ผู้ว่าธปท. ชี้ปี 68 ปัจจัยเสี่ยงโลกสูง ย้ำดอกเบี้ยไม่ตอบโจทย์ นโยบายการเงินต้องยืดหยุ่นสร้างภูมิคุ้มกัน

เศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ ผู้ว่าธปท.ชี้ ปี 2568 เศรษฐกิจไทยจะเผชิญกับโลกที่ไม่แน่นอนสูง เผยนโยบายการเงินต้อง Resiliency ยืดหยุ่น ใช้เครื่องมือหลากหลาย ย้ำดอกเบี้ยอย่างเดียวไม่สามารถตอบโจทย์ทั้งหมดได้ เตรียมออกมาตรการแก้หนี้รายย่อย – เอสเอ็มอี เพิ่มเติม 11 ธ.ค.นี้นายเศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ ผู้ว่าการ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กล่าวปาฐกถาพิเศษหัวข้อ “Thailand’s Monetary and Financial Policy: Building Resiliency for an Uncertain World” นโยบายด้านการเงิน : การสร้าง Resiliency for an U ncertain World ในงาน Thailand Next Move 2025 “Resiliency for an Uncertain World” รับมือบริบทโลกใหม่ที่ไม่นิ่ง ที่จัดโดย วารสารการเงินธนาคาร ว่า ในภาวะปัจุบันและอนาคต เป็นความยากของความเสี่ยงต่างๆ จากที่เคยเป็นความเสี่ยงที่ร่ามาจากไหน เช่น ราคาน้ำมัน พอจะคาดการณ์ได้ แต่ความเสี่ยงที่ไม่แน่นอน คาดการณ์ยาก เป็นสิ่งที่จะเจอในปี 2568 คือความไม่แน่นอนสูง และมีผลข้างเคียงแบบคาดไม่ถึง“ความไม่แน่นอนที่จะเห็นในปี 2568 เรื่องแรกคือ โลกจะแบ่งขั้วแยกกันมากขึ้น และยังดูไม่ออกว่าจะในปี 2568 ผลจากการแบ่งขั้วนั้นจะมาเร็วและแรงเพียงใด โดยเฉพาะการกีดกันด้านเทคโนโลยี โลกที่มีการแยกออกจากกันแต่ Supply chain ยังผูกกันค่อนข้างสูง ทำให้การค้าโลกจะได้รับผลกระทบจากการกีดกันการค้ามากขึ้น ขณะที่นโยบายเศรษฐกิจประเทศหลักไม่ดำเนินไปในทางเดียว แต่ละประเทศดำเนินการต่างกันเพราะฟื้นได้ไม่เท่ากัน เช่น สหรัฐ ที่เศรษฐกิจดูดี ตลาดทุนดูดี แต่รัฐบาลใหม่ที่กำลังจะเข้ามาไม่รู้ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้น แต่จากที่พอดูออก เรื่อง1.คือ เรื่องภาษีนำเข้า ที่จะมีผลกระทบต่อการค้าขาย 2. คือนโยบายด้านการลดภาษี ที่อาจจะนำไปสู่การขาดดุลการคลังของสหรัฐที่จะสูงขึ้น และ 3. คือการกวาดต้อนคนต่างชาติให้ออกจากสหรัฐ ทุกนโยบายที่จะเกิดขึ้น ล้วนแต่จะทำให้เงินเฟ้อของสหรัฐสูงขึ้น ซึ่งมีผลต่อการปรับดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐที่อาจจะไม่เป็นอย่างที่คาดการณ์ไว้”ผู้ว่าการธปท.