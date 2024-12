SAM รับ 4 พันธมิตรใหม่ ร่วม “โครงการคลินิกแก้หนี้ by SAM” หนุนสางหนี้ครัวเรือน

เปิดเผยว่า “โครงการคลินิกแก้หนี้ by SAM” ได้รับความร่วมมือจากสถาบันการเงินพันธมิตรรายใหม่เข้าร่วมโครงการเพิ่มเติมอีก 4 แห่ง ประกอบด้วย 1.ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 2.บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท แคปปิตอล จำกัด 3.บริษัท เมืองไทย เพย์ เลเทอร์ จำกัด และ 4.บริษัท วิง มันนี่ จำกัด ส่งผลให้ปัจจุบัน “โครงการคลินิกแก้หนี้ by SAM” มีจำนวนสถาบันการเงินที่เข้าร่วมโครงการจากเดิม 32 แห่ง เป็น 36 แห่ง หรือครอบคลุมสถาบันการเงินของประเทศไปแล้วกว่าร้อยละ 90“SAM ขอแสดงความยินดีกับลูกหนี้ของสถาบันการเงินพันธมิตรใหม่ 4 แห่งดังกล่าวข้างต้น และขอถือโอกาสนี้เป็นตัวแทนประชาชนขอบคุณสถาบันการเงินทุกแห่งที่เข้าร่วมโครงการ เชื่อว่าสถาบันการเงินทุกแห่งในโครงการต่างมีความเห็นตรงกันว่าหลักเกณฑ์ คุณสมบัติและเงื่อนไขของ “โครงการคลินิกแก้หนี้ by SAM” มีความพิเศษที่ให้โอกาสลูกหนี้สามารถเลือกผ่อนชำระได้ตามความสามารถและช่วยเหลือประชาชนได้แท้จริง อีกทั้งสถาบันการเงินทุกแห่งล้วนมีความตั้งใจ และเจตนารมณ์ที่มุ่งมั่นในการเข้ามาให้ความช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่กำลังเดือดร้อนจากการเป็นหนี้เสีย โดยเฉพาะลูกหนี้ประเภทบัตรเครดิต บัตรกดเงินสดและสินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกัน ที่มียอดค้างชำระมากกว่า 120 วัน ให้มีกำลังในการแก้ปัญหาหนี้สินของตัวเองและสามารถกลับมาดำเนินชีวิตได้ตามปกติ ส่งผลต่อการแก้ไขปัญหาหนี้ครัวเรือนของประเทศ อันจะนำมาซึ่งการฟื้นตัวและความเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม”ระบุความร่วมมือกับ SAM ในโครงการคลินิกแก้หนี้ครั้งนี้ เป็นอีกก้าวสำคัญในการช่วยเหลือลูกหนี้สินเชื่อส่วนบุคคลที่เป็นหนี้เสีย ให้สามารถกลับมาชำระหนี้ได้ โดยสามารถเลือกวางแผนการผ่อนชำระที่เหมาะสมกับตนเอง สอดคล้องกับรายรับและรายจ่าย เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้อย่างยั่งยืน โดยโครงการนี้ สำหรับลูกค้าสินเชื่อส่วนบุคคล แบบไม่มีหลักประกัน ค้างชำระเกิน 120 วัน ยอดหนี้ไม่เกิน 2 ล้านบาท ระยะเวลาผ่อนนานได้สูงสุดถึง 10 ปีกล่าวว่า เป็นหนี้ ไม่หนี มาแก้หนี้กับกรีนวิงเงินด่วน เราขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันและสนับสนุนโครงการ "คลินิกแก้หนี้ by SAM" โดยมุ่งเน้นให้ประชาชนในจังหวัดเชียงรายและพะเยา ได้รับโอกาสในการปรับโครงสร้างหนี้ และกลับเข้าสู่ระบบการเงินอย่างมีคุณภาพและยั่งยืนทั้งนี้ โครงการคลินิกแก้หนี้ by SAM” เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 9.00-19.00 น. ที่ชั้น 4 ศูนย์การค้า ดิ อเวนิว รัชโยธิน (โซนลิฟต์แก้ว) ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ (BTS สถานีรัชโยธิน) หรือสมัครเข้าร่วมโครงการผ่านช่องทางออนไลน์ ทั้งเว็บไซต์ www.คลินิกแก้หนี้.com หรือ แอดไลน์ @debtclinicbysam และ Facebook คลินิกแก้หนี้ by SAMทั้งนี้ หลักเกณฑ์คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการลูกค้าที่มีสถานะเป็นหนี้เสีย (NPL) บัตรเครดิต บัตรกดเงินสดและสินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกันของสถาบันการเงินที่เข้าร่วมโครงการ- เป็นหนี้เสียค้างชำระเกินกว่า 120 วัน (ตามรายงานเครดิตบูโร ณ เดือนปัจจุบันมีสถานะค้างชำระ ตั้งแต่ 121-150 วันขึ้นไป)- เป็นบุคคลธรรมดาที่มีรายได้ อายุไม่เกิน 70 ปี และมียอดหนี้เสียรวมไม่เกิน 2 ล้าน- อัตราดอกเบี้ยผ่อนปรนเพียงร้อยละ 3-5 ต่อปี ระยะเวลาผ่อนนานสูงสุดถึง 10 ปี- มีทางเลือกการปรับโครงสร้างหนี้ 3 ทางเลือกได้แก่ ผ่อนชำระไม่เกิน 4 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3 ต่อปี ผ่อนชำระนานกว่า 4 ปี ไม่เกิน 7 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4 ต่อปี และผ่อนชำระนานกว่า 7 ปี ไม่เกิน 10 ปี