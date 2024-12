อสังหาฯ ปักหมุด "นครปฐม" ชิงกำลังซื้อ แบรนด์พฤกษาฯ ส่ง 'เดอะ แพลนท์' เปิดขายครั้งแรก

บิ๊กอสังหาฯ พาเหรดเข้าปักหมุดเอเรียจังหวัดนครปฐมต่อ ส่งผลให้ราคาที่ดินเปล่าเพิ่มมากสุดร้อยละ 22.7 (ตามข้อมูล REIC) “พฤกษา” อสังหาฯ รายใหญ่ ประเดิมส่งแบรนด์ “เดอะ แพลนท์” เปิดตลาดบ้านเดี่ยว บ้านแฝด และอาคารพาณิชย์ มาพร้อมดีไซน์ใหม่ล่าสุด “Modern Barn House” พร้อมบริการด้านสุขภาพที่สร้างความ “อยู่ดี มีสุข ทั้งกายและใจ” หนึ่งเดียวในนครปฐม เริ่มต้น 4-8 ล้านบาท พรีเซลครั้งแรก 14-15 ธ.ค.นี้

ตามข้อมูลของศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ (REIC) ระบุว่า ตามข้อมูลไตรมาส 3 ปี 67 จังหวัดนครปฐม ซึ่งการเดินทางเชื่อมต่อถึงกรุงเทพฯ เป็นจังหวัดที่มีการเพิ่มขึ้นของราคาที่ดินเปล่ามากที่สุดถึงร้อยละ 22.7 ซึ่งผู้ประกอบการอสังหาฯ หลายแบรนด์ได้เข้ามาบุกเบิกและพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยอย่างต่อเนื่องประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า จากศักยภาพของจังหวัดนครปฐมที่มีการเติบโตของภาคอุตสาหกรรม ภาคบริการ การศึกษา การท่องเที่ยว และการเกษตร ทั้งยังเป็นจุดศูนย์กลางการค้าปลีกและค้าส่งของภาคตะวันตก พฤกษาจึงคัดสรรทำเลที่ดีที่สุดเพื่อพัฒนา เดอะ แพลนท์ นครปฐม เป็นโครงการแรกขึ้น และนำแนวคิด “Live well Stay well” มาใช้ในการพัฒนาและออกแบบการอยู่อาศัย ที่ไม่ได้มุ่งเน้นที่ความสวยของบ้านเพียงอย่างเดียว แต่ยังเน้นฟังก์ชัน นวัตกรรม และบริการที่ตอบสนองลูกค้าทั้งด้านสุขภาพและการใช้ชีวิต โดยทำงานร่วมกันกับโรงพยาบาลวิมุต ธุรกิจเฮลท์แคร์ในเครือ ออกแบบบริการด้านสุขภาพให้ลูกบ้าน ตอกย้ำความตั้งใจในการพัฒนาโครงการคุณภาพ เพื่อตอบโจทย์เทรนด์ Health & Wellness ยกระดับประสบการณ์การใช้ชีวิตที่ลงตัวของผู้อยู่อาศัยรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจ 1 บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า เดอะ แพลนท์ นครปฐม มาด้วยแนวคิดใหม่ ดีไซน์แบบบ้านใหม่ในสไตล์ Modern Barn House ที่ประสบความสำเร็จหลังจากเปิดตัวบ้านแฝดในกรุงเทพฯ แล้ว จึงได้พัฒนาต่อยอดดีไซน์ และเปิดตัวบ้านเดี่ยว 3 ดีไซน์ใหม่ เอาใจคนนครปฐม เป็นที่แรกพร้อมมอบชีวิตที่ “อยู่ดี มีสุข” ภายใต้แนวคิด “Live well stay well” ด้วยสิทธิประโยชน์ที่เหนือระดับ เช่น Live well สิทธิประโยชน์บริการด้านสุขภาพ และบริการปรึกษาแพทย์ออนไลน์จาก รพ.วิมุต Live simplified รับความสุขได้ทุกวัน ตลอดทั้งปี กับ Clickzy แพลตฟอร์มชอปปิเงออนไลน์ในเครือพฤกษาที่ได้คัดสรรสินค้า บริการ รวมไปถึงดีลดีๆ ที่พิเศษกว่าใคร Stay refined เลือกชอปของแต่งบ้านจากแอปพลิเคชัน Wizlah TH และ Live smart ให้บ้านกลายเป็นบ้านอัจฉริยะด้วยแอปพลิเคชัน MyHausโดยโครงการ เดอะ แพลนท์ นครปฐม ตั้งอยู่บนพื้นที่ 52 ไร่ จำนวน 268 ยูนิต มีให้เลือกทั้ง บ้านเดี่ยว พื้นที่ใช้สอย 177-284 ตร.ม. บ้านแฝด พื้นที่ใช้สอย 159 ตร.ม. และอาคารพาณิชย์ที่ตอบโจทย์ธุรกิจยุคใหม่ พื้นที่ใช้สอย 190 ตร.ม.