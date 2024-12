ADB ปิดดีลร่วมทุน AICA Group เข้าถือหุ้น บ.ย่อย ADBS 51%

แอ็พพลาย ดีบี ประกาศปิดดีลร่วมทุนกับ AICA ASIA PACIFIC HOLDING PTE. LTD. (AAPH) ในเครือ AICA กลุ่มบริษัทยักษ์ใหญ่ของญี่ปุ่นที่มีประวัติการดำเนินธุรกิจกว่าร้อยปีเรียบร้อยแล้ว และได้รับชำระเงินซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท "เอดีบี ซีแลนท์" บริษัทย่อย หลังจากทำรายการเข้าถือหุ้น 31,609,804 หุ้น สัดส่วน 51% มูลค่ารวมกว่า 360 ล้านบาท ฟากฝ่ายบริหารมั่นใจ การร่วมทุนในครั้งนี้เป็นการร่วมทุนกับคู่ค้าที่มีศักยภาพสามารถ ส่งเสริมแผนขยายช่องทางการจำหน่ายสินค้าในไทยและต่างประเทศ หนุน ADBS สร้างรายได้-กำไรแตะนิวไฮ มั่นใจผลงานปีนี้ ADB เติบโตเข้าเป้า ปักหมุดก้าวสู่โหมดสร้าง New S-curve

นายหวัง วนาไพรสณฑ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอ็พพลาย ดีบี จำกัด (มหาชน) หรือ ADB เปิดเผยว่า บริษัทประสบความสำเร็จในการร่วมมือกับพันธมิตรรายใหญ่ โดยได้รับเงินชำระค่าจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท เอดีบี ซีแลนท์ จำกัด (ADBS) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย จำนวน 31,609,804 หุ้น สัดส่วน 51% มูลค่ารวม 360 ล้านบาท จากบริษัท AICA ASIA PACIFIC HOLDING PTE. LTD. (AAPH) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยและถือหุ้นทั้งหมดโดย AICA KOGYO CO., LTD. ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ดำเนินธุรกิจผลิตภัณฑ์เคมีภัณฑ์ยึดติด โดยมีกลยุทธ์ในการจัดหาผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มสูงเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและการเพิ่มผลประโยชน์ร่วมกันภายในเครือ AAPH ได้ขยายธุรกิจกาวอุตสาหกรรมอย่างมีนัยสำคัญโดยดำเนินกิจการผ่าน 21 บริษัทย่อย และมี 22 โรงงานใน 8 ประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก มีอัตราการเติบโตของธุรกิจเคมีภัณฑ์ในต่างประเทศเฉลี่ย 10% ต่อปี โดยเฉพาะการเติบโตในประเทศอินโดนีเซียและมาเลเซียที่มีแบรนด์ที่ทรงพลัง มีเครือข่ายการขายและมีสถานะที่แข็งแกร่งในตลาดค้าปลีกโดยผลิตภัณฑ์ยาแนวของ ADBS ถือเป็นสินค้าใหม่ที่ช่วยเติมเต็มพอร์ตสินค้าให้ AAPH ในตลาดต่างประเทศ รวมถึงผลิตภัณฑ์กาวแบบใช้ตัวทำละลาย (Solvent-based adhesive) ที่ ADBS มีส่วนแบ่งการตลาดสูงในประเทศไทย เมื่อร่วมมือกันจะสามารถใช้ประโยชน์ทางเทคโนโลยี ช่วยส่งเสริมแผนขยายส่วนแบ่งการตลาดของกาว เป็นห่วงโซ่อุปทานในแนวตั้งแบบบูรณาการที่รวมการผลิตและการขายเข้าไว้ด้วยกันการร่วมมือในครั้งนี้จะช่วยเพิ่มขีดสามารถในการแข่งขันผ่านการใช้ประโยชน์จากพลังของแบรนด์และเครือข่ายการขายของทั้งสองฝ่ายทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ เพิ่มสัดส่วนการผลิต เพื่อได้รับประโยชน์จากขนาด เสริมความแข็งแกร่งและความหลากหลายของแบรนด์ เพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ ทำให้ตำแหน่งทางการตลาดในตลาดค้าปลีกของบริษัทในภูมิภาคเอเชียแข็งแกร่งยิ่งขึ้น“เมื่อมีพันธมิตรรายใหญ่ระดับโลกเข้ามาถือหุ้นในสัดส่วน 51% จะช่วยทำให้ ADBS มีการเติบโตในธุรกิจกาว-ยาแนวอย่างมีนัยสำคัญ โดยเฉพาะรายได้และกำไรจะแตะระดับสูงสุด ซึ่งในปีแรกคาดว่ายอดขายจะเพิ่มขึ้นราว 15% ขณะเดียวกัน ADB จะได้รับอานิสงส์จากการรับรู้กำไรตามสัดส่วนที่ถือหุ้นอยู่ที่ 49% ดังนั้นสามารถผลักดันผลงานเติบโตอย่างก้าวกระโดดในปีนี้และปีต่อๆ ไปได้อย่างแน่นอน”สำหรับแผนการดำเนินธุรกิจของ ADB ในปีนี้ มั่นใจว่าจะสามารถเติบโตได้ตามแผนที่วางไว้ และคาดว่ารายได้จะแตะระดับ 1,000 ล้านบาท ผลจากธุรกิจผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติกคอมปาวด์ โดยเฉพาะสายไฟฟ้าที่ใช้ในภาคก่อสร้างและอุตสาหกรรม และเม็ดพลาสติกเกรดทางการแพทย์ที่ผลิตเป็นวัสดุทางการแพทย์ เช่น สายน้ำเกลือ ถุงเลือดยังมีความต้องการใช้ในระดับที่ดี รวมทั้งสถานการณ์ของราคาวัตถุดิบเริ่มมีความผันผวนลดลงทำให้สามารถมีการบริหารจัดการต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นอนึ่ง บริษัท ADBS เป็นผู้นำด้านการผลิตและจำหน่ายกาวอุตสาหกรรมสำหรับอุตสาหกรรมรองเท้า เฟอร์นิเจอร์ เครื่องหนัง ผลิตภัณฑ์ยาแนวในรูปแบบหลอด (cartridge) และในบรรจุภัณฑ์ขนาดใหญ่สำหรับที่ตอบโจทย์การใช้งานในอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง อุตสาหกรรมงานตกแต่ง อุตสาหกรรมยานยนต์ และอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงผลิตภัณฑ์กาวยาแนวในบรรจุภัณฑ์ขนาดเล็กสำหรับใช้งานในครัวเรือน (DIY product) ADBS มีเทคโนโลยีและประสบการณ์การผลิตในระดับมืออาชีพมากกว่า 40 ปี มีฐานลูกค้าในประเทศไทยและฐานลูกค้าต่างประเทศในกลุ่มอาเซียน ตะวันออกกลาง ยุโรป แอฟริกา และอเมริกาใต้ รวมถึงให้บริการรับจ้างผลิตสินค้าในรูปแบบ OEM และ ODM ให้แบรนด์ชั้นนำในประเทศและระดับสากล