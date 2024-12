LH Bank เอาใจสายมูเตลูต้อนรับปีใหม่ รับพร 4 มหาเทพ กลับมาอีกครั้งกับแคมเปญพิเศษ สำหรับลูกค้าใหม่รับฟรีบัตรแรบบิท 4 มหาเทพ พร้อมเติมเงินมูลค่า 150 บาท

ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) (LH Bank) เปิดเผยว่า จากกระแสตอบรับเป็นอย่างดีจากลูกค้าที่ได้รับสิทธิพิเศษในแคมเปญ “LH Bank x บัตรแรบบิท 4 มหาเทพ” ล่าสุดธนาคารได้ตอบโจทย์เอาใจสายมูเตลูอีกครั้งส่งท้ายปี ต้อนรับปีใหม่พร้อมรับพร 4 มหาเทพ โปรโมชันพิเศษสำหรับลูกค้าใหม่ เมื่อเปิดบัญชีออมทรัพย์ดิจิทัล บียู เวลท์ ผ่านแอปพลิเคชัน LHB You และฝากเงินขั้นต่ำ 2,000 บาท เลือกรับฟรี บัตรแรบบิท Success Infinite Prestige Collection พร้อมเติมเงินในบัตร มูลค่า 150 บาท หรือเลือกรับ E-Voucher ส่วนลดแมคโดนัลด์ มูลค่า 50 บาท (เลือกรับอย่างใดอย่างหนึ่ง) จำกัดสิทธิ 1 ท่านต่อ 1 สิทธิ ระยะเวลาโปรโมชันตั้งแต่วันที่ 1-31 ธันวาคม 2567บัตรแรบบิท Success Infinite Prestige Collection คอลเลกชันพิเศษลาย 4 มหาเทพ ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์สำหรับลูกค้าที่ต้องการเสริมความเป็นสิริมงคล ให้ชีวิตราบรื่น มีความสำเร็จทุกด้าน เพิ่มความมั่นใจในการพกติดตัว ประกอบด้วยลวดลายองค์มหาเทพ เช่น พระพิฆเนศ - องค์เทพแห่งความสำเร็จ พระพรหม - องค์เทพผู้สร้างโลกและบันดาลความสำเร็จ พระแม่ลักษมี - องค์เทพแห่งความร่ำรวยและความรัก และเจ้าแม่กวนอิม - องค์เทพ แห่งความรักและความเมตตาลูกค้าที่สนใจสามารถดาวน์โหลดแอป LHB You และเปิดบัญชีออมทรัพย์ดิจิทัล บียู เวล์ท พร้อมฝากเงิน ขั้นต่ำ 2,000 บาท โดยสามารถเปิดบัญชีได้ตั้งแต่วันที่ 1-31 ธันวาคม 2567 และติดต่อรับบัตรแรบบิท “4 มหาเทพ” ได้ที่สาขา LH Bank ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ตั้งแต่วันที่ 6 ธันวาคม 2567-15 มกราคม 2568 ทั้งนี้ลูกค้าที่เปิดบัญชีสำเร็จและได้รับบัตรแรบบิท สามารถลงทะเบียนยืนยันตัวตน (KYC) บัตรโดยสารได้ที่สถานีรถไฟฟ้า BTS, Rabbit Service Center หรือดำเนินการด้วยตนเองผ่าน application My Rabbit ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.lhbank.co.th หรือ โทร.1327