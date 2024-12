เคทีซีตั้งเป้าพอร์ตสินเชื่อโต 4-5% ยกระดับไอทีดันรายได้-ลดต้นทุน

เปิดเผยถึงแผนธุรกิจของเคทีซีในปี 2568 ว่า บริษัทได้ตั้งเป้าหมายยอดคงค้างสินเชื่อรวมขยายตัวที่ 4-5% และควบคุมอัตราส่วนสินเชื่อด้อยคุณภาพต่อเงินให้สินเชื่อ (NPL) รวมให้อยู่ในระดับไม่เกิน 2% โดยมองแนวโน้มเศรษฐกิจในปีหน้าแม้จะยังมีความท้าทายอยู่ แต่มีโอกาสเติบโตดีกว่าปีนี้จากมาตรการต่างๆ ของภาครัฐที่ออกมาสนับสนุนเพิ่มเติม ซึ่งแม้ว่าจะไม่ได้ช่วยทุกกลุ่มแต่ช่วยแบ่งเบาภาระได้ในระดับหนึ่งนอกจากนี้ ในปี 2568 บริษัทเดินหน้าพัฒนาระบบด้านเทคโนโลยีครั้งใหญ่โดยเฉพาะระบบไอทีหลัก (Core System) ใหม่ของบริษัทที่จะคาดว่าจะเริ่มใช้ได้ในเดือนกันยายนเป็นต้นไป จะช่วยในเรื่องการขับเคลื่อนด้าน Digital ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นในหลายด้าน ทั้งการบริการ การนำข้อมูลต่างๆ ไปใช้เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตอบโจทย์ลูกค้ามากขึ้น รวมไปถึงการพัฒนาทักษะของบุคลากรให้รองรับการนำเอา Digital เข้ามาใช้ในทุกขั้นตอน เพื่อให้สามารถสร้างรายได้เพิ่ม และลดต้นทุนในการทำงาน พร้อมทั้งเพิ่มทีมในส่วนของไอทีเป็น 120 คนจากเดิม 60 คนอีกด้วย"ระบบ Core System ของเราจำเป็นต้องเปลี่ยนเพราะใช้งานมา 12 ปี เพราะขนาดของลูกค้าเยอะขึ้น ผลิตภัณฑ์ บริการต่างๆ ต้องปรับเปลี่ยนไปตามพฤติกรรมที่เปลี่ยนไป โดยคาดว่าจะเริ่มใช้ระบบใหม่ได้ในต้นเดือนกันยายนปีหน้าหลังจากดีเลย์มาเล็กน้อย ซึ่งตรงนี้จะเป็นจุดเปลี่ยนให้เราสามารถพัฒนากระบวนการต่างๆ ไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและตรงจุดมากขึ้น รวมถึงการนำเอา AI และ DATA เข้ามาใช้ในเชิงลึกกว่าเดิมด้วย"สำหรับเป้าหมายธุรกิจบัตรเครดิตในปี 2568 นั้น ในส่วนของยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตวางไว้ที่ระดับ 10-12% มียอดบัตรใหม่ที่ 250,000 ใบ โดยปัจจัยหลักมาจากแนวโน้มเศรษฐกิจที่คาดการณ์ว่าจะดีกว่าปีนี้ รวมถึงแนวทางการนำเอา Digital เข้ามาใช้ในทุกกระบวนการ และการเพิ่ม E Application เข้ามาอีกช่องทางในการสมัครบัตร รวมถึงต่อยอดผลิตภัณฑ์อื่นๆ เพิ่มเติมจะช่วยตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้มากขึ้น โดยจะเน้นในกลุ่ม First Job per และกลุ่มมั่งคั่งของธนาคารกรุงไทยซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มที่ยังมีศักยภาพในการใช้จ่าย โดยปัจจุบันเคทีซีผู้ถือบัตรจำนวน 2.2 ล้านราย จำนวนบัตร 2.7 