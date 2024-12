ปีหน้า 2025 ... น้าแดงมองอย่างไร

ดังนั้นประเด็นลบที่ใหญ่ขึ้น ขณะที่ในฝั่งประเทศไทย ประเด็นที่เคยลบ ก็กำลังจะลดลงเรื่อยๆ เห็นได้จากความจริงจังในการแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนทั้งฝั่ง ธปท. และ รัฐบาล ขณะที่ฝั่งสถาบันการเงินก็เข้มงวดก่อนหน้าทำให้ระดับ NPL เราทรงตัวแล้ว เช่นเดียวกับหนี้ Stage 2 ก็เริ่มลดลงเรื่อยๆ ทำให้ความเสี่ยงจะเป็นหนี้เสียก็ลดลง และล่าสุดตัวเลข GDP 3Q24 ที่สูงกว่าคาดเป็น 3.0% ในไส้ในเหลือเพียงการลงทุนภาคเอกชนที่ยังติดลบเท่านั้น ซึ่งเป็นเรื่องเข้าใจได้ที่จะมาช้าสุด ดังนั้นการเข้ารูปเข้ารอยของการเมืองไทย มาตรการต่างๆที่จะทยอยออกมาเรื่อยๆ เชื่อว่าเมื่อเอกชนมั่นใจอีกครั้ง เครื่องมือทางเศรษฐกิจทั้งหมด จะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจไทย และหุ้น Domestic ที่ไม่ได้รับผลกระทบทางตรง หรือ อ้อม จากปัจจัยในต่างประเทศคราวนี้หน้าหุ้น Domestic ที่น้าคิดว่าน่าสนใจในปีหน้า ขอแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ ฟื้น-กลับตัว-ลงมือ ดังนี้คือ กลุ่มที่ปัญหาในอุตสาหกรรมเริ่มคลี่คลายในเชิงบวก เช่น ธนาคาร อสังหาฯ ทวงหนี้ ไฟแนนซ์ ซึ่งมองว่า เด่นชัดสุดจะเป็น ไฟแนนซ์ จากปัญหาหนี้เสียที่เริ่มคุมได้ ขณะที่การลดดอกเบี้ยของ กนง.ล่าสุด ทำให้กลุ่มจะมี cost of fund ที่ต่ำลงอีกด้วย ซึ่งกำลังซื้อที่กำลังฟื้นกลับมา เชื่อว่าเราจะเริ่มเห็น loan growth อีกครั้งในปีหน้า ยิ่งไปกว่านั้น valuation ที่มีส่วนลดจากภาวะปกติกว่า 50% เชื่อว่าส่วนลดเหล่านี้จะทยอยลดลง และตามมาด้วยการ upgrade ของนักวิเคราะห์ในตลาด ซึ่งด้วย valuation ที่น่าสนใจ โมเมนตัวฟื้นที่ดูเร้าใจ น้าชอบ SAWADคือ กลุ่มที่เคยแย่ระดับติดลบ แต่จะพลิกมาเป็นบวก ตัวดัชนีที่เราใช้ดูมี 2 อย่างง่ายๆ คือ SSSG (ยอดขายต่อสาขาเดิม) และ การขยายสาขา และใช่เลยที่ 2024 ที่พังมากมันคือ กลุ่ม ค้าปลีก วัสดุก่อสร้าง ซ่อมแซมบ้าน และร้านอาหาร จะเห็นได้จาก SSSG ที่ติดลบกัน 2 หลัก และการหยุดขยายสาขา อย่างไรก็ดีใน 3Q24 การติดลบเริ่มลดลงเรื่อยๆ อย่างกลุ่ม ซ่อมแซมบ้าน จากติดลบ 9-12% เมื่อหลายปี 2023 ตอนนี้เหลือติดลบ 4-6% แล้ว ปีหน้าเป็นบวกได้ไม่ยากจากฐานที่ต่ำอีกด้วย ซึ่งกลุ่มอาหารก็ไม่ต่างกัน ในกลุ่มนี้น้าชอบ AU เพราะนอกจากมี SSSG +4.5% ฟื้นได้เร็วกว่าเพื่อนแล้ว ในด้านกำไรก็คาดจะทำสถิติใหม่สวนทางเพื่อนได้อีกด้วย แม้ว่าการขยายสาขาจะไม่เด่นนัก แต่ธุรกิจการขายเบเกอรี่ที่ได้เข้าไปใน 7-eleven ครั้งแรกในเดือน ก.