว่า วารสารการเงินธนาคาร จะจัดงานมหกรรมการเงินกรุงเทพส่งท้ายปี ครั้งที่ 7 MONEY EXPO 2024 BANGKOK YEAR-END ในวันที่ 19-22 ธันวาคม 2567 ณ ฮอลล์ 5 ชั้น LG ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ภายใต้แนวคิด “Digital Finance for All การเงินดิจิทัลเพื่อทุกคน” สอดรับกับนโยบายการเงินของภาครัฐและธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่ยุค “การเงินดิจิทัล (Digital Finance)”น.ส.ภาคนีกล่าวว่า ในปีนี้มีธนาคารและสถาบันการเงิน บริษัทประกัน บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน หน่วยงานรัฐและเอกชน มานำเสนอบริการทางการเงินและการลงทุนอย่างครบวงจร ทั้งสินเชื่อบ้าน สินเชื่อรถยนต์ สินเชื่อส่วนบุคคล บัตรเครดิต สินเชื่อเอสเอ็มอี สินเชื่อธุรกิจ เงินฝากทุกประเภท รวมทั้งประกันชีวิต/ประกันภัย/ประกันสุขภาพ ลงทุนหุ้น กองทุน อนุพันธ์ ทองคำ พร้อมด้วยแคมเปญโปรโมชันพิเศษ ทั้งสิทธิประโยชน์ที่ดีที่สุด ดอกเบี้ยเงินกู้ที่ต่ำที่สุด และผลตอบแทนที่คุ้มค่าที่สุดรวมไปถึงผลิตภัณฑ์การลงทุนเพื่อใช้ลดหย่อนภาษี ทั้งประกันชีวิต ประกันสุขภาพ ประกันบำนาญ ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 3 แสนบาท และกองทุนรวม SSF-RMF และ Thai ESG กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน ลดหย่อนภาษีรวมกันได้สูงสุด 1 ล้านบาท ซึ่งธนาคารและสถาบันการเงินที่เข้าร่วมออกบูท นำทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนมาให้คำแนะนำ พร้อมด้วยโปรโมชันพิเศษในงานมากมาย“ธนาคารและสถาบันการเงินได้เตรียมโปรโมชันมานำเสนอให้ประชาชนชาวกรุงเทพฯ และจังหวัดใกล้เคียง โดยเป็นแคมเปญพิเศษส่งท้ายปี เช่น สินเชื่อบ้าน ดอกเบี้ย 0% นาน 3 เดือนแรก (เฉลี่ย 5.73% ต่อปี) เงินฝากปลอดภาษี ดอกเบี้ยสูง 2.75% ต่อปี ทรัพย์ NPA ทำเลเด่น ลดราคาสูงสุด 57% สินเชื่อธุรกิจ SSME ดอกเบี้ย 2.99% นาน 3 เดือน สินเชื่อรถยนต์ ดอกเบี้ยพิเศษ 2.2-5.60% ต่อปี ซื้อประกันในงานผ่อน 0% นาน 6 เดือน แจกทองคำแท่ง/Samsung Galaxy S24 (เมื่อชำระเบี้ยตามที่กำหนด) ลงทุน RMF-SSF-TESG ประกันลดหย่อนภาษี ตรวจเครดิตบูโรฟรี ในงาน #กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหว”ภายในงานยังมีกิจกรรม “ธุรกรรมนำโชค Lucky ME Coins” สำหรับผู้ที่ทำธุรกรรมภายในงานมียอดธุรกรรมตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป สามารถร่วมกิจกรรมผ่านทางแอปพลิเคชัน “Money Expo Plus” รับสิทธิลุ้นรางวัล iPhone16 และรางวัลกล่องจุ่มอาร์ตทอย เช่น ลาบูบู้ ครายเบบี้ ตุ๊กตาแฮปปี้มันนี่ รุ่นลิมิเต็ดเอดิชัน เสื้อ Money Expo และรางวัลอื่นๆ อีกมากมาย และสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนเข้างานจะได้ลุ้นรับบัตรชมภาพยนตร์จาก SF Cinema อีกด้วยพลาดไม่ได้ กับสัมมนาจากวิทยากรด้านการเงินการลงทุน และอินฟลูเอ็นเซอร์ด้านการตลาด/อสังหาริมทรัพย์ ที่อัดแน่นไปด้วยความรู้และเนื้อหาสำคัญแบบรู้ลึกรู้จริง จัดเต็มตลอด 4 วัน ณ เวทีสัมมนากลาง ฮอลล์ 5 ชั้น LG ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยมีหัวข้อที่น่าสนใจ ดังนี้ ออมทองให้มีกำไร ฉบับมือใหม่หัดออม โดยแม่ทองสุก อสังหาฯ พารวย 2025 สไตล์ คิม พร็อพเพอร์ตี้ อู่ซ่อมพอร์ต แก้พอร์ต สร้างกำไร โดยเทรเชอริสต์ Work Shop เทรดหุ้นอย่างเซียน โดย Super Trader พอร์ตสร้างกำไรแบบเมกะเทรนด์ 2025 By Finnomena เปิดเทคนิค Live Commerce แม่ค้าออนไลน์ By แก้มบุ๋ม รวยหุ้นแบบ VI สไตล์ “กวี ชูกิจเกษม” มองขาดการตลาดยุคใหม่ เอาชนะใจลูกค้าด้วย “Brand Collab”ทั้งนี้ งานมหกรรมการเงินกรุงเทพส่งท้ายปี ครั้งที่ 7 MONEY EXPO 2024 BANGKOK YEAR-END ยังจัดในรูปแบบ Hybrid Exhibition ที่ประชาชนสามารถใช้บริการทางการเงินและการลงทุนได้อย่างทั่วถึงทั้งแบบออฟไลน์ที่เดินทางมาทำธุรกรรมภายในงาน และแบบออนไลน์ที่ทำธุรกรรมผ่านแพลตฟอร์ม www.MoneyExpoOnline.com ซึ่งผู้ที่สนใจใช้บริการสามารถเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ทางการเงินระหว่างธนาคารได้ เพื่อประกอบการตัดสินใจให้ง่ายขึ้นส่องแคมเปญเด่น! โค้งสุดท้ายแห่งปีในงาน MONEY EXPO 2024 BANGKOK YEAR-ENDธนาคารกรุงศรีอยุธยา : สินเชื่อบ้าน อัตราดอกเบี้ย 0% ต่อปี 3 เดือนแรก (เฉลี่ย 5.74% ต่อปี) ประกันชีวิต สมัครและชำระเบี้ย 1 ล้านบาทขึ้นไป รับทองคำมูลค่า 50,000 บาทธนาคารกรุงไทย : เงินฝากปลอดภาษี Krungthai ZERO TAX MAX ฝาก 24 เดือน ดอกเบี้ย 2.60% ต่อปี ฝาก 36 เดือน ดอกเบี้ย 2.75% ต่อปี ฝาก 48 เดือน ดอกเบี้ย 2.75% ต่อปี KRUNGTHAI NPA MEGA SALE ลดราคาสูงสุด 57% ค่าโอนกรรมสิทธิ์ผู้ซื้อจ่ายเพียงครึ่งหนึ่ง Krungthai NPA คอนโดมิเนียมมือสอง ลดราคาสูงสุด 55% กว่า 3,000 รายการ ค่าโอนกรรมสิทธิ์ผู้ซื้อจ่ายเพียง 1% เงินฝาก Krungthai NEXT Savings ดอกเบี้ยสูง 1.5% ต่อปี ยอดเงินฝากตั้งแต่บาทแรก ถึง 2 ล้านบาท สินเชื่อ SME วงเงินสูงX3 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.5% ต่อปี นาน 2 ปีแรก สินเชื่อ SME ไซส์เล็ก อัตราดอกเบี้ยพิเศษคงที่ 2 ปีแรก 3.5% ต่อปี ผ่อนนานสูงสุด 7 ปี สินเชื่อกรุงไทย Smart Money อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น 9.99% ต่อปี นาน 6 เดือนแรก (สำหรับพนักงานประจำ) วงเงินสูงสุด 1 ล้านบาท ผ่อนนานสูงสุด 60 เดือน อัตราดอกเบี้ยอยู่ระหว่าง 