ล้านใบ มียอด Active Card สูงถึง 94% และผู้ถือบัตร 69-79% มีรายได้สูงกว่า 15,000 บาทต่อเดือน"ในปีนี้ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรคงจะหย่อนกว่าเป้าหมายเล็กน้อย น่าจะจบที่ 10% จากเป้าหมายที่ตั้งไว้ 15% แต่เราโตสูงกว่าระบบที่ 7% จากภาวะเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวได้ไม่มากอย่างที่มองไว้ รวมถึงหนี้ครัวเรือนที่สูง แนวโน้มคุณภาพหนี้ที่ลดลงทำให้ต้องมีความระมัดระวังมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ในไตรมาส 4 นี้ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรจะเพิ่มสูงขึ้นไม่ต่ำกว่า 10% ซึ่งเป็นระดับเติบโตในไตรมาส 3 เนื่องจากเป็นช่วงไฮซีซันของปี รวมทั้งทาง KTC มีโปรโมชันเข้ามาช่วยสนับสนุนด้วย โดยหมวดหลักยังเป็นกลุ่มประกัน และการซื้อกองทุน รวมถึงกองทุน THAI ESG ที่ทางรัฐบาลสนับสนุน เพื่อสิทธิประโยชน์ทางภาษีช่วยสนับสนุน ส่วนในปีหน้าเรามองว่าจะดีกว่าในปีนี้ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจ หรือการใช้ Digital ต่อยอดไปสู่กลุ่มลูกค้าใหม่ และตอบโจทย์ด้านต่างๆ ให้กลุ่มลูกค้าเก่าได้มากขึ้น อย่างไรก็ตาม แม้ว่าเราจะมองภาพเศรษฐกิจที่ดีกว่าปีนี้ แต่ยังมีปัจจัยที่ไม่แน่นอนอยู่เช่นกัน จึงต้องยังดำเนินธุรกิจด้วยความระมัดระวังอยู่เช่นกัน"ส่วนสินเชื่อบุคคลในปีหน้าตั้งเป้าหมายสินเขื่อเติบโตที่ระดับ 3% และยังคงเน้นการเติบโตอย่างมีคุณภาพใน 2 กลยุทธ์หลักได้แก่ การใช้ช่องทาง E Application เพื่อสร้างความสะดวกให้ผู้สมัครที่สามารถทำได้ทุกที่ทุกเวลา และการอนุมัติที่รวดเร็ว รวมถึงการผ่อนชำระที่ยาวนานกว่าเพื่อลดภาระผู้ถือ และการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการมีวินัยทางการเงินผ่านโครงการเคลียร์หนี้ และการปล่อยสินเชื่ออย่างมีความรับผิดชอบ ซึ่งสะท้อน NPL ของสินเชื่อบุคคลที่อยู่ในระดับ 2.8% ต่ำกว่าระบบที่ 3.3%และสินเชื่อพี่เบิ้ม รถแลกเงินยังคงเน้นดูแลคุณภาพพอร์ตสินเชื่อ และขยายฐานลูกค้าในกลุ่มที่มีหลักประกันในวงเงินที่ใหญ่ขึ้น ด้วยการให้วงเงินสูงสุดถึง 100% ของหลักประกัน รวมถึงการ Go Digital เพื่อความสะดวกมากขึ้น ผนวกกับช่องทางหลักผ่านสาขาของธนาคารกรุงไทยโดยตั้งเป้าปล่อยสินเชื่อในปีหน้า 3,000 ล้านบาทนางพิทยา กล่าวอีกว่า ด้านการบริหารเงินทุนนั้น เคทีซีมีแผนการออกหุ้นกู้ในปีหน้าในวงเงินประมาณ 15,000 ล้านบาท เพื่อรองรับใน 3 ด้านหลักๆได้แก่ การรองรับพอร์ตที่เติบโตขึ้น รวมถึงเงินลงทุนด้านเทคโนโลยี และการรองรับหุ้นกู้ที่ครบกำหนดในปีหน้าประมาณ 13,000 ล้านบาทอีกด้วย