ค. กำลังสร้าง new S-curve ใหม่ให้บริษัท และที่สำคัญ ราคาหุ้นอยู่ต่ำกว่า high เดิม 35% ขณะทีกำไรกำลังทำ all time high!!ปี 2025 ข่าวต่างๆที่เกิดขึ้นในปี 2024 จะเริ่มเห็นการลงทุนมือเยอะมาก ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนใน Data center, โรงงานรถไฟฟ้า EV และ การย้ายฐานการผลิตมายังไทยเพื่อหนีความขัดแย้งในต่างประเทศ สิ่งหนึ่งที่อยากให้มองคือ การมาเยือนของ CEO บริษัท Nvidia ในเดือน ธ.ค. 2024 นี้ น่าสนใจมาก เพราะเจ้าพ่อ chip ai ซึ่งเป็นธุรกิจ fabless (ไม่ได้ประกอบชิ้นงานเอง มีแต่งาน R&D) บอกว่ามองไทยจะเป็น hub ในอุตสาหกรรม ai ในอนาคต แปลว่าโอกาสที่จะพาผู้เล่นใน supply chain ของเค้า เช่น TSMC Samsung ก็มีความเป็นไปได้เช่นกัน ดังนั้นอุปสงค์ในที่ดินนิคมฯเชื่อว่ายังมีอีกมาก น้าชอบ WHA เชื่อกว่าการกลับไปเล่นที่ P/BV 3-4 เท่า ยังเป็นไปได้ในภาวะตลาดดีๆปีหน้า รวมถึง INSET ก็ยังมีโอกาสในงานก่อสร้าง Data center ในอนาคตอีกจำนวนมากอีกด้วยเนื่องจากนโยบายของทรัมป์ที่หนุนเศรษฐกิจสหรัฐ เชื่อว่าทำให้ตลาดหุ้นเค้ายังดีต่อ แม้ valuation จะตึงๆก็ตาม แต่เชื่อว่าหากเราเลือกหุ้นที่ถูก ธีมที่ใช่ พอร์ตเราก็โตได้เช่นกัน เพื่อนๆรู้ไหมว่า ณ 22 พ.ย. หุ้นที่ปรับตัวขึ้นมากกว่า 50% ในบ้านเรามีถึง 28 ตัว แต่ละตัวมาแบบดุดันทั้งนั้น CCET +320%, TRUE +128%, DELTA +66%, PR9 +60%, BA +56% และ MONO +53% เป็นต้น ดังนั้นอ่านธีมให้ขาด เลือกให้แม่นยำ ให้เวลามันทำงานอีกนิด เชื่อว่าจะไม่ใช่เป็นปีที่ยากครับเพื่อนๆสามารถอ่านบทความการลงทุน LIB of The Month ประจำเดือน ธันวาคม 2567 แบบฉบับเต็ม จากทีมงานนักวิเคราะห์ลิเบอเรเตอร์ท่านอื่นๆได้ที่ liberator.co.th/article/view/lib-of-the-month-dec-2567 และ สามารถติดตามข่าวสาร ความเคลื่อนไหวในโลกลงทุนทั้งในประเทศ และ ทั่วโลกได้ตลอดวันได้ที่เว็บไซต์ www.liberator.co.th เปิดบัญชีใหม่ https://go.liberator.co.th/xlnX/LOpenAcc