20-24% ต่อปี ซื้อประกันภัยลดหย่อนภาษี รับ Gift Voucher Lotus's สูงสุด 25,000 บาท เมื่อซื้อประกันชีวิตตามเงื่อนไขที่กำหนด ซื้อกองทุนเพื่อสิทธิประโยชน์ทางภาษี รับ Fund back 100 บาท (หน่วยลงทุน KTSTPLUS) เมื่อลงทุน KTAM SSF/RMF หรือ Thai ESG ทุกๆ 50,000 บาท ตามเงื่อนไขที่กำหนด สินเชื่อบ้านกรุงไทย ดอกเบี้ยคงที่ 3 ปี เริ่มต้น 2.29% ต่อปี นาน 7 เดือน วงเงินกู้สูงสุด 100% ระยะเวลากู้สูงสุด 40 ปี (อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญาอยู่ระหว่าง 5.18-5.36% ต่อปี) สินเชื่อบ้านแลกเงิน อัตราดอกเบี้ยพิเศษคงที่ 3 ปี เริ่มต้นปี แรก 4.99% ต่อปี (อัตราดอกเบี้ยที่แท้งจริงตลอดอายุสัญญา อยู่ระหว่าง 6.47-6.98% ต่อปี) สินเชื่ออเนกประสงค์ สำหรับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ตลอดอายุสัญญาอยู่ระหว่าง 8.195-11.195% ต่อปีธนาคารกสิกรไทย : สินเชื่อบ้าน ดอกเบี้ยพิเศษ 3.99% ปีแรก กู้ได้สูงสุด 100% อัตราดอกเบี้ยอยู่ระหว่าง 6-7% ต่อปี สินเชื่อธุรกิจ เพื่อติดตั้งโซลาร์รูฟท็อป อัตราดอกเบี้ยสูงสุดไม่เกิน MLR-1% (ระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี) วงเงินสูงสุด 100% ของโครงการ ผ่อนชำระสูงสุด 8 ปีธนาคารไทยพาณิชย์ : สินเชี่อธุรกิจ SSME อัตราดอกเบี้ย 2.99% ต่อปี นาน 3 เดือนแรก สินเชื่อบ้านใหม่/รีไฟแนนซ์/บ้านมือสอง หรือสินเชื่อรับสร้างบ้าน อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 4.93-5.90% ต่อปี สินเชื่อบ้านคือเงิน อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 7.78-10.57% ต่อปี สินเชื่อรถคือเงิน อัตราดอกเบี้ยคงที่อยู่ระหว่าง 2.89-8.05% ต่อปี (อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 5.47-15% ต่อปี ตลอดอายุสัญญา) สินเชื่อรถยนต์ อัตราดอกเบี้ยคงที่อยู่ระหว่าง 2.20-5.60% ต่อปี (อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 4.20-9.94% ต่อปี ตลอดอายุสัญญา)ธนาคารกรุงเทพ : บัวหลวงทรัพย์สินพร้อมขาย เมื่อจองซื้อทรัพย์สินพร้อมขายตามราคาและเงื่อนไขที่กำหนดภายในงาน เปิดบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ e-Savings ดอกเบี้ย 1.50% ต่อปี เทียบเท่าอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.829 ต่อปี ฝากเงินเดือนละ 24,000 บาท นาน 12 เดือน สำหรับวงเงินฝากไม่เกิน 1 ล้านบาทธนาคารออมสิน : สินเชื่อบ้าน ออมสินสบายใจ ดอกเบี้ยคงที่ปีแรก 1.89% ผ่อนเริ่มต้นปีแรก ล้านละ 4,000 บาทต่อเดือน สินเชื่อ Top Up สบายใจ สำหรับกู้เพิ่มเติมซื้อเฟอร์นิเจอร์ ตกแต่งบ้าน ดอกเบี้ยคงที่ 3 ปีแรก 3.490% ต่อปี ฝากสลากออมสิน (แบบใบสลาก) หรือสลากดิจิทัล (ผ่าน MyMo) 1,000 บาท ขึ้นไป กระปุก GSB Love Earth 50,000 บาท ขึ้นไป กระเป๋า GSB Love Earth 100,000 บาท ขึ้นไป ร่ม GSB Love Earth 500,000 บาท ขึ้นไป กระบอกน้ำ GSB Love Earth 1,000,000 บาท ขึ้นไป กระเป๋าเดินทาง CAGGIONI ขนาด 12 นิ้ว 5,000,000 บาท ขึ้นไป กระเป๋าเดินทาง CAGGIONI ขนาด 20 นิ้ว สินเชื่อธุรกิจ GSB D-Vers วงเงินกู้สูงสุด 100 ล้านบาทธนาคารอาคารสงเคราะห์ : สินเชื่อบ้าน อัตราดอกเบี้ยพิเศษ เมื่อจองสิทธิในงาน เดือนที่ 1-6 ดอกเบี้ย 0.71% ต่อปี เดือนที่ 7-24 ดอกเบี้ย 2.71% ต่อปี ปีที่ 3 ดอกเบี้ย 3.71% ต่อปี (เฉลี่ยอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรก ดอกเบี้ย 2.71%) ปีที่ 4 จนถึงตลอดอายุสัญญา ทรัพย์ NPA คุณภาพดีทำเลเด่น ลดสูงสุด 50% ของราคาประเมิน ผ่อนนานสูงสุด 24 เดือน สลากออมทรัพย์ ธอส. ชุดนาคราช ผลตอบแทนหน้าสลาก 1.00% ต่อปี (เมื่อฝากครบกำหนด) สลากออมทรัพย์ ธอส. วิมานเมฆ Plus ผลตอบแทนหน้าสลาก 1.70% ต่อปี (เมื่อฝากครบกำหนด)ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) : บริการประกันส่งออก EXIM for Small Biz วงเงินรับประกันสูงสุด 2 ล้านบาทต่อกรมธรรม์ เบี้ยประกัน เริ่มต้น 600 บาท อัตราความคุ้มครอง 70% ของมูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้น สินเชื่อเอ็กซิมเริ่มต้นส่งออก วงเงินสินเชื่อสูงสุด 10 ล้านบาทต่อราย อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น 5.35% ต่อปี (Prime -1.00%) สินเชื่อ EXIM Green Start วงเงินสินเชื่อสูงสุด 200 ล้านบาทต่อราย อัตราดอกเบี้ยต่ำสุด 4.10% ต่อปี (Prime Rate -2.25%) สินเชื่อเอ็กซิม Soft Loan GSB Boost Up วงเงินสินเชื่อสูงสุด 40 ล้านบาทต่อราย อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น 3.25 ต่อปี ใน 2 ปีแรก สินเชื่อ One SMEs วงเงินสินเชื่อสูงสุด 100 ล้านบาทต่อราย อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น 5.10% ต่อปี (Prime -1.25%) สินเชื่อเอ็กซิมเติมทุนส่งออก วงเงินสินเชื่อสูงสุด 20 ล้านบาทต่อราย อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น 4.35% ต่อปี (Prime Rate -2.00%) ผ่อนสูงสุด 5 ปี (ไม่มี Grace Period) สินเชื่อ EXIM Shield Financing วงเงินสูงสุด 50 ล้านบาทต่อราย อัตราดอกเบี้ย 6.35% ต่อปี (Prime Rate) สินเชื่อ EXIM E-Commerce Financing วงเงินสินเชื่อสูงสุด 5 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น 4.60% ต่อปี (Prime Rate -1.75%) สินเชื่อ EXIM Green Goal วงเงินสินเชื่อสูงสุด 100 ล้านบาทต่อราย ผ่อนชำระนานสูงสุด 7 ปี อัตราดอกเบี้ยต่ำสุด 