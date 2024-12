PJW ปี 68 ปักธงรายได้โต 15%

“ปัญจวัฒนาพลาสติก” รุกปั้นธุรกิจ New S-curve สร้างรายได้เพิ่ม 25% มาร์จิ้นสูง หนุนอัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มเป็น 20-23% พร้อมวางเป้าหมายสัดส่วนรายได้จากธุรกิจใหม่เพิ่มเป็น 1 ใน 3 ของพอร์ต พร้อมปักธงรายได้ปี 68 โต 15%

นายวิวรรธน์ เหมมณฑารพ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน) หรือ PJW เปิดเผยว่า ในช่วงที่ผ่านมาบริษัทมองหาธุรกิจที่เป็น New S-curve ใหม่ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจทำให้ปัจจุบันบริษัทมีธุรกิจ 3 กลุ่ม ได้แก่1.กลุ่มบรรจุภัณฑ์ 2.กลุ่มงานชิ้นส่วนอุตสาหกรรมยานยนต์ และ 3.กลุ่มธุรกิจ Healthcareและด้วยธุรกิจ New S-curve ปรับตัวในทิศทางที่ดีขึ้น ส่งผลให้บริษัทประเมินภาพรวมการดำเนินงานในปี 2568 มีทิศทางเติบโตดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทคาดการณ์อัตราการเติบโตของรายได้รวมเพิ่มขึ้น 15% เป็นผลมาจากกลุ่มธุรกิจใหม่ (New S-curve) อย่างกลุ่มธุรกิจ Healthcareประกอบด้วย 2 กลุ่มธุรกิจที่บริษัทได้มีการลงทุนในช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมา ได้แก่ 1.กลุ่มงานบริการซักผ้าอุตสาหกรรมและ 2.กลุ่มวัสดุสิ้นเปลืองทางการแพทย์ โดยทั้ง 2 กลุ่มธุรกิจดังกล่าวเริ่มสร้างรายได้ให้บริษัท ผลักดันผลการดำเนินงานในปี 2568 เติบโตแบบก้าวกระโดด และคาดว่าจะมีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องในปี 2569 ดังนั้นในอนาคตสัดส่วนรายได้จากกลุ่มธุรกิจใหม่จะเติบโตย่างมีนัยสำคัญ ประกอบกับกลุ่มธุรกิจดังกล่าวเป็นธุรกิจที่มีมาร์จิ้นสูง ซึ่งจะผลักดันให้ภาพรวมของอัตรากำไรของบริษัทปรับตัวดีขึ้นจากปัจจัยดังกล่าว ทำให้ในปี 2568 PJW จะมีสัดส่วนรายได้จากกลุ่มธุรกิจ Healthcare อยู่ที่ระดับ 25% และในปี 2569 จะเพิ่มขึ้นเป็น 1 ใน 3 ของรายได้รวม เนื่องจากบริษัทจะมีรายได้จากการจำหน่วยวัสดุสิ้นเปลืองทางการแพทย์ อย่างถุงน้ำยาล้างไตผ่านหน้าท้อง ซึ่งคาดว่าสร้างยอดขายประมาณ 500 ล้านบาทต่อปีสำหรับกลุ่มงานบริการซักผ้าอุตสาหกรรม ซึ่งมีกลุ่มลูกค้าหลักมาจากโรงพยาบาล เช่น โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล โรงพยาบาลพระราม 9 โรงพยาบาลบีเอ็นเอช (BNH) และโรงพยาบาลศิริราช เป็นต้น ทำให้ปัจจุบัน บริษัทมี Backlog ในมือแล้ว 360 ล้านบาท และจะทยอยรับรู้รายได้ตั้งแต่ปี 2567 ต่อเนื่องถึงปี 2568 ส่งผลให้บริษัทตั้งเป้ารายได้ในกลุ่มธุรกิจดังกล่าวในปี 2568 ที่ระดับ 600 ล้านบาทขณะที่กลุ่มวัสดุสิ้นเปลืองทางการแพทย์ ในปี 2572 จะเห็นสัดส่วนรายได้จากกลุ่มธุรกิจ Healthcare เพิ่มเป็น 50% ของพอร์ต จากการจำหน่ายวัสดุสิ้นเปลืองทางการแพทย์เพิ่มขึ้น 3 ผลิตภัณฑ์ 1) เครื่องให้ความชื้นหัวเตียง (Oxygen Humidifier) โดยบริษัทจะเป็นผู้ผลิตเพื่อทดแทนการนำเข้า และมีคุณสมบัติที่จะส่งออกไปในภูมิภาคอาเซียน โดยในปี 2568 บริษัทมีการทำตลาดในประเทศไทย และคาดว่าจะทยอยส่งออก เพื่อเจาะตลาดต่างประเทศในปี 2569 2) สายยางสำหรับผู้ป่วยฟอกไต คาดว่าจะทำตลาดในปี 2568 และ 3) ถุงน้ำยาล้างไตผ่านหน้าท้อง คาดปี 2569 จะสามารถจำหน่ายได้“ในปี 2567 บริษัทคาดว่าจะมีรายได้จากกลุ่มงานบริการซักผ้าอุตสาหกรรม ประมาณ 360 ล้านบาท และในปี 2568 รายได้จะเพิ่มขึ้นเกือบ 600 ล้านบาท ส่งผลให้รายได้จากกลุ่ม Healthcare แตะระดับ 700-800 ล้านบาท ส่งผลให้สัดส่วนรายได้ 60-70% มาจากกลุ่มงานบริการซักผ้าอุตสาหกรรม ขณะที่รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์วัสดุสิ้นเปลืองทางการแพทย์อยู่ที่ 30-40% โดยจะมีอัตรากำไรขั้นต้นของกลุ่ม Healthcare อยู่ในระดับที่สูงกว่ากลุ่มธุรกิจเดิม (กลุ่มบรรจุภัณฑ์ และกลุ่มงานชิ้นส่วนอุตสาหกรรมยานยนต์) หรืออยู่ที่ระดับ 22-25% จากอัตรากำไรขั้นต้นรวมของบริษัทอยู่ที่ระดับ 18-20%”ในปี 2568 PJW มีแผนปรับ Portfolio โดยพอร์ตของธุรกิจใหม่จาก New S-curve จะมีสัดส่วนรายได้เข้ามาเป็น 25% ขณะเดียวกันอัตรากำไรขั้นต้นของบริษัทจะเติบโตจากเดิมที่เคยทำได้ระดับ 18-20% เพิ่มเป็น 20-23% ขณะที่รายได้ของบริษัทจะมีความมั่นคงมากขึ้น เนื่องจากกลุ่มธุรกิจ Healthcare จะเป็นกลุ่มที่สร้างรายได้แบบคงที่ นอกจากนี้ ในปี 2569 บริษัทเตรียมนำสินค้ากลุ่ม Healthcare เจาะตลาดต่างประเทศสำหรับกลุ่มบรรจุภัณฑ์ เป็นธุรกิจ Cash cow (กลุ่มที่ยังทำกำไรได้อย่างสม่ำเสมอ) มีการเติบโตต่อเนื่อง ส่วนกลุ่มงานชิ้นส่วนอุตสาหกรรมยานยนต์ในปี 2567 มีการชะลอตัว แต่ในปี 2568 ยอดขายจากกลุ่มยานยนต์ของ PJW จะกลับมาดีขึ้น โดยเฉพาะในปี 2569 จะมีการเติบโตอย่างมีนัยสำคัญจาก backlog ที่มีอยู่ในปัจจุบัน โดยล่าสุดบริษัทอยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำแม่พิมพ์เพิ่ม