กล่าวนายเศรษฐพุฒิ กล่าวว่า การแบ่งขั้วของโลกเกิดขึ้นควบคู่ไปกับเศรษฐกิจจีนที่โตช้า จนทำให้มีการระบายสินค้าของจีนออกมาในตลาดโลกและเข้ามาในประเทศไทย และการนำเข้าสินค้าของไทยจากจีนมีมากขึ้นจนเริ่มส่งผลต่อภาคการผลิตของไทยที่ได้รับผลกระทบจากการนำเข้าสินค้าจากจีน การบริโภคและการผลิตเริ่มไม่ไปในทิศทางเดียวกัน จากอดีตการบริโภคโตเฉลี่ย 1.8% การผลิตโต 1.6% เมื่อ 3 ปีที่ผ่านมา การบริโภคโตเฉลี่ย 2.1 % การผลิตโต 0.6% เป็นการสะท้อนปัญหาเชิงโครงสร้าง และการกระตุ้นบริโภค ท่ามกลางการนำเข้าสินค้าจากจีนที่เพิ่มขึ้นจะยิ่งทำให้การนำเข้าสินค้าจีนมีมากขึ้น ซึ่งนอกจากภาคการผลิตและบริโภคแล้วปัญหานี้ยังกระทบไปถึงกลุ่มสินเชื่อด้วย ที่ทำให้การตั้งหนี้สงสัยจะสูญต้องเพิ่มขึ้นด้วยResiliency ไม่ใช่แค่เสถียรภาพ (stability) แต่กว้างกว่านั้น คือ ทนทาน + ยืดหยุ่น + ล้มแล้วลุกเร็ว โดยเศรษฐกิจจะ resilient ได้ ต้องมี 3 องค์ประกอบ : (1) เสถียรภาพ (stability) (2) มีภูมิคุ้มกันทางการเงิน (buffer) และทางเลือกอื่น ๆ (option) (3) เติบโตจากโอกาสใหม่ (digital & transition) ท่ามกลางโลกไม่นิ่งและมีความเสี่ยง การดำเนินโยบายในโลกที่มีความไม่แน่นอนสูง จึงต้องดำเนินนโยบายแบบ Robust Policy ซึ่งเป็นนโยบายที่อาจจะเหมาะสมกับสถานการณ์หลายสถานการณ์ ไม่ใช่นโยบายที่เหมาะที่สุดในสถานการณ์ใดสถานการณ์เดียว ซึ่งเป็นนโยบายที่จะช่วยเรื่อง Resiliency ได้ดีกว่า โดยธปท.ใช้เครื่องมือที่หลากหลายไม่ใช่นโยบายใดนโยบายเดียว เช่น เรื่องของดอกเบี้ย“ดอกเบี้ย ต้องใช้ในหลายบทบาท ต้องดูเสถียรภาพในประเทศ ดูเรื่องของเสถียรภาพนอกประเทศ ดูเรื่องของเจ้าหนี้ลูกหนี้ ดอกเบี้ยอย่างเดียวตอบโจทย์ทุกอย่างเป็นไปได้ยาก การดำเนินนโยบายให้มี Resiliency ธปท.ต้องเสริมอย่างอื่นควบคู่ไปด้วย อาทิ มาตรการด้านการเงิน เช่น เรื่องของแก้หนี้ ที่เป็นมาตรการ macroprudential”นายเศรษฐพุฒิ กล่าวอย่างไรก็ดีเรื่องนโยบายการเงิน ธปท.จะดู Outlook Dependent มากกว่า Data Dependent เพราะการทำนโยบายภายใต้ข้อมูลที่ออกมาอย่างเดียวจะทำให้นโยบายขาดเสถียรภาพ ซึ่งการทำนโยบายจะต้องช่วยลดความเสี่ยง ลดความไม่แน่นอนให้ระบบ แต่หากทำให้ยิ่งเกิดความไม่แน่นอนเพิ่มขึ้น จะกลายเป็นว่านโยบายคือเหตุให้เกิดความไม่แน่นอน“เรื่องหนึ่งที่ธปท.พยายามไม่ทำคือการไม่ให้ forward guidance หรือ การส่งสัญญาณให้ตลาดรับรู้ถึงแนวโน้นการดำเนินนโยบายมากเกินไป เพราะการทำนโยบายไปแล้วและจะต้องกลับลำภายหลังเป็นสิ่งที่ธปท.ไม่อยากเห็น และคงไม่เหมาะสม เพราะไม่ทำให้เศรษฐกิจไทยเกิด Resiliency”นอกจากนี้คือการสร้างภูมิคุ้มกันให้เศรษฐกิจ โดยเรื่องหนึ่งที่ทำให้เศรษฐกิจไทยขาด Resiliency คือ เรื่องของหนี้ครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูง โดยที่ผ่านมาธปท.ได้ออกมาตรการที่เรียกว่า Responsible Lending และมีการติดตามมาโดยตลอด ในวันที่ 11 ธ.ค.นี้ ธปท.จะออกมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยและเอสเอ็มอีเพิ่มเติม