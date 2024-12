อาคาร ‘OCC’ กวาดดีมานด์ตลาดออฟฟิศโซน ‘เพลินจิต – ชิดลม วิทยุ’ ล่าสุดคว้า ‘บล.บียอนด์’ เช่าพื้นที่กว่า 4,100 ตร.ม.

ตลาดอาคารสำนักงานเกรด A+ ในกรุงเทพฯ บนพื้นที่ศูนย์กลางธุรกิจ (CBD) กำลังเป็นที่ต้องการอย่างมาก โดยเฉพาะในย่าน ‘เพลินจิต – ชิดลม – วิทยุ’ ซึ่งกลายเป็นจุดหมายสำคัญสำหรับบริษัทชั้นนำทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ ดีมานด์ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องสะท้อนถึงความน่าสนใจของทำเลที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของธุรกิจได้อย่างครบถ้วน ทั้งในด้านการเดินทางที่สะดวก สิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครัน และมาตรฐานอาคารที่เน้นคุณภาพระดับสูง การเติบโตในตลาดนี้ชี้ให้เห็นถึงความเชื่อมั่นในศักยภาพของทำเลย่านนี้ ซึ่งช่วยกระตุ้นให้การลงทุนและการเช่าในอาคารสำนักงานเกรด A+ เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ





‘OCC’ (One City Centre) อาคารสำนักงานเกรด A+ ที่สูงที่สุดในประเทศไทย

ล่าสุดซึ่งเป็นโครงการร่วมทุนระหว่าง RML หรือ บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท มิตซูบิชิ เอสเตท (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับความไว้วางใจจาก บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน) หนึ่งในผู้นำด้านการลงทุนในหลักทรัพย์ โดยเลือกเช่าพื้นที่ชั้นสูงของอาคารกว่า 4,100 ตารางเมตร เพื่อใช้เป็นสำนักงานใหญ่และพื้นที่รับรองลูกค้า เหตุผลที่บริษัท หลักทรัพย์ บียอนด์ เลือก ‘OCC’ นั้น เนื่องจากทำเลที่ดีใจกลางย่านเพลินจิต เชื่อมต่อกับสถานี BTS โดยตรง สะดวกในการเดินทาง และการออกแบบอาคารที่ทันสมัยและมีคุณภาพ เช่น access control แบบไร้การสัมผัส, ระบบปรับอากาศที่สามารถกรอง PM 2.5 ได้ ผนังกระจก 3 ชั้น กรองแสง เสียง และความร้อนรอบด้าน รวมทั้งเปิดรับทัศนียภาพอันงดงาม สร้างบรรยากาศที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ และช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตในการทำงานให้กับพนักงาน‘OCC’ ตั้งอยู่บนทำเลใจกลางย่านเพลินจิต มีสะพานเชื่อมต่อโดยตรงกับ BTS เพลินจิต ถนนวิทยุ และเซ็นทรัล เอ็มบาสซี ใส่ใจคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม โดยได้รับการยอมรับในระดับสากลผ่านมาตรฐาน LEED Gold Certified จากสภาอาคารเขียวแห่งสหรัฐอเมริกา (USGBC) ในด้านการอนุรักษ์พลังงานและความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และรางวัลจากมาตรฐาน Fitwel โดย Center for Active Design (CfAD) อีกทั้งรางวัล Office Development of the Year จาก Real Estate Asia Awards 2021 ซึ่งการันตีถึงความเป็นเลิศในการพัฒนาอาคารสำนักงานระดับโลก.