"200 ล้านบาทก็แค่เศษเงินหลังตู้เย็น" จัสติน ซัน บิดาเครือข่ายทรอน ทุ่มซื้อผลงานศิลปะ เทปกาวแปะกล้วย ก่อนปอกกล้วยกินโชว์สื่อ

สำนักข่าว The Guardian รายงานว่า อย่างที่ทราบกันดีก่อนหน้านี้แล้วว่าในการประมูลงานศิลปะที่สร้างความประหลาดใจในวงการศิลปะ และวงการคริปโตฯ อย่างมาก โดยเหตุการณ์เกิดขึ้นที่โรงแรม Peninsula ในฮ่องกง โดยงานนี้จัดขึ้นเพื่อแสดงผลงานศิลปะชื่อ “Comedian” ของ Maurizio Cattelan ศิลปินชาวอิตาลี ที่โด่งดังระดับโลกในปี 2562 หลังเปิดตัวครั้งแรกที่ Art Basel เมืองไมอามี บีช สหรัฐฯตามรายงานจาก The Guardian ซึ่งงานศิลปะเขาประมูลมา ไม่ได้จบเพียงแค่งานศิลปะที่จับต้องได้เพียงอย่างเดียว แต่ได้มีการใช้โอกาสนี้เชื่อมโยงศิลปะในรูปแบบแนวคิด (Conceptual Art) เข้ากับเทคโนโลยี Non-Fungible Tokens (NFT) และ Blockchain เพื่อปลุกตลาดบทบาทของศิลปะในยุคดิจิทัลให้ฟื้นกลับขึ้นมาอีกครั้งโดยหลังจบคำปราศรัย ซัน ได้แกะเทปกาวที่ติดกล้วยออก และกัดกล้วยหนึ่งคำ พร้อมกับกล่าวว่า “อืม รสชาติค่อนข้างอร่อย” ซึ่งในงานดังกล่าว ผู้เข้าร่วมยังได้รับกล้วยและม้วนเทปกาวเป็นของที่ระลึก ซึ่งสื่อถึงความโดดเด่นของผลงานชิ้นนี้สำหรับซัน ผลงานนี้มีความหมายมากกว่าความตลกขบขัน เพราะเป็นการเชื่อมโยงศิลปะ เทคโนโลยี และวัฒนธรรมโลกการซื้อของ Sun น่าสนใจเป็นพิเศษในแง่ของสถานะปัจจุบันของอุตสาหกรรมพี่น้องของคริปโต - ตลาดศิลปะ NFT (โทเค็นที่ไม่สามารถเปลี่ยนได้) ซึ่งมีความผันผวนอยู่บ้าง ในขณะที่ตลาด NFT เคยพุ่งขึ้นถึงมูลค่าตลาดสูงสุดที่ 23 พันล้านดอลลาร์ (หลังจากการชนะการเลือกตั้งของ Donald Trump) แต่ก็ลดลงอย่างมาก ปัจจุบันตามข้อมูลของ Coingecko ตลาด NFT ทั่วโลกอยู่ที่ 6.38 พันล้านดอลลาร์แม้จะมีการเพิ่มขึ้นเล็กน้อย 0.391% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาและยอดขาย NFT รวม 18.6 ล้านดอลลาร์ ภาคส่วนนี้ยังคงแสดงสัญญาณของความต้องการการฟื้นฟู ในบรรดาผู้ที่ได้รับผลประโยชน์สูงสุดในขณะที่เขียนนี้ CryptoPunks เพิ่มขึ้น 7.23% โดยมีราคาพื้นประมาณ 39.88 ETH ลดลงจากจุดสูงสุดที่ 60.99 ETH ในทำนองเดียวกัน Bored Ape Yacht Club (BAYC) มีการเพิ่มขึ้น 6.29% ในราคาพื้นในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาแต่คำถามใหญ่ท่ามกลางนี้คือ เนื่องจากการพุ่งขึ้นของคริปโตล่าสุดและความต่อเนื่องของศิลปะสมัยใหม่ที่ไวรัล NFTs ซึ่งเป็นกรณีที่แข็งแกร่งสำหรับศิลปะดิจิทัลสมัยใหม่ จะกลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งหรือไม่? ซึ่งอาจต้องพิสูจน์ด้วยกาลเวลาขณะที่ New York Times ระบุว่ากล้วยที่ใช้ในงานซื้อมาจากแผงขายผลไม้ในแมนฮัตตันในราคาไม่ถึง 1 ดอลลาร์ โดยเจ้าของแผงวัย 74 ปีชื่อ Shah Alam รู้สึกซาบซึ้งเมื่อทราบว่ากล้วยถูกขายต่อในราคาหลายล้านดอลลาร์ทั้งนี้ จัสติน ซัน ให้คำมั่นว่าจะซื้อกล้วย 100,000 ลูกจากร้านของ Alam เพื่อนำไปแจกจ่ายทั่วโลก เพื่อแสดงถึง “การเชื่อมโยงระหว่างศิลปะกับชีวิตประจำวัน” อย่างไรก็ตาม ตามรายงานของ New York Times ระบุว่าธุรกิจขายกล้วยของ Alam แทบไม่สร้างผลกำไรแต่อย่างใด