4.60% ต่อปี (Prime Rate -1.75%) สินเชื่อ EXIM Solar D-Carbon Financing วงเงินสินเชื่อสูงสุด 100 ล้านบาทต่อโครงการ อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น 3.85% ต่อปี (Prime Rate -2.50%) EXIM Extra Transformation วงเงินสินเชื่อสูงสุด 100 ล้านบาทต่อราย ผ่อนนานสูงสุด 10 ปี อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น 4.85% ต่อปี (Prime Rate -1.50%)บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) : สมาชิกไทยประกันชีวิต INFINITE รับฟรี บัตร Starbucks มูลค่า 100 บาทบริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) : พบแบบประกันใหม่ Beyond Protection 989 ส่งต่อความมั่งคั่งด้วยเงินครบกำหนดสัญญาสูงถึง 989% อาคเนย์คุ้มสุข เต็มสิบ 10/5 ให้ผลตอบแทนสูงถึง 300% ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 1 แสนบาทบริษัท ซัมซุง ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) : ซัมซุงบำนาญ IRR 3.01% ซัมซุง 888 ประกันมีโบนัสคุ้มครองสูงสุด 1,616% รับของสมนาคุณ เช่น กระเป๋าเดินทาง ทองคำแท่ง Samsung Galaxy S24 ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต ลดหย่อนภาษีสูงสุด 3 แสนบาท โปรโมชันบัตรเครดิต ผ่อน 0% นาน 3-6 เดือนบริษัท โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) : โตเกียว ยัง แฮปปี้ แอนนิวตี้ รับเงินเพิ่มขึ้นทุกปี หลังเกษียณ เลือกชำระเบี้ยประกันได้หลากหลาย ลดหย่อนภาษีได้ TOKIO GOOD HEALTH แผนประกันสุขภาพเหมาจ่าย วงเงินคุ้มครองสูงสุดถึง 240 ล้านบาท ประกันชีวิตแบบบำนาญ Smart Planning 1000 รับเงินหลังเกษียณชิลชิลทุกเดือน รวมรับเงินบำนาญ 1000% ของทุนประกันภัย โตเกียว บียอนด์ ประกันชีวิตควบการลงทุน ยูนิต ลิงค์ (ชำระเบี้ยประกันรายงวด) ไม่มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการประกันภัยหลักเพื่อความคุ้มครองบริษัท แรบบิท ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) : ซื้อประกันในงานรับของสมนาคุณตามเบี้ยที่กำหนด 50,000-99,999 บาท รับ Central voucher 1,200 บาท 100,00-249,999 บาท รับ Central voucher 2,600 บาท 250,000-499,999 บาท รับ AirPods 4 ราคา 6,490 บาท 500,000-749,999 บาท รับ Apple Watch 10 ราคา 13,900 บาท 750,000-999,999 บาท รับเครื่องหนีบผม Dyson Airstrait สีไบร์ทนิกเกิล ราคา 19,90 บาท 1,000,000 บาท รับ iPhone 16 128GB White 29,900 บาท พร้อมโปรโมชันผ่อน 0% นานสูงสุด 10 เดือน สำหรับลูกค้าที่ชำระผ่านบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ (KTC, Krungsri และ KBANK) เฉพาะผลิตภัณฑ์ที่ร่วมรายการเท่านั้น