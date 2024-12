TEAMG ตั้ง "รศ.ดร.กิตติชัย" กรรมการอิสระ ส่วน "ณัฐธยาน์" นั่งเก้าอี้ CFO คนใหม่

นายชวลิต จันทรรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ TEAMG เปิดเผยว่า ดร.อภิชาติ สระมูล ได้ขอลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2567 เป็นต้นไปที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2567 เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2567 จึงมีมติแต่งตั้ง รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย ให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ แทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 6 ธันวาคม 2567 เป็นต้นไปสำหรับ รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย มีความโดดเด่นด้านวิชาการและด้านการบริหารจัดการ โดยเคยดำรงตำแหน่งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ปี 2557-2562 ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น สองสมัยต่อเนื่อง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี 2550 ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมจบการศึกษาระดับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปริญญาโท Master of Engineering (Agricultural Machinery) Asian Institute of Technology ประเทศไทย ระดับปริญญาเอก Doctor of Philosophy (Machine Design and Manufacturing) จาก Niigata University ประเทศญี่ปุ่นอีกทั้ง รศ.ดร.กิตติชัย ยังมีตำแหน่งสำคัญทางด้านการศึกษาและผลงานทางวิชาการระดับชาติและนานาชาติอีกมากมาย นอกจากนี้ ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นมหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม) มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช) และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้น Palmes Academique จากรัฐบาลฝรั่งเศสนอกจากนี้ บริษัทมีมติตั้ง น.ส.ณัฐธยาน์ ลิ้มสุนทรากูล เป็นประธานเจ้าหน้าที่การเงิน (CFO) แทน นางเพ็ญพิไล พรชัยพาณิช ที่ได้ขอลาออกจากตำแหน่ง โดยมีผลในวันที่ 1 มกราคม 2568 และให้ น.ส.ณัฐธยาน์ ดำรงตำแหน่งแทนในวันเดียวกันสำหรับ น.ส.ณัฐธยาน์ ลิ้มสุนทรากูล เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการบัญชีและการเงินที่มีประสบการณ์ยาวนานกว่า 20 ปี พร้อมคุณวุฒิผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการจัดทำงบการเงินสำหรับการเสนอขายหุ้น IPO รวมถึงการบริหารจัดการบัญชีให้กับลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ นอกจากนี้ ยังเป็นผู้นำในการกำกับดูแลโครงสร้างโครงการ ICO Token โดยครอบคลุมการออกแบบโครงสร้างโครงการและกระบวนการดำเนินงาน เพื่อสนับสนุนการระดมทุนสำหรับการฟื้นฟูป่าชายเลนและการสร้างเครดิตคาร์บอน